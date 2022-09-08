土地共享無底線再益地產商？公屋由發展商興建，有更高地積比優惠

傳有政府消息人士指，要重新檢視土地共享先導計劃，將當中公營房屋交由發展商興建，並給予更高地積比優惠，9月2日再上明報頭版[註]，宣佈土地共享計劃已變成政府送錢送地送規劃權的贈送計劃。

或許由於土地共享計劃在上屆政府「食白果」， 5單申請早前仍跟發展商調整細節，至今仍未有1單成功案例。為貫徹李家超房屋施政要「善用市場力量」，今次放風放寬更多地積比予地產商。然而，睇返現時5宗土地共享申請的發展密度，連林村都可以起到7倍地積比起39層，可謂「用盡」當區的地積比。在放寬地積比為增加公屋單位供應的背後，其實變相合理化現時這些偏遠「豬頭骨」土儲選址、發展密度地積比爆棚的申請。從根本上鼓勵更多類似林村起39層、對著南生圍起25層的規劃災難，更不用說，政府在這些偏遠地區的基建錢、環境補償要付出天價。

圖片由作者提供

今次打算連興建公營房屋的責任皆外判予發展商，正式升級這場本身已由政府出雞（貼基建、送官地）、發展商出醬油（山旮旯土儲、首置扮公營）的公私營土地「利益輸送」，給予發展商在土地共享中更大的規劃主導權及談判權，亦令政府有更大誘因提供更多增加地積比以外的優惠。

香港測量師學會前會長劉振江聲稱現時申請選址地積比增加的難度較高，「反建議」要將公私營比例由七比三變做五比五，這或許才是現時土地共享計劃中發展商的利益核心。若果發展商成功「搲到」打破七三公私營比例，除了背棄2018年已定立的房屋供應承諾，亦違背現時要追趕公營房屋單位數量、縮低公屋輪候年期的政策方針。

自林鄭2018年提出公私合營作為土地供應選項至今，事隔5年只有5單申請，到今日才突然重新檢討計劃，提供更多優惠「跪求」發展商參與。不如當初政府直接收地起公屋，既可掌控土地規劃權，又可繼續堅守公私營七三比的房屋供應。

註：土地共享擬增地積比 發展商一併建公營屋（2-9-2022，明報）

陳劍青質疑土地共享計劃是獎勵發展商興建公營房屋，實際上卻令發展商對此「予取予攜」，不斷向政府爭取進一步利益，「（政府）再送地積比，送公帑，底線是什麼？」。他擔心申請的地盤均位處偏遠，大規模增加樓面面積會完全改變地區的規劃佈局，加重負荷，衍生的基建成本和環境成本卻由政府承擔，「例如林村不適合高密度，送更多地積比，會出現很多規劃災難」。

（文章獲授權轉載，題目與內文由編輯稍作修改，原文可見於此。）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin