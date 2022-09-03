中國131頁文件反駁聯合國新疆報告指控，指維族人：來去自如、監視系統為現代化建設
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聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）趕在高級專員巴舍萊卸任前13分鐘，將新疆人權狀況調查放上官網，其中揭露了新疆生育率不尋常下跌，也指出再教育營的真實存在與中方對維吾爾族人的嚴密控制。但中國所提出的文件卻有著截然不同的說詞，儼然是「一個新疆，兩個世界」。
（中央社）聯合國發布48頁新疆報告的同一時間，中國駐聯合國日內瓦辦事處也提出了131頁圖文並茂的辯駁文件，宣稱新疆「去極端化」的努力為國際社會反恐帶來「有用的經驗」，兩份報告對照宛如平行世界。
在西方政府要求盡快而中國則阻擋發布的雙重壓力下，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）趕在8月31日高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）卸任前13分鐘，將新疆人權狀況調查報告放上官網，並同步附上中國官方的回應文件。
特別的是，在長達131頁的中國文件中，所有被提及的新疆維吾爾人，不論是接受外媒採訪訴說親身遭遇者，或中國指控的恐怖分子、中國官方宣傳影片的受訪當事人，名字和影片截圖裡的面孔都被一一塗黑。聯合國人權辦事處人員除了連夜趕自家報告，還費時在中國文件上「去識別化」，這幾天想必過得十分疲憊。
根據政治新聞網站Politico透露，巴舍萊在5月接受中國政府安排訪問新疆後，陷入被批評配合中方宣傳的公關危機，卻也因此讓蒐集素材、撰寫報告的辦事處雇員獲得了更大的自由空間，得以訪問更多從新疆脫身的維族人。
不過，匿名外交人員告訴Politico，上週巴舍萊將報告交給中國預覽，結果直到週三發布當天工作人員都還在改寫部分內容，包括在午夜前最後幾小時將「強迫絕育」的措詞軟化，因為北京極力避免外界指控它在新疆對維族人「種族滅絕」。
最後出爐的報告指出，新疆生育率從2017到2019年「明顯不尋常」的下跌了48.7%，比全中國平均生育率還低，報告說：「有可信跡象顯示，自2017年強制執行家庭計畫政策以來，生育權就遭侵犯。」但也寫說因欠缺政府數據，很難就生育權遭侵犯的全貌做出結論。
雖然聯合國報告有所保留，中國政府還是不滿意，因此由駐聯合國日內瓦辦事處提出英文書面反駁外界指控。檢視聯合國報告與中國文件內容，就像是「一個新疆，兩個世界」。
中國辯駁文書
例如，聯合國報告與先前民主國家媒體和人權團體已提出的指控類似，維族人在所謂「職業訓練和教育中心」，也就是通稱的「再教育營」中受到人身自由限制、無法與家人見面、言行被嚴密監視，但中國文件描述的情況全部相反，宣稱維族人可來去自如。
中方文件也強調充分尊重少數民族的文化和宗教需求，但或許寫得太多太長忘了比對邏輯是否一致，到了後面又說禁止職訓教育中心內有任何宗教集會。聯合國報告則寫到，因再教育營規定維族人每晚2小時輪班守夜，等於迫使他們無法按時進行回教祈禱儀式。
此外，聯合國報告訪問的維族人幾乎都提到被定期注射或餵食不明藥物，讓他們昏昏欲睡。中國文件則強調提供24小時的醫療服務，且訓練中心旨在進行「心理矯正和行為干預，以幫助受訓人改變心態、重新回歸社會和家庭」。
對於強迫勞動、性侵或騷擾等維族人的指控，中方也全部否認，並對於新疆全境密布的數位監視系統表示並未針對特定人、且「美國和英國也有」。中國文件並宣揚新疆的現代化建設，包括所有村鎮都舖設了寬頻光纖網路，「連在最偏僻地點的農夫和牧人，都能和全世界的人用視訊連繫起來」。
這就是全球最擅長網路監控的中國政府在論述新疆情況時的架空世界觀，至於受中國影響力籠罩的聯合國，其人權機構能發揮多少力量？巴舍萊昨天離職後的空缺尚未填補，這個難坐的位子，即便在新人上任前已可將新疆報告翻過頁，減少一點壓力和尷尬，但未來的挑戰只會更大。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
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臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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