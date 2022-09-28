《鬼火與人形》：書寫恐懼的種種可能，絕望以外的召喚

這些年來，香港不再是東方之珠、購物天堂，以及美食城市。社會鉅變，疫情不絕，奪去的不是性命，無數口罩遺留陰影，在你我喘息之間積累鬱悶，這塊土地盛產絕望與恐懼。

香港詩人陳子謙，繼2016年詩集《豐饒的陰影》，2021年出版《鬼火與人形》，讓我們看見在黑潮掩沒人形之際，那些仍然發亮的鬼火，飄浮在街頭巷尾。

圖片來源：天地圖書

人形之下，記憶的鬼火一直在裡面悶燒。

我們面對世界的幻變無常，諸種創傷挫敗，對未來失去期盼，化身行屍走肉的人形。看似最無生機，鬼火偏從荒野墓地誕生，日本稱之為「人魂」，清朝記載「怨氣未散，化為磷火」，那些無法遺忘的憶記劃破了灰黑，燃點希望。

〈復仇〉 埋在土裡的劍，早就忘記了風的涼意。這麼多年，他一直盯住石壁上的身影思過，把它磨得越來越瘦，越來越像一柄無辜的劍。他倒下的時候，壁上的身影慶幸自己終於脫鞘，恨恨地想：「第一個。」

悶燒的記憶，窒息的呼吸，我們還留著一啖氣，不致魂飛魄散。

陳子謙的散文詩〈復仇〉，令人想及連遺言尚在說「讓他們怨恨去，我一個都不寬恕」的魯迅。魯迅亦曾以「復仇」為題創作，筆下描繪兩人持刀對峙於曠野，長久枯立，圍觀路人最終無聊得四散離去。

復仇戲碼若要上演，必須建基在對立關係。勇者或持利刃，智者卻懂得靜待良機，就像影子在看似備受控制之時，懂得以苦悶磨去對方的一切。身軀有形，而影子無狀，乃信念、精神的強韌。

復仇看似刺激，最普遍有效卻是悄無聲息的鬥長命，「把它磨得越來越瘦」，直至倒下，直至打破對立，被困的心才能如劍脫鞘。