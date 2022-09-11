細說猴硐：除了貓咪烏托邦，煤礦、賭注與魔神仔，皆是這座礦業山鎮的回憶

文：郭曜軒

你對猴硐的印象是什麼？貓咪烏托邦？貓村？

火車行駛過一個個山洞，一對穿著高中制服的青梅竹馬在晃動的車廂裡，短暫對話。當洞口再次透進白光，車站到了。

這是電影《戀戀風塵》的開頭，也是前往侯硐必經的風景。

下了車，一座灰、黑、白色，上頭有著「產煤裕國：瑞三礦業公司」的大型紅磚建築，立即映入初訪者的視野。在過去，多數的遊客可能匆匆撇下一眼，越過月台，直奔月台另一邊的「貓村」探險。正因如此，你能在猴硐的各個角落找到與貓相關的設施。然而，你知道猴硐除了貓之外，在過去與九份以及瑞芳一樣，曾是台灣的重要礦區嗎？

你是否難以想像，猴硐的人口曾高達2萬5000人呢？這造就了當地商店街與電影院的興盛。而在猴硐有著80年代的台灣新浪潮電影裡，那長鏡頭下，帶著微冷色調的山城風光。

就在近年，由一群退休礦工的努力下，他們成立「猴硐礦工文史協會」，重新喚起一段1920年開始，連結著世界與國家，那座熱鬧的礦業山鎮的記憶。

圖片來源：猴硐礦工文史協會周朝南先生典藏與提供 猴硐車站旁是瑞三礦業公司的選煤場。

機器開始運作！

1760年，從蒸氣機發動的瞬間，注定引發了一場世界性的工業革命。

國家富強的秘訣從專注在糧食生產競賽，來到工業產值決定一切的時代。機械的自動化、能源與勞工生產力成為新興工業化國家所追逐的目標。這些機具來自木柴燃燒後的高溫所鍛鍊的鋼鐵。但受限於燃點以及有限的樹林資源所影響的產量，人們很快找到新的替代能源──煤炭。

「煤礦」成為這些新興工業國家的頭號目標，在海外擴張時，仍不忘尋找礦源。英、法就曾在18世紀來到北台灣附近的海域，打探台灣礦藏的情報。

清日戰爭後，跌破歐洲國家眼鏡的事，日本竟然獲勝了！剛成為日本首要殖民地的台灣，就被日本的「現代化」政策進行全能大改造，不但出現新式工廠，更有新的交通方式，縱貫鐵路與新式港口。然而，這些都需要「電力」的支持。當時，日本人雖然在台灣開發多種發電方式，例如水利發電、天然氣與石油等，但煤炭仍然是主要的發電能源。

19世紀的世界地圖，各大海域成為帝國們的戰場。而日本也在明治維新後，加入新興工業化國家的行列。從甲午戰爭到一次世界大戰，光是軍艦的燃料至砲彈都需要煤炭。這讓香港（當時是英國修理戰艦以及遠東的貿易中心）、日本與其他亞洲地區的煤礦供應量嚴重不足，並刺激著日本財閥：三井株式會社、賀田組與大倉組等，開拓日本境內、琉球，以及殖民地台灣，甚至是東南亞的礦區。

台灣煤礦產量呈現暴風式成長，光是1913－1916年間的產量就從32萬噸來到52萬噸，翻倍的程度相當驚人。

當時，台灣的煤炭除了作為燃料，以供應日本大阪的船艦外，也以便宜的價格賣到英國在遠東的基地──香港、上海、廈門、廣東，以及美國殖民地的馬尼拉，形成一張歐美、中、日、台以及東南亞間，商品與人力的交易網路。

而猴硐豐富的礦藏以及它絕佳的地理位置（剛好位在三貂角、宜蘭與基隆深澳的中間點），讓它早在1898年就有日本財閥淺野總一郎來到這裡開礦。1906年，這裡也吸引企業家木村久太郎與顏雲年（是的，就是台灣五大家族之一的顏家）的久年炭礦在此開礦「久年二坑」。在台灣還沒有大量「電力」的時期，都由馬匹負責運送煤礦到選煤廠洗煤。

1920年代前後，日本的三井株式會社與顏雲年開始稱霸北台灣的礦業。

顏雲年大規模整併過去他所合作的礦業公司，成立「基隆炭礦株式會社」。此時他在猴硐施行新的更新設備計畫，引進新型的柴油機車（ガソリン機関車），大幅增加效率，隔年建了現在的運煤鐵橋與猴硐車站，將煤礦運往基隆與「本島」的南部。而此時的猴硐也已經是附近瑞芳與九份之外的熱鬧小鎮。

圖片來源：猴硐礦工文史協會周朝南先生典藏與提供 久年東二坑的舊照，又被當地人暱稱為馬坑，戰後則改名為復興坑。

1934年，顏家評估猴硐的礦產已到達盡頭，將採礦權轉賣給了當時仍是承包商的李建興。當時的李建興決定賭一把，並與四個弟弟一同開設了「瑞三礦業公司」。他們先在猴硐開三坑，便翻轉了前人的判斷，每個月的產量足足多了5萬噸。

猴硐的礦業正式走入李建興的年代。

平溪人的李建興，因早年受漢文教育（他也曾擔任過私塾老師），卻因不黯日語，加上老實的性格，讓他原先的從商之路並不順遂。

然而，「誠實」的性格幫助他在一次的還錢事件中，留下好名聲，之後不但順利經營幾間礦區外，雜貨店的生意也越來越好。之後的生意越做越大以及誠信的好形象，讓他曾擔任平溪庄議員，更在戰後成為瑞芳鎮長。

1950年代的世界各國開始在重建戰後社會，更在之後的20年間，全世界再次進入新一波的工業革命。雖然對台灣而言，這也並非它初次歷經工業化時代。但在戰後，國民政府想著如何帶動產值更高的工業發展。但當時以農業為主的台灣，在工業人才斷層與缺乏資金下，也以初階的農業加工品為主。

這讓國民政府不斷對外打著「台灣人力便宜」的廣告，吸引著外資來台設廠。正巧，當時遇上美國的人力成本上升，重勞力的輕工業自然就來到亞洲國家，尤其是中美正友好的台灣。

工廠與「電力」的需求日益增加，更讓台灣曾發生「煤荒」的窘境。因此，你能在礦場周圍不斷看見「生產裕國」等字樣，時時提醒著工人們加速作業。

當時代也是「自由」與「共產」世界兩陣營的對決。美國在韓戰後，分為兩階段援助中華民國，第一階段（1950－1955年）以軍事援助為主；第二階段（1960－1965年）則主力支持開發台灣的基礎資源與建設。更派了各專家與中間組織來台進行調查與研究。