台東地震造成桃園羽球場天花板坍塌砸傷民眾，廠商遭爆工安事故紀錄不良
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必須先釐清燈光改造的工程，施作是否與天花板有關聯，營運廠商在場地內施作工程，是否有事先告知體育局；且從事發現場照片可以確認，許多加裝的燈具並無掉落。
台東昨發生規模6.8地震，震度3級的桃園市發生一起意外，即剛完工的八德運動中心羽球場天花板隔音牆全數掉落，在球場打球的民眾緊急逃離現場的影片曝光，宛如電影《絕命終結站》，影片在網路上瘋傳後，桃園市長鄭文燦出面道歉；而時代力量桃園市中壢區議員參選人林佳瑋今（19）日指出，負責該工程的廠商瑞助營造已有多次不良紀錄。
從監視器影片中可以看到，一開始至少有近20名民眾在羽球場打球，隨著地震發生，眾人暫停運動，突然有人察覺到天花板有異樣，抬頭一看發現天花板開始一塊塊往下墜落，眾人見狀趕緊狂拼逃離球場，天花板就像骨牌般快速一片片墜落，全程不超過3秒，有不少民眾差點被天花板的輕鋼架砸到，事後有一人背部挫傷。
林佳瑋質疑：廠商多次違法仍可標得政府公共工程案
林佳瑋今天在臉書上指出，羽球場的承包商瑞助營造，誇張事蹟不只這件，2017年瑞助營造所承攬的台北「安康市場基地公營住宅」，工人被掉落鋼筋砸死；2019年，高雄市高齡整合長期照護中心新建工程，工人被板模砸死。
依據勞動部「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」，瑞助營造自2015年以來，210次違反勞動法令、4次重大職災事故的紀錄。依據勞動部職業安全署「重大職業災害公開網」，瑞助營造自2015年以來共違反職安法令達199次，平均每年遭裁罰達25次，今年為止已有15件裁罰。
林佳瑋指出，這種惡質的廠商，更早在2018年就被《報導者》點名，違反勞動法令紀錄居於全部廠商之冠，且絕大多數為職安法令，可說是罔顧工地安全，甚至未因受罰而有改善的跡象。
林佳瑋指出，瑞助營造有如此多違法紀錄，何以能夠持續承接各大工程標案？依據公共工程委員會提供公共工程履歷資料，瑞助工程近5年承攬的公共工程決標金額高達452億元。主要委託單位包括行政院、台中市政府、台電、台北市政府、新北市政府、桃園市政府等諸多機關。
本案12億的北景雲計畫僅是其中冰山一角。對瑞助營造來說，職安違法的罰鍰只是小小的成本，只要中央和地方各政府機關依然可以提供它上百億元的標案，企業根本沒有改善的動機。
媒體人黃揚明（剝雞）也在臉書爆料，該工程是在2018年1月16日決標，總價12億元，包含「八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心」三大建築物，當初桃市府以「北景雲計畫」統稱該項工程。
黃揚明指出，當初該標案由瑞助營造、正龍工程、石昭永建築師事務所一同承包，原定統包決標金額10億5533萬元，但根據去年8月27日桃園市政府發布的新聞稿指出，後續追加了約2億元。而翻閱政府電子採購網的標案說明中可見八德國民運動中心是北景雲計畫中的主體工程，樓地板面積為整個工程的79%之多，若以統包最終金額12億5536萬元推估，至少約有9.9億元左右是花在八德國民運動中心。
黃揚明也接連在臉書上指出，有讀者爆料指出，八德國民運動中心甚至還有「水不夠」的問題，因為顧問公司當初設計時把八德國民運動中心的用水量遠遠低估，導致運動中心水塔容量不足，去年10月開幕後，常發生開館不久就沒水可用或水壓不足等窘況。9月7日決標的桃園市政府工務局「八德國民運動中心增設水箱案」，由利霖環保科技股份有限公司得標，決標金額為73萬7415元。履約期限為9月14日至10月14日，因此現在應該正在或準備要施工。
綠營參選人：救國團負責驗收
不過民進黨桃園市議員參選人魏筠表示，「營運廠商是中國青年救國團（救國團）都瞎了沒看到嗎？不怕打到自己？」強調其實運動中心工程實際金額僅不到4.9億，另該案為營運廠商救國團自己增改善的工程部分的工項，都由救國團洽商驗收，本次工程營運廠商，進行加設燈箱裝置改善3樓及5樓球場照明設備，費用為188萬元。
魏筠補充，八德「北景雲」計畫金額，運動中心（體育局）面積約為1萬6327平方公尺，工程經費約為4億8973萬4595元；停車場（交通局）面積約為1萬1054平方公尺，工程經費約為4億3413萬6516元；另加公托、日照、市民活動中心、圖書館，大湳分隊等2億9438萬8484元。她批評，故意包括公托日照活動中心圖書館停車場等建設統包在一起計算的說法，是試圖混淆誇大，看到災害就趕快先抹黑一波。
時代力量的桃園市議員簡智翔則表示，必須先釐清燈光改造的工程，施作是否與天花板有關聯，是否與天花板結構有接觸，其次營運廠商在場地內施作工程，是否有事先告知體育局，體育局是否知情並同意；且從事發現場照片可以確認，許多加裝的燈具並無掉落。
簡智翔強調，救國團在施作燈光改造工程前，已有行文至體育局，並取得同意，市政府無論如何脫不了干係。且根據消息指出，燈光改造工程的範圍為五樓羽球場樑柱，隔音板自八德運動中心啟用後，並無任何整修過。燈光改造工程由救國團另外找廠商發包，金額也全數先行墊付，將過去國民體育中心只要場地有問題，只能交由營運廠商自行解決的老問題如出一徹。
鄭文燦：責無旁貸，將請專業技師鑑定事發原因
對此事故引發熱議，鄭文燦表示，對於八德運動中心羽球場發生天花板輕鋼架跟隔音板倒榻掉落事件，造成民眾輕度擦傷和驚嚇深深致歉，對於此事將責成體育局和工務局，檢視裝潢工程是否牢固、結構是否安全，並將請專業技師鑑定這次事件發生原因，同時也強調「身為市長，維護市民安全是我的責任，這次事件造成使用運動中心的市民朋友的驚慌，我責無旁貸」。
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9月20日跨域生態進行式線上論壇：攜手打造產業跨域生態系，搶占數位轉型先機！
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經濟部預計於10月22日至25日舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」，展示中小企業跨領域生態系推動成果。而在9月20日，關鍵評論網將辦理「創新未來｜跨域生態進行式」線上論壇直播活動交流作為前導，讓想要了解跨領域生態系發展可能性的讀者及中小企業廠商，了解更多關於生態系的發展可能性。
新冠疫情無意間加速了數位科技的發展進程，不只帶動企業內部的數位轉型需求，雲端平台、人工智慧服務所開展的數位經濟也漸成世界潮流，其中，數位應用所帶來的創新更成為當代中小企業替產品、服務加值的重要因素。
因此經濟部於2017年起，開始推動「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」，由掌握關鍵核心能力的中小企業為主體，找到市場發展的關鍵方向，帶動跨領域業者共同合作、集體升級，結合綠色永續的概念，將不同產業領域相互串接，打造如居家設計與智慧選品、生物炭與建材跨界合作等跨領域生態系，藉由計畫協助臺灣中小企業擘劃新成長路徑！
經過多年的努力，也有愈來愈多的跨域生態系漸漸開花結果，故經濟部將於今年10月22日至25日，攜手數位發展部、國家科學及技術委員會，掌握時下數位與綠色關鍵議題，在松山文創園區2－3號倉庫舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」。活動將結合松菸場館的5G環境，圍繞「數位雲」、「永續雲」、「體驗雲」三大展示主題，打造數位、綠色、虛實整合的展場體驗。除此之外，現場還有循環材料佈展、臺灣小微店家消費體驗，以及數位轉型與綠色永續主題論壇等精彩內容，歡迎前來親自體驗！
【2022年數位綠色雙轉型聯合成果展】活動資訊
日期：10月22日－10月25日
地點：松山文創園區 2-3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
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跨域生態系大揭密：生態系經驗談 x 產業整合專家
跨域生態進行式線上論壇將邀請「綠學院」及「Green Impact Lab綠色創業加速器」共同創辦人楊雅雲，與「大成鋼隆美家居股份有限公司」的設計部總監特助劉書豪，透過智慧場景設計選品生態系的推動經驗短講，與臺灣所有中小企業夥伴腦力激盪，共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，激發更多創新能量。
近幾年，跨域生態系在傳統產業轉型與綠色循環等議題多有著墨，如「智慧場景設計選品生態系」以小資族為主要客群，從而了解第一線消費者的想法，也影響生態系的合作模式與策略，企業經營方向能夠快速因應市場調整，找到適合的夥伴共同創新。身為設計師的劉書豪，自然也觀察到客戶的轉變，過去以設計風格來溝通，現在除了風格之外，綠色、循環等概念也成為消費者重視的元素，讓設計師開始尋找更多元的合作夥伴與模式，智慧場景設計選品生態系就是主打發展設計模組，讓裝潢設計可以快速套用、以小規模客製或選用不同的設備，符合消費者的需求；也因此延伸出在居家裝飾、用品，乃至於建材、用料等，都在循環議題中有更深入的探討，生態系計畫也因此發展出更多跨域跨界的合作與創新，如：廢車零件可以成為居家裝飾的用品、生物炭與建材廠商合作發展出機能性的建材與裝潢材料，在綠色永續的主題中，找到中小企業持續發展的機會。
首場專題短講由大成鋼隆美家居股份有限公司的企業講者劉書豪主講，從客戶需求轉變的觀察開始，談到如何在當今綠能減碳的永續發展趨勢下，聯合工班、設計、家具等相關產業，以商業生態系打造產業共同利益，協助中小企業更有效率的開展創新服務。
接著由專業領域橫跨能源、智慧電網、循環經濟、綠建築等，稀有的大跨度整合型綠色行銷專家楊雅雲接棒，從建築、綠能的角度回應，深入探討綠能、建築、室內裝修等看似跨度甚大的相關產業，究竟該如何整合協作，才能兼顧永續、環保以及企業獲利，創造1+1大於2的商業效益。
2022 創新未來｜跨域生態進行式
- 活動時間：2022年9月20日 14:00-15:15
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：「綠學院」創辦人楊雅雲、「大成鋼隆美家居股份有限公司」設計部總監特助劉書豪
- 活動主持人：劉姿麟