網路交友成功的第一步：避開常見的兩大NG行為，維持應有的禮貌與尊重

文：亞當老師

首先我要先針對這篇文章，所提到的交友網站來做一個廣義的定義。交友網站，可分成很多類型，無論是大自數百人的社團或群組，或是小到單獨一對一的交談，這都是在交友網站的範疇之內 。

而我今天我分享的內容，不管是在社團，還是在單獨一對一聊天，都是適用的 。

很多人對於交友網站，該如何開啟對話，一直都有很大的謎團，甚至有些人會認為，我已經分享那麼多的話題給對方，為什麼還是沒有得到別人的尊重和重視 。

有些人在這個階段，心中就會開始揮舞著社會不公、群眾霸凌的大旗，認為自己就是那個最悲慘的受害者。未來自己的行為只要受到任何批判，就會認為一定又是外人在霸凌自己 。換在感情的世界，所謂仇女心態、去死去死團，不也就是這樣的怨念構成的嗎 ？

但是事情真的是如此嗎？

一個人在交友網站上的表現，在他說出的話題，分享的內容，用字遣詞，就決定了這個人在別人心中的想法 。這種感覺是很顯而易見的，就像是一個男子，他已經7天沒洗澡，渾身酸味，走進一間大賣場，想跟來往的路人交朋友。你說他會不會造成其他賣場民眾的反感，或者賣場警衛會不會出動勸離。

你說這樣的行為，能夠贏得別人的尊重和重視嗎？這個例子雖然有點極端，但是這反映出在我們與他人交流之前，需要更去思考的問題。

也就是禮貌與尊重 。

很多在坊間教聊天話題的教材中，都很少會去提及這件事情，但是其實這才是很多問題的根源。因為過去我成長的歷程中，甚至是我輔導的案例中，一個平常不太善於與人交際的人，說到聊天的禮貌和尊重，這些事情對他而言，都是沒有經驗的 。

要讓一個沒有這方面經驗的人，去重視這些細節，又在沒有人特別提及或幫助的前提之下，要加以改善，實在難上加難 。但是回歸到本篇文章的主軸，所謂的不知者不罪，如果一個人不懂得禮貌與尊重，在這個社會大環境下真的就是免死金牌嗎？

肯定不是的。就舉一般交通規則來說好了，當你騎摩托車紅燈右轉，當警察把你攔下來的時候，你跟警察說，我不知道不能紅燈右轉。你覺得警察會因為這樣，就不開罰單了嗎？因為這個東西牽涉到公共安全，你的不知道，雖然情有可原，但很有可能會危害到大眾的安全與權益。

就像是你在交友網站中，如果你的用字遣詞，甚至負面的話題與分享，會讓人感到不舒服。那是不是就該從自己開始做起，反思自己到底有什麼樣子的盲點，從這些盲點下手來讓自己更好呢？

那麼接下來我們就來探索，在交友網站當中常見的兩大NG行為吧。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

話題一：讓人看不懂的文字

文字的意義，是要讓別人清楚知道，字面的邏輯。這樣你所要表達的涵義，才能讓雙方達成交流的目的，但是很多人在做這件事情的時候，卻非常的隨性。

從別人最詬病的火星文，一直到說話字黏在一起，沒有逗點，沒有標點符號。或是直接忽略主詞、動詞，講了一些別人也不知所云的專有名詞，這些其實都是會讓人看完無言的NG話題 。也許有些人會認為火星文是言論自由的一環，但是言論自由的前提是要去尊重他人，並且要了解在什麼場合，說什麼話，這都是社交禮儀的必要直覺。

在這個問題當中，還有衍生另外一個迷思，就是洗版的問題。如果你今天所分享的東西，它本身是符合邏輯的，如果內容長一些，這也還說得過去。但是如果你所分享的東西，一方面讓人覺得不知所云，又去洗版的話，這就是另一種不尊重他人的行為。

試想，如果你分享的內容讓人看不懂，不尊重別人，讓人不舒服，而被對方已讀未回，這不是正常的嗎 ？

話題二：負面的言論

在正常的交友以及情感世界當中，無論是要讓異性或是他人留下好印象，一個最基本的大原則就是要盡可能的分享正面的訊息。這樣才能讓他人覺得，你是有活力的，是有希望的。

當然這不是要粉飾太平，任何負面的言論都不允許，但是凡事都需要一個平衡。如果你分享的內容大多過於偏激，甚至是酸溜溜的，那這樣子的話題，可能就不適合太多的分享，不然你很容易被人貼上負面的標籤。

換作在吸引異性上，也會被對方認定，你本身過於負面，跟你在一起可能沒有未來，而讓你失去與對方進一步的機會。

今天的文章只是一個拋磚引玉，希望讀者看完本篇文章之後能夠靜下心去反思，自己所面臨的情感或是人際問題，是不是有符合上述的情境。如果有的話，那麼就從今天開始，讓自己做一個改變與調整 。

因為當你開始注重言論話題的禮貌與尊重後，別人對你的態度與評價，也才會由此改變 。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航