台灣VTuber「李李鈴蘭」跳槽改名「森森鈴蘭」？聊虛擬偶像背後的版權操作問題

最近，台灣VTuber團體「雲際線」的數名VTuber聯同畫師，從雲際線跳換到另一個叫做「箱箱 The Box」的團體，並換名不換皮的沿用舊人設出道。對於喜歡相關VTuber的粉絲而言，以上實屬朗報（編按：日本文化用語，開心的消息）。話雖如此，追查畫師及雲際線雙方就此事作出的解釋，還有兩名VTuber出道的名義，我認為當中有一個挺為有趣的問題。

為什麼要叫「森森鈴蘭」，而不叫「李李鈴蘭」？

這個問題或者有點奇怪。反正都是重新出道，改個名字不是很合理嗎？但奇怪的地方是，為什麼人設的其他部分——例如英文姓名、人物設定等等都沒有改變，唯有中文名字改掉了呢？

我認為，要嘗試理解改名的原因，最好或者是從VTuber的人設版權開始聊起。

一個VTuber的角色應該包括什麼？根據法律白話文運動的講法，VTuber作為一個 IP 最起碼包括三件事：角色創作（例如，圈內人稱呼的皮）、命名與及人物設定。

按照SIBYL （兩名VTuber的擔當畫師）的Twitter，兩名VTuber從最初的概念（包括象徵物）、圖片素材、Logo、背景甚至周邊素材，都是由SIBYL無償提供，並提出過程中「不存在共享讓渡只有期間授權；如果雲際線有出成實體商品才有另行授權」。唯一有給畫師分成的就是兩張皮。

針對先前的棉花糖回覆有錯誤的地方作修正

並鄭重致歉

且補充漏掉的部分 希望能告一段落 pic.twitter.com/ExJ1RnhFQW — SIBYLα 西貝魯阿法 (@Sibylart) September 2, 2022

畫師這番說話的言下之意，就是上述的這些東西其實都是畫師主動支持自己有份參與的VTuber企劃，其版權為畫師以無償，或各1%分紅等條件授權。假若約滿，畫師有權選擇不續約並收回這些權利。而SIBYL後續的聲明也提及到自己不續約。

可是這也會產生一個很有趣的問題了：既然模組非常相似，畫師也認定了自己擁有「鈴蘭」及「瑪格麗特」的版權，為什麼「箱箱 The Box」不採用「李李鈴蘭」和「瑪格麗特・溫特斯」等名字出道，而需要改用「森森鈴蘭」和「瑪格麗特・諾爾絲」等等明顯地在避嫌的名字？

會這樣做可能有很多原因。可以是因為商業策略上給予人的觀感問題，也可以是因為雲際線、VTuber本人、SIBYL及箱箱The Box等四方會談的結果、與及VTuber本人為了區別化自己前後兩個階段的活動。

不過，結合法律白話文運動的資料與及故意改名的做法，還有最重要的是雲際線的聲明提及的內容，其中一個可能的答案就是，畫師其實只有角色創作（i.e. 皮）或者是「人物形象著作權」的版權，卻沒有雲際線稱之為「表演企劃」的版權，例如具體地將VTuber包裝成特定的形象、與及上述提及到的命名及人物性格設定。

本聲明謹對於一些誤會作出澄清

也希望再也不要以不實的指控或是臆測去傷害任何人 pic.twitter.com/ZOgxwAMYBZ — 雲際線工作室 Cloud Horizon (@CloudhorizonSt) September 1, 2022

這造成的一個非常有趣的結果是，雙方都在自稱自己擁有VTuber角色的版權，而實際上也沒有錯。但由於擁有的版權只是其中一部分版權，因此雙方都無法再沿用「李李鈴蘭」和「瑪格麗特・溫特斯」的整個企劃。

雲際線指出「人物形象權利回歸於老師，至於企劃內容仍屬於雲際線」，因此並無法沿用皮套或人物形象內容；而畫師SIBYL及箱箱The Box則是將其改名，因為名稱設定等企劃內容可能屬於雲際線。為了避免招惹可能出現的版權問題，同時又讓兩名VTuber可以吸引原有名義的人氣，因此箱箱The Box使用了這樣的策略，避免使用相同的名字，將人設稍微改動至可辨認但並不相同的程度，繼而重新出道。

如果是一般讀者讀到這裡，覺得這些技術細節真的隨便啦，其實也不奇怪——畢竟對於觀眾來講，叫「李李鈴蘭」還是「森森鈴蘭」其實也可能不構成很大差別。

話雖如此，故意挑這件事來討論，源於這件事不僅說明了VTuber背後的版權操作問題，也說明了VTuber的呈現是一種協作。VTuber之所以可以呈現出來，是營運、畫師（及相關的影片製作者——例如開場影片、動畫等製作者）、中之人三者的合作。

倘若三者合作愉快，或者是就算其中一方退出，版權轉讓毫無問題那可以說是皆大歡喜。可是，如果忽然不續約要分家，那情況會變成怎麼樣？如果好似這次將一個VTuber分成兩份，雲際線一份畫師一份，到頭來其實雙方都缺乏中之人更無法活動，情況更是尷尬。

當然，的確存在著各種迴避這種情況的手段。最直接的手法是，就算畫師選擇收回版權，如果VTuber和營運方有意繼續合作，營運方可以選擇以推出「ver 2.0」等等換皮的名義，迴避版權問題。不過這篇文章旨在帶出以上這個如此有趣的情況，並提VTuber背後存在的版權問題及協作的現實，就不進一步提及這方面的問題了。

本文經文學少年的房間. II授權轉載，本文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航