BBC看台北市長選舉：金句指揮官、國民黨儲君、前任副市長，還有哪些你應該了解的看點？

台灣2022九合一縣市長選舉將在11月底投票，其中，台北市市長選舉，一直是縣市長選舉中的重中之重——台北市作為台灣首都，擁有最多政府資源及跨國公司，無論在政治上還是經濟上都具有重要意義。

此外，台灣政治人物通常以台北市市長為參選總統的踏腳石。

《BBC中文》盤點目前浮出檯面，已經正式登記參選的三位候選人，了解他們的背景以及從政經歷，以及目前民調的結果。這三人分別是國民黨的蔣萬安，民進黨的陳時中以及以無黨籍，但獲現任台北市長柯文哲領銜的民眾黨背書的前親民黨台北市市議員、前台北市副市長黃珊珊。

陳水扁、馬英九，兩位市長當選總統

台北市長任期4年，可連任一次。1994年，代表民進黨參選首次台北市長獲勝的陳水扁，在1998競選連任被馬英九擊敗。但隨後在2000年當選台灣總統，台灣也第一次實現執政黨輪替。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 陳水扁（前排左二）在當選總統前也曾擔任台北市長

2008年，馬英九卸任台北市長不久後，也當選台灣總統。現任台北市長柯文哲，在2014年於民進黨助力下拿下台北市後又成立民眾黨，並多次表明自己將角逐2024總統大選。換言之，台北市長選舉被視為總統大選前哨戰。

對於台北市選民結構的分析發現，過往該市因為省籍及經濟因素，亦即支持兩岸經濟親密往來的親國民黨「泛藍」民眾多於親民進黨「泛綠」及獨派選民。譬如，2020年總統大選，蔡英文雖然大勝，在全國得票率約57%，但在台北市，她的得票率只有53%左右，是該次選舉，所有直轄市得票率最低。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 台北市長選舉往往被視為總統大選前哨戰

不過，在世代更迭以及兩岸關係緊繃的背景下，一群支持主權獨立的年輕「天然獨」台北市民，與他們的泛藍長輩，加上搖擺中的中間選民，將共同決定誰當台北市市長，也將揭開後蔡英文時代的台灣政治序幕。

中間選民

台灣東海大學政治系教授張峻豪告訴《BBC中文》，目前為止蔣萬安慢慢找回國民黨的基本盤，在台北市「藍大於綠」的選民結構下，情勢可能對蔣萬安較好，對民進黨的陳時中則較不利。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2020年民進黨的蔡英文競選總統連任成功，今年年底的九合一縣市長選舉尤其是台北市長選舉，被視為兩年後的總統大選前哨戰

張峻豪分析，目前台灣這場選舉仍消耗在候選人畢業論文是否抄襲的話題上，沒有真正在政策上辯論，因此以政策為投票依歸的中間選民恐怕出來投票的少。而低投票率對於以「中間選民」為重點的黃珊珊十分不利。

不過，前台灣中山大學教授，現任國會觀察基金會董事長姚立明則說，有關論文的事件也不會蔓延太久。姚立明向媒體表示，對於陳時中的表現十分意外：「陳完全不輸2014年的柯文哲。陳的發言完全沒有失誤，有攻擊也有諷刺，也有防守。我很意外。加他在網路傳播速度的『空戰能力』這兩點，讓我覺得陳時中勝選的機率遠遠大於蔣萬安與黃珊珊。」

姚立明曾擔任柯文哲首次參選台北市長的核心幕僚，他成功協助柯文哲擊敗國民黨，被一些台媒稱為「造王者」。

目前民調

根據立場被視為親藍的台灣TVBS電視台民調，在8月29日公布的結果中，蔣萬安支持度有36%，排名第二的黃珊珊有26%支持度，陳時中有23%。

但是，根據台媒《放言》在8月30日委託山水民調公司進行的最新民調結果，陳時中以26.3%拿下第一，蔣萬安25.8%第二，黃珊珊24.0%位居落後。此外還有23.8%的選民未決定人選。這3人支持度差距均在誤差範圍內，形成三強鼎立的情況。

台北市長的三位競爭者

「金句指揮官」陳時中 （民進黨籍，前台灣防疫指揮中心總指揮，前衛福部長）

陳1953年出生於台灣台北市，來自學術家庭，父親是台大法律系知名法學教授陳棋炎。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

但陳時中是在中年後才正式踏入政壇。從事牙醫職業多年的他在台灣的牙醫公會社團中擔任組織者，並在台灣醫療福利政策上向政府提出倡議。2000年陳時中為陳水扁助選，2004年他被後者延攬加入台灣行政院擔任衛福部副部長，正式步入政壇。

如同美國的安東尼・佛奇（Anthony Fauci）或香港的袁國勇醫師，在疫情爆發前，大眾鮮少聽聞其名。這十多年來，陳時中多半埋首於醫療政策及醫學服務上。一切直到疫情爆發，同時身兼台灣「中央流行疫情指揮中心」總指揮官的陳時中，聲名鵲起。

兩年多來，陳時中與團隊，幾乎天天下午出現在台灣的電視上。他以招牌的冷靜平穩的語氣報告並解釋疫情，時而以冷靜詼諧的語句回應尖銳問題，被台媒稱為「金句指揮官」，支持者則以全民「順時中」肯定他。2020年，當地電視台TVBS調查，陳時中一度獲得高達91%肯定其指揮防疫的紀錄。

但在2022年7月17日離開衛福部參與台北市長選舉後，在台灣的激烈政黨對立下，陳時中也遭遇對手許多抨擊，特別是在兩年多來，在野黨及批評者稱其領導下的台灣防疫徹底失敗，可以看見陳時中的挑戰才剛開始。

國民黨「儲君」蔣萬安 （現任國民黨籍立法委員）

蔣萬安原名章萬安，1978年出生於台北市。父親為前國民黨副主席、前台灣外交部長及總統府秘書長蔣孝嚴，是國民黨政二代。蔣萬安被視作國民黨中生代最受矚目的政治人物之一。

在台北成長的蔣萬安畢業於台灣政治大學，之後赴美取得美國賓州大學法學博士之後，在加州擔任執業律師。 2005年，其父親蔣孝嚴以「認祖歸宗」為由改姓蔣，蔣萬安亦隨父親改姓。

（蔣萬安2015年底參選立委時接受採訪）

2015年，蔣萬安宣布放棄美國綠卡，代表台北市競選台灣立法委員並成功當選。2020年，他險勝民進黨新生代吳怡農連任立委，是國民黨黨內最受矚目的政治明星之一。