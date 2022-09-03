王必勝週末記者會澄清：BA.1疫苗也可以防BA.4/5，美國剛通過的BA.5疫苗等資料齊全再說

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增3萬2812例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬2529例本土個案及283例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。

指揮中心表示，今日新增之3萬2529例本土病例，為1萬4895例男性、1萬7624例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（6902例），臺北市（4104例），臺中市（3823例），桃園市（3667例），高雄市（2485例），臺南市（2045例），彰化縣（1305例），新竹縣（1115例）。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日本土新增數字跟前天比較來說差不多，但如果是與上禮拜六比較，則增加了百分之二十幾，顯示出國內疫情增加的趨勢已是相當明朗，也提醒民眾有資格接種疫苗者，應盡速前往接種。

指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為19例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月27日至8月31日，死亡日期介於5月30日至8月31日。

指揮中心說明，今日新增283例境外移入個案中，為161例男性、122例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（27例），泰國（11例），香港（4例），日本（3例），印尼、新加坡及韓國（各2例），印度、阿聯、英國、菲律賓、義大利、法國、土耳其及美國（各1例）移入，另224例感染國家調查中。入境日期介於今年8月3日至9月2日。

死亡個案與重症

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日死亡個案中最年輕的為40多歲，是女性且沒有接種過疫苗。本身有慢性的神經系統疾病，於多年前曾經有外傷性的腦病變之後就長期臥床，在8/14因發燒、呼吸喘，在做了家用快篩之後視訊確診，醫師開立莫納皮拉韋給予服用，於8/18日趨嚴重，於是住院並服用瑞德西韋及抗生素，但仍不幸因肺炎惡化於8/25過世。

在重症的部分，羅一鈞也說明今天新增的一例兒童腦炎個案為一歲男童，沒有慢性病史，也沒有接種疫苗。在8/30時有發燒，在進行居家快篩後陽性，然而當天就發生急速抽搐、意識改變、嘴唇發紫等症狀，因此緊急送急診，目前有恢復意識，並從加護病房中轉出至一般病房治療。

Photo Credit: 指揮中心

回應次世代疫苗採購疑慮

指揮中心指揮官王必勝表示，今（3）日中午有發現一些不正確的資訊於媒體上流傳，但由於疫苗採購及施打都是防疫工作最重要的一環，這些資訊如果不是很正確，資訊的傳遞與擴散會影響民眾施打的意願，因此必須要做即時的澄清。

王必勝表示，他記得去年一些錯誤的資訊，包括對疫苗副作用的誇大，造成很多長者對疫苗施打的疑慮，到現在都還存在。因此指揮中心現今在應對疫苗上的疑慮，如果有需要澄清的地方都會馬上進行。

王必勝解釋，次世代疫苗有兩種，他是雙價的疫苗，第一種就是原型株加上BA.1，目前的試驗資料相當完整，第二、第三臨床試驗加上動物實驗都有，核准使用的國家包括英國、瑞士、澳洲、歐盟、加拿大。王必勝強調，從上述這些國家核准的日期來看，這種疫苗是非常近期的，是剛出來的疫苗。

王必勝接著說明另一種疫苗，為原型株加上BA.4/BA.5，此疫苗是這兩天於美國通過的，王必勝說，從他送審美國的資料來看，主要是以動物試驗為主，他也參考了BA.1次世代疫苗的臨床試驗佐證資料。能夠以這樣的方式來通過美國EUA，王必勝表示有點訝異，因為此方式並非傳統或正規的做法。

Photo Credit: 指揮中心

王必勝也表示，會選擇採購原型株+BA.1的疫苗，是由於目前除了美國以外，世界各國並無採納原型株+BA.5疫苗的試驗方式。而從效果面來說，BA.5雙價疫苗是否比BA.1雙價疫苗來得好，或是說好多少，目前都難以確定，因為沒有更多臨床試驗的結果可以去佐證。

在實務面上，王必勝說明，指揮中心也有跟廠商接觸，但目前不管是莫德納或是BNT，都還沒有提供資料給指揮中心或食藥署去審核作採購參考。而廠商也表示，他們目前沒有規劃供貨給美國以外的國家，因為美國採購的數量也相當的大。

也因為還沒有資料可以作審核，因此王必勝也認為，如果在時間上要等廠商送資料，然後食藥署審核、採購、到貨並進行封緘檢驗，恐怕要等到年底才有辦法去施打這款疫苗。

因此指揮中心目前在次世代疫苗採購的策略上，為即時因應國內疫情升溫，優先選擇採購對Omicron（包括BA.4/BA.5）有效之BA.1雙價次世代疫苗，等BA.1雙價疫苗陸續進貨後，再預留空間給未來購買BA.5雙價疫苗的可能。

王必勝說明，未來會持續關注BA.5雙價疫苗的發展，並請廠商提供資料給國內食藥署審查，若審查通過後才去與廠商洽詢購買。

王必勝也舉例說明，現在已經開始下大雨，我們應該用已經準備好的雨傘來擋雨，而不是說大家先淋雨，然後去期待一個新型的雨傘。

含BA.1莫德納疫苗經人體試驗 張上淳：安全性較好

（中央社）鎖定原始株和Omicron BA.1的莫德納次世代的「雙價疫苗」昨（2）日獲EUA。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天說，含BA.1變異株mRNA的雙價疫苗經人體試驗，安全性會比僅動物試驗的含BA.5的雙價疫苗好。