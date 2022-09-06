大象數目回升，卻出現「人、象之爭」
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隨著肯亞近年嚴厲打擊偷獵活動，殺大象奪取象牙的勾當銳減，大象數目顯著回升，換來的卻是大象與牧民、村民之戰。
文：TaJ
《星期日泰晤士報》報道，肯亞西部桑布盧魯（samburu county）一條小村附近的灌木林，一頭母象被射殺，牠頭部中槍，跟隨牠在附近覓食的一頭小象，如今成了孤兒。這頭母象並非死於偷獵者之手，而是被當地村民所殺。
母象之死——罪名「威脅人類」
在出事前大約兩星期，母象與小象走到沙漠邊垂小鎮Archers Post附近覓食，遇上村民，村民受驚下向母象和小象擲石頭，駕車人士響咹，又以車頭燈照向大象試圖驅趕。大象慌忙逃走時，踩死了一名男子。第二晚，同樣的悲劇再次發生，又一名男子死亡。其後母象沒有再走近Archers Post，卻被當地村民追殺。
類似的故事在當地不斷上演，隨著肯亞近年嚴厲打擊偷獵活動，殺大象奪取象牙的勾當銳減，大象數目顯著回升，換來的卻是大象與牧民、村民之戰。目前，以「威脅人類」罪名遭獵殺的大象數目，已超越偷獵被殺的數目，成為當地大象非自然死亡的最主要原因。去年肯亞北部有至少70頭大象因為「威脅人類」而被殺死。
大象數目回升，棲息地卻銳減
至於人類的傷亡數字，粗略估計，2010年至2017年，肯亞約有200人死於大象與人類的衝突。或許是太肌餓，大象似乎愈來愈不怕人，有一個民居，在三個月內，五度遭大象「搶掠」。Archers Post一所中學近月多次遭到大象「入侵」，為了尋找食物和水源，大象甚至推倒警署的圍牆。
只不過是幾年前，偷獵者為了象牙，幾乎把當地的大象殺絕。其後保育組織、國際社會、名人以及當地民眾通力合作，致力打擊偷獵行為，加上中國於2018年起完全禁止象牙貿易，整個非洲的大象數目漸漸回升。過往四處躲避偷獵者的象群開始探索四周，但同一時間，人類社會亦持續向荒野擴展，當地桑布魯和圖爾卡納部落的牲口數目不斷增加，意味大象要同數以萬計的牛羊爭食。
Archers Post曾經是熱門旅遊區，為當地牧民家庭提供一定就業機會，牧民會避免把牲口放牧到野生動物保護區附近，一場世紀疫症把這一切都改變了。禍不單行的是，目前肯亞北部正經歷40年來最嚴峻旱災，400萬人要依賴食物援助。
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來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚
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隨著世界汙染越來越嚴重，許多人從小就有皮膚過敏的問題，在護膚上會特別使用醫美保養品。但其實還有更好的選擇！許多植物本身具有神奇效果，透過有機、品質精純的植萃來調理肌膚，不僅可以避免過敏問題，還能為皮膚奠定出更好的防禦力基質。其中一種極佳的植萃調理方式，就是用全世界唯一僅存948棵西班牙原生種千年橄欖木之初榨橄欖油，悉心打造出的千年霜！
位於地中海沿岸的西班牙第三大城瓦倫西亞（Valencia）終年陽光燦爛、雨水適中，造就出令人嚮往的人文風情與自然景致。有對音樂家夫妻──先生為西班牙人、太太則是遠從台灣嫁過去的台灣媳婦，兩人就在這樣美好的土地上自在生活著。幾年前，他們偶然發現一片從羅馬時期就留存著的千年橄欖莊園，也是全世界僅存的936棵千年橄欖樹，感動之餘他們決定投入看守這片珍貴樹林的工作。
後來他們兩人得知，千年橄欖含有大量維生素E、礦物質、角鯊稀、基酪醇及多酚物質，這些都是護理保養皮膚最好的原材料，因此他們決定偕同專業的瓦倫西亞大學，將千年橄欖木一年結果一次的珍貴橄欖製造成初榨橄欖油，並以之研發護膚品牌「MADAMUA」作為獻給人們的珍貴禮物。
「創辦人夫婦非常驚豔於千年橄欖樹的存在！為了妥善使用這一年僅有一次的珍貴收成，他們堅持以有機方式打造所有產品，還申請到審核非常嚴格的『ECOCERT有機環保認證』無論是保養品內料的生產、抑或是包裝的過程，都符合低汙染、低浪費、高環保的規範。」MADAMUA營運總監林依綾自信地說。一直是嚴重過敏肌的林依綾，拿到音樂家好友也就是MADAMUA創辦人給她的產品後驚為天人！因為原本使用專櫃保養品都會過敏的她，不僅使用MADAMUA完全不會過敏，之後更透過千年橄欖樹的植萃力量，讓肌膚敏感程度大大降低，讓她直呼神奇。「MADAMUA開啟了我對優質保養品的驚嘆與想像，我決定投身這個品牌，將這個具有歐盟有機認證、低敏感、高植萃，價格又相當實惠的好產品推廣出去！」
已經在台灣試營運三個月的MADAMUA，除了擁有自己的官方購物網站，同時也於微風購物網站、Pinkoi以及松菸誠品專櫃展售中，從通路的選擇不難感受MADAMUA十分珍惜品牌形象，他們希望透過具有質感的通路管道，讓消費者好好認識它，不過因著千年橄欖木原料的稀缺性以及它為過敏肌帶來的幫助，短短時間就讓許多消費者注意到並開始使用，其中明星商品就是「千年霜」。
「千年霜系列的特色是為乾性肌、中乾肌、混合性油肌各別研發，因此可以因應各種季節例如夏/冬季，戶外/冷氣房等需求，夏天使用也清爽不油膩。而且許多顧客特別喜歡我們千年霜的包裝，它的木蓋是使用橄欖樹原料，所以每罐紋路都不同，我們希望讓顧客從觸摸包裝到使用保養品的整個過程，沉浸在千年橄欖木的氛圍中。」
MADAMUA特別指出，許多粉絲在使用千年霜之後，特別建議大家夏天可以先將千年霜冰起來，晚上睡前拿出來冰冰涼涼敷在臉上，隔天皮膚就會變得非常軟嫩，達到夜間修復的效果。這是因為千年橄欖油本身含有豐富的抗氧化劑、維生素E和抗炎成分，除了可深層滋潤肌膚抗皺抗老，也可防止水分流失，讓皮膚變得更具彈性、光滑細膩。
如同研發3年的過程中MADAMUA經18200人在3-6個月內的研發成果：93%讓皮膚質量更好，達到保養效果百分百；86%有效滋潤皮膚病達到保濕效果。MADAMUA上市後從內容物使用感受、品牌精神、包裝設計都受到不分男女的喜愛，如同品牌象徵的意義「女人的親吻」，MADAMUA未來每天都要透過這世界唯一的千年橄欖木植萃，不分晝夜細膩守護人們的肌膚！
MADAMUA官網：https://www.madamua.com.tw/