台灣消防量能不足，高雄市員額不進反退，時力呼籲各縣市候選人提出如何達成1：1300政策目標

時代力量立院黨團今（22）日和民團消防員工作權益促進會共同召開記者會，指出台灣消防員長期處於人力短缺與工時過長的過勞狀態；消防署曾提出2023年，全國要達到1：1300之政策目標，然而現在多個縣市都未達到，高雄市「現有員額」更不進反退，1個消防員要服務1779人，高居全國之冠。

消防員殉職頻傳，台灣防災量能不足

消防員工作權益促進會秘書陳彥凱指出，依據消促會統計，從2013年至今共有32位消防人員殉職，在人力不足以及消防殉職頻傳，加上基層和輿情壓力下，內政部消防署終於在2018年提出俗稱「5年3000人」的充實消防人力推動計畫，第一階段目標預計在2023年各縣市消防員服務人口比降到1:1300，第二階段為2028年達到1：1100。

但是根據消防署最新的統計資料，2023年要達到1：1300的政策目標顯然有很大的困難。以高雄市為例，截至今年7 月底為止，消防服務人口比為1：1779，高居全國之冠，甚至「現有員額」比2019年還少，是22縣市中唯一不進反退的縣市。

消防服務人口比前三高的縣市除了高雄外，彰化縣1：1774、台中市1：1651也位居二、三名。而新北、台南、新竹都消防服務人口比也遠超過1：1400，距離消防署所訂政策目標非常遙遠。

Photo Credit:時代力量黨團提供

陳彥凱也表示，而且相較美國1位消防員服務約500位民眾、日本1位消防員服務約700位民眾、新加坡1位消防員服務約900多位民眾，台灣 1:1300 的服務人口比仍是讓消防員過勞的服務比，也反映了台灣防災量能不足。尤其今年釋字785即將到期，消防署信誓旦旦的說年底各縣市將會落實消防員「勤一休一」，更提出三年增加一日休假的工時規劃，卻沒有提出具體協助各縣市增補人力的方案，讓基層消防員不禁質疑，難道消防署開的是空頭支票。

陳彥凱也指出，台中市、高雄市、彰化縣，都是發生過重大災害事件的縣市，尤其2019年及2021年台中、彰化還發生消防員殉職案件，但這些縣市的服務人口比排名明顯落後其他縣市。11月底即將迎來九合一大選，陳彥凱秘書呼籲各縣市首長候選人，尤其是曾發生重大災害的縣市及本身財政良好六都應拿出實際政策方向，作為未來執政的施政目標與重點，別讓保障消防員健康與合理工時淪為口號宣傳。

彰化3年只增補7人，台北市僅有蔣萬安承諾服務人口比1:1000

時代力量彰化縣議員參選人鄭宇焱表示，彰化縣的消防服務人口比高達1:1774。從2019年到今年7月底，彰化縣實際消防人數只有從696人增加到703人，等於只增補7人。不論是消防署2018年的計畫，或審計部總決算審核報告都指出，彰化縣在消防人員服務人口上是全國倒數，應儘速補足人力缺口，以強化救災能量。

鄭宇焱提到彰化去年6月所發生的喬友大樓火災，最後造成1名消防員殉職與3名旅館房客等共4人死亡與20人。但直到現在，不只縣長答應家屬的立碑遲未完成，消防人力的增補進度，也嚴重落後。民進黨彰化縣長參選人黃秀芳已承諾，當選後將每年增編消防人事費，並增補消防人力，讓彰化縣的消防員服務人口比達到全國平均數。呼籲現任彰化縣長國民黨參選人王惠美，應該清楚交代何時才達成1:1300的目標



時代力量台北市議員參選人陳志明表示，台北市在消防服務人口比上，今年已經達到 1:1356。然而綜觀世界先進國家的數據，紐約是1:513，東京是1:731，新加坡是1:925，台北和這些世界先進城市還是有巨大落差。台北市作為首都，應逐步接近先進國家的消防服務人口比。

陳志明表示，目前台北市長候選人中，只有蔣萬安承諾將消防服務人口比降到1:1000，陳時中和黃珊珊則尚未公布。他認為台北市作為首都，應提出具體的人力擴編計畫，先創立消防員職安資料庫，建立職病數據基礎，透過資料分析，具體改善消防員的職安問題，重視消防員的訴求，不該再讓消防員處於高風險的工作環境中。

時代力量臺中市市議員參選人吳佩芸表示，台中市2019年的消防人力服務比1：1794，高居六都第一，至今年7月底，台中市最新的消防人力比雖已降為六都第二，但人力服務比仍高達1：1651，僅優高雄市；此外台中市的火災發生次數，2019年是3126 次（13.7%，全國第一）、2020年是3193 次（14.4%，全國第一）、2021年則是2606次（12.0%，全國第二），從火災次數及人力需求看來，臺中市的人力增補幅度是完全不夠。

邱顯智也表示，2013年至今已有32位消防員因公殉職，每回參加警消人員公祭，上層皆會強調要改善警察或消防員的權益、設備與補足人力，但至今的改善幅度顯然有限， 22年來加班費上限僅增加2000元，明年要到達全國消防人員服務人口數比1：1300的目標更遙遙無期，根本達不到大法官785號解釋保障輪班公務員健康權、保障公務員加班獲合理補償的要求。

邱顯智表示，在2022地方選舉前，呼籲中央政府與各縣市首長參選人，應積極落實消防人力增補的目標，將補足消防人力作為地方選舉重要政見及當選後的施政重點，並且在人力完成增補之前，也要讓超時的勤務時數與補償成比例，務實逐步地提高不合理的加班費上限，不要再讓基層用根本休不到的補休，換取一點意義都沒有的嘉獎，也不要再發生因為消防人力不足，而導致救災救火時的悲劇。

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核稿編輯：翁世航