BBC看台北市長選舉：金句指揮官、國民黨儲君、前任副市長，還有哪些你應該了解的看點？
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台灣政治人物通常以台北市市長為參選總統的踏腳石。《BBC中文》盤點目前浮出檯面，已經正式登記參選的三位候選人，了解他們的背景以及從政經歷，以及目前民調的結果。
台灣2022九合一縣市長選舉將在11月底投票，其中，台北市市長選舉，一直是縣市長選舉中的重中之重——台北市作為台灣首都，擁有最多政府資源及跨國公司，無論在政治上還是經濟上都具有重要意義。
此外，台灣政治人物通常以台北市市長為參選總統的踏腳石。
《BBC中文》盤點目前浮出檯面，已經正式登記參選的三位候選人，了解他們的背景以及從政經歷，以及目前民調的結果。這三人分別是國民黨的蔣萬安，民進黨的陳時中以及以無黨籍，但獲現任台北市長柯文哲領銜的民眾黨背書的前親民黨台北市市議員、前台北市副市長黃珊珊。
陳水扁、馬英九，兩位市長當選總統
台北市長任期4年，可連任一次。1994年，代表民進黨參選首次台北市長獲勝的陳水扁，在1998競選連任被馬英九擊敗。但隨後在2000年當選台灣總統，台灣也第一次實現執政黨輪替。
2008年，馬英九卸任台北市長不久後，也當選台灣總統。現任台北市長柯文哲，在2014年於民進黨助力下拿下台北市後又成立民眾黨，並多次表明自己將角逐2024總統大選。換言之，台北市長選舉被視為總統大選前哨戰。
對於台北市選民結構的分析發現，過往該市因為省籍及經濟因素，亦即支持兩岸經濟親密往來的親國民黨「泛藍」民眾多於親民進黨「泛綠」及獨派選民。譬如，2020年總統大選，蔡英文雖然大勝，在全國得票率約57%，但在台北市，她的得票率只有53%左右，是該次選舉，所有直轄市得票率最低。
不過，在世代更迭以及兩岸關係緊繃的背景下，一群支持主權獨立的年輕「天然獨」台北市民，與他們的泛藍長輩，加上搖擺中的中間選民，將共同決定誰當台北市市長，也將揭開後蔡英文時代的台灣政治序幕。
中間選民
台灣東海大學政治系教授張峻豪告訴《BBC中文》，目前為止蔣萬安慢慢找回國民黨的基本盤，在台北市「藍大於綠」的選民結構下，情勢可能對蔣萬安較好，對民進黨的陳時中則較不利。
張峻豪分析，目前台灣這場選舉仍消耗在候選人畢業論文是否抄襲的話題上，沒有真正在政策上辯論，因此以政策為投票依歸的中間選民恐怕出來投票的少。而低投票率對於以「中間選民」為重點的黃珊珊十分不利。
不過，前台灣中山大學教授，現任國會觀察基金會董事長姚立明則說，有關論文的事件也不會蔓延太久。姚立明向媒體表示，對於陳時中的表現十分意外：「陳完全不輸2014年的柯文哲。陳的發言完全沒有失誤，有攻擊也有諷刺，也有防守。我很意外。加他在網路傳播速度的『空戰能力』這兩點，讓我覺得陳時中勝選的機率遠遠大於蔣萬安與黃珊珊。」
姚立明曾擔任柯文哲首次參選台北市長的核心幕僚，他成功協助柯文哲擊敗國民黨，被一些台媒稱為「造王者」。
目前民調
根據立場被視為親藍的台灣TVBS電視台民調，在8月29日公布的結果中，蔣萬安支持度有36%，排名第二的黃珊珊有26%支持度，陳時中有23%。
但是，根據台媒《放言》在8月30日委託山水民調公司進行的最新民調結果，陳時中以26.3%拿下第一，蔣萬安25.8%第二，黃珊珊24.0%位居落後。此外還有23.8%的選民未決定人選。這3人支持度差距均在誤差範圍內，形成三強鼎立的情況。
台北市長的三位競爭者
「金句指揮官」陳時中 （民進黨籍，前台灣防疫指揮中心總指揮，前衛福部長）
陳1953年出生於台灣台北市，來自學術家庭，父親是台大法律系知名法學教授陳棋炎。
但陳時中是在中年後才正式踏入政壇。從事牙醫職業多年的他在台灣的牙醫公會社團中擔任組織者，並在台灣醫療福利政策上向政府提出倡議。2000年陳時中為陳水扁助選，2004年他被後者延攬加入台灣行政院擔任衛福部副部長，正式步入政壇。
如同美國的安東尼・佛奇（Anthony Fauci）或香港的袁國勇醫師，在疫情爆發前，大眾鮮少聽聞其名。這十多年來，陳時中多半埋首於醫療政策及醫學服務上。一切直到疫情爆發，同時身兼台灣「中央流行疫情指揮中心」總指揮官的陳時中，聲名鵲起。
兩年多來，陳時中與團隊，幾乎天天下午出現在台灣的電視上。他以招牌的冷靜平穩的語氣報告並解釋疫情，時而以冷靜詼諧的語句回應尖銳問題，被台媒稱為「金句指揮官」，支持者則以全民「順時中」肯定他。2020年，當地電視台TVBS調查，陳時中一度獲得高達91%肯定其指揮防疫的紀錄。
但在2022年7月17日離開衛福部參與台北市長選舉後，在台灣的激烈政黨對立下，陳時中也遭遇對手許多抨擊，特別是在兩年多來，在野黨及批評者稱其領導下的台灣防疫徹底失敗，可以看見陳時中的挑戰才剛開始。
國民黨「儲君」蔣萬安 （現任國民黨籍立法委員）
蔣萬安原名章萬安，1978年出生於台北市。父親為前國民黨副主席、前台灣外交部長及總統府秘書長蔣孝嚴，是國民黨政二代。蔣萬安被視作國民黨中生代最受矚目的政治人物之一。
在台北成長的蔣萬安畢業於台灣政治大學，之後赴美取得美國賓州大學法學博士之後，在加州擔任執業律師。 2005年，其父親蔣孝嚴以「認祖歸宗」為由改姓蔣，蔣萬安亦隨父親改姓。
（蔣萬安2015年底參選立委時接受採訪）
2015年，蔣萬安宣布放棄美國綠卡，代表台北市競選台灣立法委員並成功當選。2020年，他險勝民進黨新生代吳怡農連任立委，是國民黨黨內最受矚目的政治明星之一。
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。