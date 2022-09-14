哥倫比亞出現史上第一個左翼政府，「第二波粉紅浪潮」如何衝擊美國與拉美關係？
我們想讓你知道的是
哥倫比亞政府由「右」轉「左」，美國在拉丁美洲失去重要盟友，美國對委內瑞拉的制裁失去重要支撐；若即將舉行的巴西大選由左派獲勝，美國與拉丁美洲關係受到嚴重考驗。
文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授）
哥倫比亞前左派游擊隊成員裴卓（Gustavo Francisco Petro Urrego）於8月7日宣誓就職，成為哥倫比亞有史以來第一位左翼總統。哥倫比亞位於南美洲北部，為拉丁美洲第四大國、第四大經濟體及第四大石油生產國，世界第三大咖啡出口國。
這個天然資源豐富、地理位置優越的大國，長期以來給予世界的印象卻多是負面的，如左派武裝游擊隊的綁架、勒索，或是暴力不斷販毒集團的猖獗。究其原因，裴卓總統就職後於8月10日所言：「哥倫比亞是地球上最不平等的國家之一」，如實給了答案。
從反政府武裝游擊隊員到國家最高領導人
裴卓在1977年17歲學生時期，參加由大學生及工會人士組成，以城市、民族主義和開放民主為宗旨的左派游擊隊「4月19日運動」（Movimiento 19 de Abril, M-19），1985年曾以非法持有槍械罪名被軍方逮捕入獄兩年。
1990年經政府招安，「M-19」放棄武裝鬥爭路線，轉為合法政黨「M-19民主聯盟」（Democratic Alliance M-19, AD/M-19）。「M-19民主聯盟」1991年首次參加國會選舉，獲得10.28％選票、9席參議員（9 / 102）及13席眾議員（13 / 161）佳績，成為在哥倫比亞傳統自由與保守兩大政黨外的第三大政治勢力，裴卓在該次選舉中當選眾議員，開始其政治生涯。
1994年裴卓因收到死亡威脅，經政府安排離開哥倫比亞，赴歐洲比利時哥倫比亞駐歐盟代表處擔任一等秘書（1994-1996），期間曾至比利時天主教魯汶（Lovaina）大學進修，後於及西班牙薩拉曼卡（Salamanca）大學進修企管博士課程。1997年裴卓返回哥倫比亞後，代表「M-19民主聯盟」參選首都波哥大市長落選，1998再次參選眾議員當選（1998-2006）。
2006年代表由前游擊隊成員組成的新政黨「替代民主極點」（Polo Democrático Alternativo, PDA），當選參議員（2006-2010）；2010年參選總統僅獲9.14％選票；2012年當選波哥大市長（2012-2015）。
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
擁有好的陪練員
陪練員是職業運動選手背後重要的支持夥伴，能幫助選手克服弱點、精進實力。你獨一無二的人生，也需要好的陪練員支持，透過專業的角度指導，讓訓練更有效率、進步更快。更重要的是，陪伴你持之以恆朝目標前行，勇敢無懼。
以「我們的夢想，是陪你抵達你的夢想」為承諾的中國人壽，在「人生GYM」裡，陪你練人生，以公平待客的心，提供你應付人生風險所需的保障，陪伴你在夢想的路上更勇敢前行，成為理想自己。