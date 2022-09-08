土地共享無底線再益地產商？公屋由發展商興建，有更高地積比優惠
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政府今次打算連興建公營房屋的責任皆外判予發展商，正式升級這場本身已由政府出雞（貼基建、送官地）、發展商出醬油（山旮旯土儲、首置扮公營）的公私營土地的計劃。
傳有政府消息人士指，要重新檢視土地共享先導計劃，將當中公營房屋交由發展商興建，並給予更高地積比優惠，9月2日再上明報頭版[註]，宣佈土地共享計劃已變成政府送錢送地送規劃權的贈送計劃。
或許由於土地共享計劃在上屆政府「食白果」， 5單申請早前仍跟發展商調整細節，至今仍未有1單成功案例。為貫徹李家超房屋施政要「善用市場力量」，今次放風放寬更多地積比予地產商。然而，睇返現時5宗土地共享申請的發展密度，連林村都可以起到7倍地積比起39層，可謂「用盡」當區的地積比。在放寬地積比為增加公屋單位供應的背後，其實變相合理化現時這些偏遠「豬頭骨」土儲選址、發展密度地積比爆棚的申請。從根本上鼓勵更多類似林村起39層、對著南生圍起25層的規劃災難，更不用說，政府在這些偏遠地區的基建錢、環境補償要付出天價。
今次打算連興建公營房屋的責任皆外判予發展商，正式升級這場本身已由政府出雞（貼基建、送官地）、發展商出醬油（山旮旯土儲、首置扮公營）的公私營土地「利益輸送」，給予發展商在土地共享中更大的規劃主導權及談判權，亦令政府有更大誘因提供更多增加地積比以外的優惠。
香港測量師學會前會長劉振江聲稱現時申請選址地積比增加的難度較高，「反建議」要將公私營比例由七比三變做五比五，這或許才是現時土地共享計劃中發展商的利益核心。若果發展商成功「搲到」打破七三公私營比例，除了背棄2018年已定立的房屋供應承諾，亦違背現時要追趕公營房屋單位數量、縮低公屋輪候年期的政策方針。
自林鄭2018年提出公私合營作為土地供應選項至今，事隔5年只有5單申請，到今日才突然重新檢討計劃，提供更多優惠「跪求」發展商參與。不如當初政府直接收地起公屋，既可掌控土地規劃權，又可繼續堅守公私營七三比的房屋供應。
註：土地共享擬增地積比 發展商一併建公營屋（2-9-2022，明報）
陳劍青質疑土地共享計劃是獎勵發展商興建公營房屋，實際上卻令發展商對此「予取予攜」，不斷向政府爭取進一步利益，「（政府）再送地積比，送公帑，底線是什麼？」。他擔心申請的地盤均位處偏遠，大規模增加樓面面積會完全改變地區的規劃佈局，加重負荷，衍生的基建成本和環境成本卻由政府承擔，「例如林村不適合高密度，送更多地積比，會出現很多規劃災難」。
（文章獲授權轉載，題目與內文由編輯稍作修改，原文可見於此。）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。