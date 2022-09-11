台灣VTuber「李李鈴蘭」跳槽改名「森森鈴蘭」？聊虛擬偶像背後的版權操作問題
我們想讓你知道的是
故意挑這件事來討論，源於這件事不僅說明了VTuber背後的版權操作問題，也說明了VTuber的呈現是一種協作。VTuber之所以可以呈現出來，是營運、畫師（及相關的影片製作者——例如開場影片、動畫等製作者）、中之人三者的合作。
最近，台灣VTuber團體「雲際線」的數名VTuber聯同畫師，從雲際線跳換到另一個叫做「箱箱 The Box」的團體，並換名不換皮的沿用舊人設出道。對於喜歡相關VTuber的粉絲而言，以上實屬朗報（編按：日本文化用語，開心的消息）。話雖如此，追查畫師及雲際線雙方就此事作出的解釋，還有兩名VTuber出道的名義，我認為當中有一個挺為有趣的問題。
為什麼要叫「森森鈴蘭」，而不叫「李李鈴蘭」？
這個問題或者有點奇怪。反正都是重新出道，改個名字不是很合理嗎？但奇怪的地方是，為什麼人設的其他部分——例如英文姓名、人物設定等等都沒有改變，唯有中文名字改掉了呢？
我認為，要嘗試理解改名的原因，最好或者是從VTuber的人設版權開始聊起。
一個VTuber的角色應該包括什麼？根據法律白話文運動的講法，VTuber作為一個 IP 最起碼包括三件事：角色創作（例如，圈內人稱呼的皮）、命名與及人物設定。
按照SIBYL （兩名VTuber的擔當畫師）的Twitter，兩名VTuber從最初的概念（包括象徵物）、圖片素材、Logo、背景甚至周邊素材，都是由SIBYL無償提供，並提出過程中「不存在共享讓渡只有期間授權；如果雲際線有出成實體商品才有另行授權」。唯一有給畫師分成的就是兩張皮。
畫師這番說話的言下之意，就是上述的這些東西其實都是畫師主動支持自己有份參與的VTuber企劃，其版權為畫師以無償，或各1%分紅等條件授權。假若約滿，畫師有權選擇不續約並收回這些權利。而SIBYL後續的聲明也提及到自己不續約。
可是這也會產生一個很有趣的問題了：既然模組非常相似，畫師也認定了自己擁有「鈴蘭」及「瑪格麗特」的版權，為什麼「箱箱 The Box」不採用「李李鈴蘭」和「瑪格麗特・溫特斯」等名字出道，而需要改用「森森鈴蘭」和「瑪格麗特・諾爾絲」等等明顯地在避嫌的名字？
會這樣做可能有很多原因。可以是因為商業策略上給予人的觀感問題，也可以是因為雲際線、VTuber本人、SIBYL及箱箱The Box等四方會談的結果、與及VTuber本人為了區別化自己前後兩個階段的活動。
不過，結合法律白話文運動的資料與及故意改名的做法，還有最重要的是雲際線的聲明提及的內容，其中一個可能的答案就是，畫師其實只有角色創作（i.e. 皮）或者是「人物形象著作權」的版權，卻沒有雲際線稱之為「表演企劃」的版權，例如具體地將VTuber包裝成特定的形象、與及上述提及到的命名及人物性格設定。
這造成的一個非常有趣的結果是，雙方都在自稱自己擁有VTuber角色的版權，而實際上也沒有錯。但由於擁有的版權只是其中一部分版權，因此雙方都無法再沿用「李李鈴蘭」和「瑪格麗特・溫特斯」的整個企劃。
雲際線指出「人物形象權利回歸於老師，至於企劃內容仍屬於雲際線」，因此並無法沿用皮套或人物形象內容；而畫師SIBYL及箱箱The Box則是將其改名，因為名稱設定等企劃內容可能屬於雲際線。為了避免招惹可能出現的版權問題，同時又讓兩名VTuber可以吸引原有名義的人氣，因此箱箱The Box使用了這樣的策略，避免使用相同的名字，將人設稍微改動至可辨認但並不相同的程度，繼而重新出道。
如果是一般讀者讀到這裡，覺得這些技術細節真的隨便啦，其實也不奇怪——畢竟對於觀眾來講，叫「李李鈴蘭」還是「森森鈴蘭」其實也可能不構成很大差別。
話雖如此，故意挑這件事來討論，源於這件事不僅說明了VTuber背後的版權操作問題，也說明了VTuber的呈現是一種協作。VTuber之所以可以呈現出來，是營運、畫師（及相關的影片製作者——例如開場影片、動畫等製作者）、中之人三者的合作。
倘若三者合作愉快，或者是就算其中一方退出，版權轉讓毫無問題那可以說是皆大歡喜。可是，如果忽然不續約要分家，那情況會變成怎麼樣？如果好似這次將一個VTuber分成兩份，雲際線一份畫師一份，到頭來其實雙方都缺乏中之人更無法活動，情況更是尷尬。
當然，的確存在著各種迴避這種情況的手段。最直接的手法是，就算畫師選擇收回版權，如果VTuber和營運方有意繼續合作，營運方可以選擇以推出「ver 2.0」等等換皮的名義，迴避版權問題。不過這篇文章旨在帶出以上這個如此有趣的情況，並提VTuber背後存在的版權問題及協作的現實，就不進一步提及這方面的問題了。
本文經文學少年的房間. II授權轉載，本文發表於此
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
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班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
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女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
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藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
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透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
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