地球沒救了，躺平是不是一個好策略？三個我看到的綠色產業職場趨勢
我們想讓你知道的是
躺平是個集體的社會現象，成因相當複雜，後續產生的效應值得密切觀察，不過如果你對歷史熟悉，我們倒是可以藉由下面的綠色產業職場趨勢預判，幫助你思考你接下來可以採取的策略。
文：謝悟增（未成年就開始創業，破產過兩次，幾年後從武術中領悟到帶兵遣將的內功與心法，由人才招募、培訓、企業文化塑造的盲點入手，破解創辦人及創始團隊的思維天花板，助綠色新創公司成功闖關「從0到1」和「從1到10」這兩個最關鍵的階段。同時擔任綠學院綠色帶路人）
我家附近的鄰居長期佔用他家門前公用道路的停車位，當他出門把車開走時，還會拿一個花盆佔位子。有天，一個鋪馬路的包商來了，情商住戶把車子移走，他咆哮著，彷彿侵犯到他的人權。一個稍具正義感的人去里長那裡告狀，里長來了之後看對方是投票給他的樁腳，於是和稀泥不積極解決問題，這使得周圍隱忍已久的鄰居們都很不爽。
這個情景你也很熟悉吧，住一樓的人理所當然認為門前馬路是他家的，堪稱是臺灣社會怪現象。每一天我們都得忍受每個人因為動機不同、目標不同、認知水平不同、身心狀態不同而造成莫衷一是的情況，這使得社會永遠進步不了，蓋一條從澎湖到臺灣的海底電纜就花了二十年，更不要說成就什麼大事。
對心中懷抱公平與正義感的人來說，氣候變遷問題、政治問題、社會問題都遠超過他們能處理的範疇，我也知道，在綠色產業工作的你，好不容易盼到歐盟宣布碳邊境調整機制細則（CBAM），如今歐盟卻深陷戰爭、通膨、經濟衰退的泥沼中，眼看綠色新政將再次被人們遺忘，地球升溫六度恐無法避免。
「我們這麼努力到底是為了什麼？」你對現實環境失望，若你是位主管，這陣子因為企業碳中和火紅，生意不停上門，你整天加班，得了新冠也沒有辦法好好休養，手下的年輕人又整天抱怨工作超時、提出各種亂七八糟的要求或是直接離職，你想不如我選擇躺平好了。
若你是員工，你覺得跟公司組織文化格格不入，跟老闆同事沒什麼話聊，想離職創業卻也找不到好題目，每天加班就為了一遍一遍改簡報，實在沒什麼成就感，於是你也選擇躺平，在職離職，或是把專注放在下班後培養自身興趣，感覺人生問題就有了出海口。
三個我看到的綠色產業職場趨勢
你可能以為我接下來要開始提解方，你錯了，你要為自己的人生負責，我就算有答案也不想告訴你，因為你即使聽了也不會改。
躺平是個集體的社會現象，成因相當複雜，後續產生的效應值得密切觀察，不過如果你對歷史熟悉，我們倒是可以藉由下面的綠色產業職場趨勢預判，幫助你思考你接下來可以採取的策略。
趨勢一：跨世代的溝通與管理問題，將需要第三方出面協助緩解
因為世代之間對工作投入度的認知差異非常大，新世代對社會制度失望，不想要用工作定義自己，多不想要在工作中高度投入，造成許多主管在面對新人到職時，都不願意花時間帶新人，一方面主管自己的工作量非常高，二方面他們想要先確認新人真的願意全心投入工作，他們才想要將畢生功力傳授出去。
就我所知，這問題在一些技術門檻相對高的產業例如能源業、電池製造業更為嚴重。但如此一來更加印證了新人到職前對公司的預測，因此更容易離職，只有有本事看透公司這層心態的新人，才能「用時間爭取空間」，在取得信任後有舞台可以發揮。
信任感建立並不容易，公司的人力資源部也很難處理人才聘任問題，雙方需要一個第三方作為緩衝，可能是個顧問、或是個平台讓雙方都能用更小的成本確認彼此是否能攜手走下去。
趨勢二：綠色人才將呈兩極化發展，一群人會持續打造自身專業能力，一群人會選擇躺平
因為對未來幾年的經濟前景悲觀，許多國家將不可避免地延後國家碳中和相關措施，以免在通膨問題上又疊加上「綠色通膨」，造成無可挽回的局面。
這確實會讓心中懷抱公平與正義感的綠色工作者失望，這些人可能選擇躺平，至少等到時機好一點時再出山。不過也會有另一些技術類型的綠色產業例如電池、儲能、電動車等會吸引到想要持續打造自身專業能力的人長期投入。
趨勢三：綠色人才將發現當他們想要談「氣候韌性」和「企業韌性」時，必須先面對自己是否有韌性
也許你會注意到，這些年顧問公司大談「氣候韌性」和「企業韌性」，也許顧問公司因此賺到些錢，卻很少看到具體的成效。
這是因為我們自己面對自己的生命其實也沒有什麼韌性，選擇躺平不就正是其一嗎，所以你需要在身邊常保益者三友，他們將助你看清你行為模式的限制。最近氣候異常事件頻率越來越高，團結一心碳中和都不一定能成功，更何況身心分離的狀況下，怎麼做碳中和呢，值得你我深思。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。