細說猴硐：除了貓咪烏托邦，煤礦、賭注與魔神仔，皆是這座礦業山鎮的回憶
我們想讓你知道的是
近年，由一群退休礦工的努力下，他們成立「猴硐礦工文史協會」，重新喚起一段1920年開始，連結著世界與國家，那座熱鬧的礦業山鎮的記憶。
文：郭曜軒
你對猴硐的印象是什麼？貓咪烏托邦？貓村？
火車行駛過一個個山洞，一對穿著高中制服的青梅竹馬在晃動的車廂裡，短暫對話。當洞口再次透進白光，車站到了。
這是電影《戀戀風塵》的開頭，也是前往侯硐必經的風景。
下了車，一座灰、黑、白色，上頭有著「產煤裕國：瑞三礦業公司」的大型紅磚建築，立即映入初訪者的視野。在過去，多數的遊客可能匆匆撇下一眼，越過月台，直奔月台另一邊的「貓村」探險。正因如此，你能在猴硐的各個角落找到與貓相關的設施。然而，你知道猴硐除了貓之外，在過去與九份以及瑞芳一樣，曾是台灣的重要礦區嗎？
你是否難以想像，猴硐的人口曾高達2萬5000人呢？這造就了當地商店街與電影院的興盛。而在猴硐有著80年代的台灣新浪潮電影裡，那長鏡頭下，帶著微冷色調的山城風光。
就在近年，由一群退休礦工的努力下，他們成立「猴硐礦工文史協會」，重新喚起一段1920年開始，連結著世界與國家，那座熱鬧的礦業山鎮的記憶。
機器開始運作！
1760年，從蒸氣機發動的瞬間，注定引發了一場世界性的工業革命。
國家富強的秘訣從專注在糧食生產競賽，來到工業產值決定一切的時代。機械的自動化、能源與勞工生產力成為新興工業化國家所追逐的目標。這些機具來自木柴燃燒後的高溫所鍛鍊的鋼鐵。但受限於燃點以及有限的樹林資源所影響的產量，人們很快找到新的替代能源──煤炭。
「煤礦」成為這些新興工業國家的頭號目標，在海外擴張時，仍不忘尋找礦源。英、法就曾在18世紀來到北台灣附近的海域，打探台灣礦藏的情報。
清日戰爭後，跌破歐洲國家眼鏡的事，日本竟然獲勝了！剛成為日本首要殖民地的台灣，就被日本的「現代化」政策進行全能大改造，不但出現新式工廠，更有新的交通方式，縱貫鐵路與新式港口。然而，這些都需要「電力」的支持。當時，日本人雖然在台灣開發多種發電方式，例如水利發電、天然氣與石油等，但煤炭仍然是主要的發電能源。
19世紀的世界地圖，各大海域成為帝國們的戰場。而日本也在明治維新後，加入新興工業化國家的行列。從甲午戰爭到一次世界大戰，光是軍艦的燃料至砲彈都需要煤炭。這讓香港（當時是英國修理戰艦以及遠東的貿易中心）、日本與其他亞洲地區的煤礦供應量嚴重不足，並刺激著日本財閥：三井株式會社、賀田組與大倉組等，開拓日本境內、琉球，以及殖民地台灣，甚至是東南亞的礦區。
台灣煤礦產量呈現暴風式成長，光是1913－1916年間的產量就從32萬噸來到52萬噸，翻倍的程度相當驚人。
當時，台灣的煤炭除了作為燃料，以供應日本大阪的船艦外，也以便宜的價格賣到英國在遠東的基地──香港、上海、廈門、廣東，以及美國殖民地的馬尼拉，形成一張歐美、中、日、台以及東南亞間，商品與人力的交易網路。
而猴硐豐富的礦藏以及它絕佳的地理位置（剛好位在三貂角、宜蘭與基隆深澳的中間點），讓它早在1898年就有日本財閥淺野總一郎來到這裡開礦。1906年，這裡也吸引企業家木村久太郎與顏雲年（是的，就是台灣五大家族之一的顏家）的久年炭礦在此開礦「久年二坑」。在台灣還沒有大量「電力」的時期，都由馬匹負責運送煤礦到選煤廠洗煤。
1920年代前後，日本的三井株式會社與顏雲年開始稱霸北台灣的礦業。
顏雲年大規模整併過去他所合作的礦業公司，成立「基隆炭礦株式會社」。此時他在猴硐施行新的更新設備計畫，引進新型的柴油機車（ガソリン機関車），大幅增加效率，隔年建了現在的運煤鐵橋與猴硐車站，將煤礦運往基隆與「本島」的南部。而此時的猴硐也已經是附近瑞芳與九份之外的熱鬧小鎮。
1934年，顏家評估猴硐的礦產已到達盡頭，將採礦權轉賣給了當時仍是承包商的李建興。當時的李建興決定賭一把，並與四個弟弟一同開設了「瑞三礦業公司」。他們先在猴硐開三坑，便翻轉了前人的判斷，每個月的產量足足多了5萬噸。
猴硐的礦業正式走入李建興的年代。
平溪人的李建興，因早年受漢文教育（他也曾擔任過私塾老師），卻因不黯日語，加上老實的性格，讓他原先的從商之路並不順遂。
然而，「誠實」的性格幫助他在一次的還錢事件中，留下好名聲，之後不但順利經營幾間礦區外，雜貨店的生意也越來越好。之後的生意越做越大以及誠信的好形象，讓他曾擔任平溪庄議員，更在戰後成為瑞芳鎮長。
1950年代的世界各國開始在重建戰後社會，更在之後的20年間，全世界再次進入新一波的工業革命。雖然對台灣而言，這也並非它初次歷經工業化時代。但在戰後，國民政府想著如何帶動產值更高的工業發展。但當時以農業為主的台灣，在工業人才斷層與缺乏資金下，也以初階的農業加工品為主。
這讓國民政府不斷對外打著「台灣人力便宜」的廣告，吸引著外資來台設廠。正巧，當時遇上美國的人力成本上升，重勞力的輕工業自然就來到亞洲國家，尤其是中美正友好的台灣。
工廠與「電力」的需求日益增加，更讓台灣曾發生「煤荒」的窘境。因此，你能在礦場周圍不斷看見「生產裕國」等字樣，時時提醒著工人們加速作業。
當時代也是「自由」與「共產」世界兩陣營的對決。美國在韓戰後，分為兩階段援助中華民國，第一階段（1950－1955年）以軍事援助為主；第二階段（1960－1965年）則主力支持開發台灣的基礎資源與建設。更派了各專家與中間組織來台進行調查與研究。
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
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班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
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女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
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藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
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文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
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Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
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班花Lightroom ，不美不亮相
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更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
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