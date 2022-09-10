網路交友成功的第一步：避開常見的兩大NG行為，維持應有的禮貌與尊重
我們想讓你知道的是
很多在坊間教聊天話題的教材中，都很少會去提及這件事情，但是其實這才是很多問題的根源。因為過去我成長的歷程中，甚至是我輔導的案例中，一個平常不太善於與人交際的人，說到聊天的禮貌和尊重，這些事情對他而言，都是沒有經驗的 。
文：亞當老師
首先我要先針對這篇文章，所提到的交友網站來做一個廣義的定義。交友網站，可分成很多類型，無論是大自數百人的社團或群組，或是小到單獨一對一的交談，這都是在交友網站的範疇之內 。
而我今天我分享的內容，不管是在社團，還是在單獨一對一聊天，都是適用的 。
很多人對於交友網站，該如何開啟對話，一直都有很大的謎團，甚至有些人會認為，我已經分享那麼多的話題給對方，為什麼還是沒有得到別人的尊重和重視 。
有些人在這個階段，心中就會開始揮舞著社會不公、群眾霸凌的大旗，認為自己就是那個最悲慘的受害者。未來自己的行為只要受到任何批判，就會認為一定又是外人在霸凌自己 。換在感情的世界，所謂仇女心態、去死去死團，不也就是這樣的怨念構成的嗎 ？
但是事情真的是如此嗎？
一個人在交友網站上的表現，在他說出的話題，分享的內容，用字遣詞，就決定了這個人在別人心中的想法 。這種感覺是很顯而易見的，就像是一個男子，他已經7天沒洗澡，渾身酸味，走進一間大賣場，想跟來往的路人交朋友。你說他會不會造成其他賣場民眾的反感，或者賣場警衛會不會出動勸離。
你說這樣的行為，能夠贏得別人的尊重和重視嗎？這個例子雖然有點極端，但是這反映出在我們與他人交流之前，需要更去思考的問題。
也就是禮貌與尊重 。
很多在坊間教聊天話題的教材中，都很少會去提及這件事情，但是其實這才是很多問題的根源。因為過去我成長的歷程中，甚至是我輔導的案例中，一個平常不太善於與人交際的人，說到聊天的禮貌和尊重，這些事情對他而言，都是沒有經驗的 。
要讓一個沒有這方面經驗的人，去重視這些細節，又在沒有人特別提及或幫助的前提之下，要加以改善，實在難上加難 。但是回歸到本篇文章的主軸，所謂的不知者不罪，如果一個人不懂得禮貌與尊重，在這個社會大環境下真的就是免死金牌嗎？
肯定不是的。就舉一般交通規則來說好了，當你騎摩托車紅燈右轉，當警察把你攔下來的時候，你跟警察說，我不知道不能紅燈右轉。你覺得警察會因為這樣，就不開罰單了嗎？因為這個東西牽涉到公共安全，你的不知道，雖然情有可原，但很有可能會危害到大眾的安全與權益。
就像是你在交友網站中，如果你的用字遣詞，甚至負面的話題與分享，會讓人感到不舒服。那是不是就該從自己開始做起，反思自己到底有什麼樣子的盲點，從這些盲點下手來讓自己更好呢？
那麼接下來我們就來探索，在交友網站當中常見的兩大NG行為吧。
話題一：讓人看不懂的文字
文字的意義，是要讓別人清楚知道，字面的邏輯。這樣你所要表達的涵義，才能讓雙方達成交流的目的，但是很多人在做這件事情的時候，卻非常的隨性。
從別人最詬病的火星文，一直到說話字黏在一起，沒有逗點，沒有標點符號。或是直接忽略主詞、動詞，講了一些別人也不知所云的專有名詞，這些其實都是會讓人看完無言的NG話題 。也許有些人會認為火星文是言論自由的一環，但是言論自由的前提是要去尊重他人，並且要了解在什麼場合，說什麼話，這都是社交禮儀的必要直覺。
在這個問題當中，還有衍生另外一個迷思，就是洗版的問題。如果你今天所分享的東西，它本身是符合邏輯的，如果內容長一些，這也還說得過去。但是如果你所分享的東西，一方面讓人覺得不知所云，又去洗版的話，這就是另一種不尊重他人的行為。
試想，如果你分享的內容讓人看不懂，不尊重別人，讓人不舒服，而被對方已讀未回，這不是正常的嗎 ？
話題二：負面的言論
在正常的交友以及情感世界當中，無論是要讓異性或是他人留下好印象，一個最基本的大原則就是要盡可能的分享正面的訊息。這樣才能讓他人覺得，你是有活力的，是有希望的。
當然這不是要粉飾太平，任何負面的言論都不允許，但是凡事都需要一個平衡。如果你分享的內容大多過於偏激，甚至是酸溜溜的，那這樣子的話題，可能就不適合太多的分享，不然你很容易被人貼上負面的標籤。
換作在吸引異性上，也會被對方認定，你本身過於負面，跟你在一起可能沒有未來，而讓你失去與對方進一步的機會。
今天的文章只是一個拋磚引玉，希望讀者看完本篇文章之後能夠靜下心去反思，自己所面臨的情感或是人際問題，是不是有符合上述的情境。如果有的話，那麼就從今天開始，讓自己做一個改變與調整 。
因為當你開始注重言論話題的禮貌與尊重後，別人對你的態度與評價，也才會由此改變 。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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