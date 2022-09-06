大象數目回升，卻出現「人、象之爭」

文：TaJ

《星期日泰晤士報》報道，肯亞西部桑布盧魯（samburu county）一條小村附近的灌木林，一頭母象被射殺，牠頭部中槍，跟隨牠在附近覓食的一頭小象，如今成了孤兒。這頭母象並非死於偷獵者之手，而是被當地村民所殺。

母象之死——罪名「威脅人類」

在出事前大約兩星期，母象與小象走到沙漠邊垂小鎮Archers Post附近覓食，遇上村民，村民受驚下向母象和小象擲石頭，駕車人士響咹，又以車頭燈照向大象試圖驅趕。大象慌忙逃走時，踩死了一名男子。第二晚，同樣的悲劇再次發生，又一名男子死亡。其後母象沒有再走近Archers Post，卻被當地村民追殺。

類似的故事在當地不斷上演，隨著肯亞近年嚴厲打擊偷獵活動，殺大象奪取象牙的勾當銳減，大象數目顯著回升，換來的卻是大象與牧民、村民之戰。目前，以「威脅人類」罪名遭獵殺的大象數目，已超越偷獵被殺的數目，成為當地大象非自然死亡的最主要原因。去年肯亞北部有至少70頭大象因為「威脅人類」而被殺死。

Photo Credit: AP/ 達志影像

大象數目回升，棲息地卻銳減

至於人類的傷亡數字，粗略估計，2010年至2017年，肯亞約有200人死於大象與人類的衝突。或許是太肌餓，大象似乎愈來愈不怕人，有一個民居，在三個月內，五度遭大象「搶掠」。Archers Post一所中學近月多次遭到大象「入侵」，為了尋找食物和水源，大象甚至推倒警署的圍牆。

只不過是幾年前，偷獵者為了象牙，幾乎把當地的大象殺絕。其後保育組織、國際社會、名人以及當地民眾通力合作，致力打擊偷獵行為，加上中國於2018年起完全禁止象牙貿易，整個非洲的大象數目漸漸回升。過往四處躲避偷獵者的象群開始探索四周，但同一時間，人類社會亦持續向荒野擴展，當地桑布魯和圖爾卡納部落的牲口數目不斷增加，意味大象要同數以萬計的牛羊爭食。

Archers Post曾經是熱門旅遊區，為當地牧民家庭提供一定就業機會，牧民會避免把牲口放牧到野生動物保護區附近，一場世紀疫症把這一切都改變了。禍不單行的是，目前肯亞北部正經歷40年來最嚴峻旱災，400萬人要依賴食物援助。