台東地震造成桃園羽球場天花板坍塌砸傷民眾，廠商遭爆工安事故紀錄不良

台東昨發生規模6.8地震，震度3級的桃園市發生一起意外，即剛完工的八德運動中心羽球場天花板隔音牆全數掉落，在球場打球的民眾緊急逃離現場的影片曝光，宛如電影《絕命終結站》，影片在網路上瘋傳後，桃園市長鄭文燦出面道歉；而時代力量桃園市中壢區議員參選人林佳瑋今（19）日指出，負責該工程的廠商瑞助營造已有多次不良紀錄。

從監視器影片中可以看到，一開始至少有近20名民眾在羽球場打球，隨著地震發生，眾人暫停運動，突然有人察覺到天花板有異樣，抬頭一看發現天花板開始一塊塊往下墜落，眾人見狀趕緊狂拼逃離球場，天花板就像骨牌般快速一片片墜落，全程不超過3秒，有不少民眾差點被天花板的輕鋼架砸到，事後有一人背部挫傷。

林佳瑋質疑：廠商多次違法仍可標得政府公共工程案

林佳瑋今天在臉書上指出，羽球場的承包商瑞助營造，誇張事蹟不只這件，2017年瑞助營造所承攬的台北「安康市場基地公營住宅」，工人被掉落鋼筋砸死；2019年，高雄市高齡整合長期照護中心新建工程，工人被板模砸死。

依據勞動部「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」，瑞助營造自2015年以來，210次違反勞動法令、4次重大職災事故的紀錄。依據勞動部職業安全署「重大職業災害公開網」，瑞助營造自2015年以來共違反職安法令達199次，平均每年遭裁罰達25次，今年為止已有15件裁罰。

林佳瑋指出，這種惡質的廠商，更早在2018年就被《報導者》點名，違反勞動法令紀錄居於全部廠商之冠，且絕大多數為職安法令，可說是罔顧工地安全，甚至未因受罰而有改善的跡象。

林佳瑋指出，瑞助營造有如此多違法紀錄，何以能夠持續承接各大工程標案？依據公共工程委員會提供公共工程履歷資料，瑞助工程近5年承攬的公共工程決標金額高達452億元。主要委託單位包括行政院、台中市政府、台電、台北市政府、新北市政府、桃園市政府等諸多機關。

本案12億的北景雲計畫僅是其中冰山一角。對瑞助營造來說，職安違法的罰鍰只是小小的成本，只要中央和地方各政府機關依然可以提供它上百億元的標案，企業根本沒有改善的動機。

媒體人黃揚明（剝雞）也在臉書爆料，該工程是在2018年1月16日決標，總價12億元，包含「八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心」三大建築物，當初桃市府以「北景雲計畫」統稱該項工程。

黃揚明指出，當初該標案由瑞助營造、正龍工程、石昭永建築師事務所一同承包，原定統包決標金額10億5533萬元，但根據去年8月27日桃園市政府發布的新聞稿指出，後續追加了約2億元。而翻閱政府電子採購網的標案說明中可見八德國民運動中心是北景雲計畫中的主體工程，樓地板面積為整個工程的79%之多，若以統包最終金額12億5536萬元推估，至少約有9.9億元左右是花在八德國民運動中心。

黃揚明也接連在臉書上指出，有讀者爆料指出，八德國民運動中心甚至還有「水不夠」的問題，因為顧問公司當初設計時把八德國民運動中心的用水量遠遠低估，導致運動中心水塔容量不足，去年10月開幕後，常發生開館不久就沒水可用或水壓不足等窘況。9月7日決標的桃園市政府工務局「八德國民運動中心增設水箱案」，由利霖環保科技股份有限公司得標，決標金額為73萬7415元。履約期限為9月14日至10月14日，因此現在應該正在或準備要施工。

綠營參選人：救國團負責驗收

不過民進黨桃園市議員參選人魏筠表示，「營運廠商是中國青年救國團（救國團）都瞎了沒看到嗎？不怕打到自己？」強調其實運動中心工程實際金額僅不到4.9億，另該案為營運廠商救國團自己增改善的工程部分的工項，都由救國團洽商驗收，本次工程營運廠商，進行加設燈箱裝置改善3樓及5樓球場照明設備，費用為188萬元。

魏筠補充，八德「北景雲」計畫金額，運動中心（體育局）面積約為1萬6327平方公尺，工程經費約為4億8973萬4595元；停車場（交通局）面積約為1萬1054平方公尺，工程經費約為4億3413萬6516元；另加公托、日照、市民活動中心、圖書館，大湳分隊等2億9438萬8484元。她批評，故意包括公托日照活動中心圖書館停車場等建設統包在一起計算的說法，是試圖混淆誇大，看到災害就趕快先抹黑一波。

時代力量的桃園市議員簡智翔則表示，必須先釐清燈光改造的工程，施作是否與天花板有關聯，是否與天花板結構有接觸，其次營運廠商在場地內施作工程，是否有事先告知體育局，體育局是否知情並同意；且從事發現場照片可以確認，許多加裝的燈具並無掉落。

簡智翔強調，救國團在施作燈光改造工程前，已有行文至體育局，並取得同意，市政府無論如何脫不了干係。且根據消息指出，燈光改造工程的範圍為五樓羽球場樑柱，隔音板自八德運動中心啟用後，並無任何整修過。燈光改造工程由救國團另外找廠商發包，金額也全數先行墊付，將過去國民體育中心只要場地有問題，只能交由營運廠商自行解決的老問題如出一徹。

鄭文燦：責無旁貸，將請專業技師鑑定事發原因

對此事故引發熱議，鄭文燦表示，對於八德運動中心羽球場發生天花板輕鋼架跟隔音板倒榻掉落事件，造成民眾輕度擦傷和驚嚇深深致歉，對於此事將責成體育局和工務局，檢視裝潢工程是否牢固、結構是否安全，並將請專業技師鑑定這次事件發生原因，同時也強調「身為市長，維護市民安全是我的責任，這次事件造成使用運動中心的市民朋友的驚慌，我責無旁貸」。