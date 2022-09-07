地球沒救了，躺平是不是一個好策略？三個我看到的綠色產業職場趨勢

文：謝悟增（未成年就開始創業，破產過兩次，幾年後從武術中領悟到帶兵遣將的內功與心法，由人才招募、培訓、企業文化塑造的盲點入手，破解創辦人及創始團隊的思維天花板，助綠色新創公司成功闖關「從0到1」和「從1到10」這兩個最關鍵的階段。同時擔任綠學院綠色帶路人）

我家附近的鄰居長期佔用他家門前公用道路的停車位，當他出門把車開走時，還會拿一個花盆佔位子。有天，一個鋪馬路的包商來了，情商住戶把車子移走，他咆哮著，彷彿侵犯到他的人權。一個稍具正義感的人去里長那裡告狀，里長來了之後看對方是投票給他的樁腳，於是和稀泥不積極解決問題，這使得周圍隱忍已久的鄰居們都很不爽。

這個情景你也很熟悉吧，住一樓的人理所當然認為門前馬路是他家的，堪稱是臺灣社會怪現象。每一天我們都得忍受每個人因為動機不同、目標不同、認知水平不同、身心狀態不同而造成莫衷一是的情況，這使得社會永遠進步不了，蓋一條從澎湖到臺灣的海底電纜就花了二十年，更不要說成就什麼大事。

對心中懷抱公平與正義感的人來說，氣候變遷問題、政治問題、社會問題都遠超過他們能處理的範疇，我也知道，在綠色產業工作的你，好不容易盼到歐盟宣布碳邊境調整機制細則（CBAM），如今歐盟卻深陷戰爭、通膨、經濟衰退的泥沼中，眼看綠色新政將再次被人們遺忘，地球升溫六度恐無法避免。

「我們這麼努力到底是為了什麼？」你對現實環境失望，若你是位主管，這陣子因為企業碳中和火紅，生意不停上門，你整天加班，得了新冠也沒有辦法好好休養，手下的年輕人又整天抱怨工作超時、提出各種亂七八糟的要求或是直接離職，你想不如我選擇躺平好了。

若你是員工，你覺得跟公司組織文化格格不入，跟老闆同事沒什麼話聊，想離職創業卻也找不到好題目，每天加班就為了一遍一遍改簡報，實在沒什麼成就感，於是你也選擇躺平，在職離職，或是把專注放在下班後培養自身興趣，感覺人生問題就有了出海口。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

三個我看到的綠色產業職場趨勢

你可能以為我接下來要開始提解方，你錯了，你要為自己的人生負責，我就算有答案也不想告訴你，因為你即使聽了也不會改。

躺平是個集體的社會現象，成因相當複雜，後續產生的效應值得密切觀察，不過如果你對歷史熟悉，我們倒是可以藉由下面的綠色產業職場趨勢預判，幫助你思考你接下來可以採取的策略。

趨勢一：跨世代的溝通與管理問題，將需要第三方出面協助緩解

因為世代之間對工作投入度的認知差異非常大，新世代對社會制度失望，不想要用工作定義自己，多不想要在工作中高度投入，造成許多主管在面對新人到職時，都不願意花時間帶新人，一方面主管自己的工作量非常高，二方面他們想要先確認新人真的願意全心投入工作，他們才想要將畢生功力傳授出去。

就我所知，這問題在一些技術門檻相對高的產業例如能源業、電池製造業更為嚴重。但如此一來更加印證了新人到職前對公司的預測，因此更容易離職，只有有本事看透公司這層心態的新人，才能「用時間爭取空間」，在取得信任後有舞台可以發揮。

信任感建立並不容易，公司的人力資源部也很難處理人才聘任問題，雙方需要一個第三方作為緩衝，可能是個顧問、或是個平台讓雙方都能用更小的成本確認彼此是否能攜手走下去。

趨勢二：綠色人才將呈兩極化發展，一群人會持續打造自身專業能力，一群人會選擇躺平

因為對未來幾年的經濟前景悲觀，許多國家將不可避免地延後國家碳中和相關措施，以免在通膨問題上又疊加上「綠色通膨」，造成無可挽回的局面。

這確實會讓心中懷抱公平與正義感的綠色工作者失望，這些人可能選擇躺平，至少等到時機好一點時再出山。不過也會有另一些技術類型的綠色產業例如電池、儲能、電動車等會吸引到想要持續打造自身專業能力的人長期投入。

趨勢三：綠色人才將發現當他們想要談「氣候韌性」和「企業韌性」時，必須先面對自己是否有韌性

也許你會注意到，這些年顧問公司大談「氣候韌性」和「企業韌性」，也許顧問公司因此賺到些錢，卻很少看到具體的成效。

這是因為我們自己面對自己的生命其實也沒有什麼韌性，選擇躺平不就正是其一嗎，所以你需要在身邊常保益者三友，他們將助你看清你行為模式的限制。最近氣候異常事件頻率越來越高，團結一心碳中和都不一定能成功，更何況身心分離的狀況下，怎麼做碳中和呢，值得你我深思。

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航