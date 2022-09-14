哥倫比亞出現史上第一個左翼政府，「第二波粉紅浪潮」如何衝擊美國與拉美關係？

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授）

哥倫比亞前左派游擊隊成員裴卓（Gustavo Francisco Petro Urrego）於8月7日宣誓就職，成為哥倫比亞有史以來第一位左翼總統。哥倫比亞位於南美洲北部，為拉丁美洲第四大國、第四大經濟體及第四大石油生產國，世界第三大咖啡出口國。

這個天然資源豐富、地理位置優越的大國，長期以來給予世界的印象卻多是負面的，如左派武裝游擊隊的綁架、勒索，或是暴力不斷販毒集團的猖獗。究其原因，裴卓總統就職後於8月10日所言：「哥倫比亞是地球上最不平等的國家之一」，如實給了答案。

從反政府武裝游擊隊員到國家最高領導人

裴卓在1977年17歲學生時期，參加由大學生及工會人士組成，以城市、民族主義和開放民主為宗旨的左派游擊隊「4月19日運動」（Movimiento 19 de Abril, M-19），1985年曾以非法持有槍械罪名被軍方逮捕入獄兩年。

1990年經政府招安，「M-19」放棄武裝鬥爭路線，轉為合法政黨「M-19民主聯盟」（Democratic Alliance M-19, AD/M-19）。「M-19民主聯盟」1991年首次參加國會選舉，獲得10.28％選票、9席參議員（9 / 102）及13席眾議員（13 / 161）佳績，成為在哥倫比亞傳統自由與保守兩大政黨外的第三大政治勢力，裴卓在該次選舉中當選眾議員，開始其政治生涯。

1994年裴卓因收到死亡威脅，經政府安排離開哥倫比亞，赴歐洲比利時哥倫比亞駐歐盟代表處擔任一等秘書（1994-1996），期間曾至比利時天主教魯汶（Lovaina）大學進修，後於及西班牙薩拉曼卡（Salamanca）大學進修企管博士課程。1997年裴卓返回哥倫比亞後，代表「M-19民主聯盟」參選首都波哥大市長落選，1998再次參選眾議員當選（1998-2006）。

2006年代表由前游擊隊成員組成的新政黨「替代民主極點」（Polo Democrático Alternativo, PDA），當選參議員（2006-2010）；2010年參選總統僅獲9.14％選票；2012年當選波哥大市長（2012-2015）。