《吉卜力電影完全指南》：《神隱少女》讓全球觀眾感受最強烈的宮崎駿式魔法，從此他們成為吉卜力迷
我們想讓你知道的是
本書內容涵蓋電影背景介紹、資訊補充小邊欄、導演與製作人訪談、相關文章節錄、各種吉卜力相關的小道消息、影迷式分析與點評、電影海報、劇照、幕後花絮……應有盡有，是骨灰級吉卜力影迷傾盡全力、進入吉卜力魔法世界的探險報告書！
文：麥可．里德（Michael Leader）、傑克．康寧漢（Jake Cunningham）
《神隱少女》（千と千尋の神隠し，2001）
通往某處的道路
導演：宮崎駿
編劇：宮崎駿
片長：2小時4分
發行日期：2001年7月20日
每位吉卜力粉絲都會記得自己進入吉卜力世界的第一部電影，如果你正在讀這本書，很可能當年把你收編的就是《神隱少女》。打破之前日本所有的賣座紀錄——甚至包括前一部超級賣座電影《魔法公主》——《神隱少女》也是第一部受惠於全球發行規模的工作室作品，它贏得全球的尊敬、讚譽和榮耀。老實說，這是宮崎駿作品應該得到的。
在宮崎駿經歷《魔法公主》的艱辛製作後，他在1998年1月宣布從製作動畫的崗位退休，並不令人意外。但他也沒有閒著：他著手拍攝一部講述法國作家安托萬．迪．聖－修伯里〔Antoine de Saint-Exupéry，《小王子》（Le Petit Prince）作者〕獨自飛越撒哈拉沙漠的遊記影片；宮崎駿在吉卜力總部不遠處蓋了一間專屬自己退休後使用的「工作室」；他為18至26歲之間的年輕動畫師開設課程，課程名稱仿照三年前高畑勳所開設的課程，取名為「東小金井站」；他甚至開始構思一間專門展出動畫技藝的美術館。
不久後，宮崎駿又回到動畫電影。這回引發他靈感的是一次與家族好友和他們的年輕女兒出遊的經驗。他看到她們手裡拿著平庸乏味的漫畫，於是決定拍一部以十歲女孩為主角的電影。距離上次他碰觸同樣的題材，已是十多年前的《魔女宅急便》。他在1999年11月的計畫提案中寫道：
「這個故事是關於小女孩被扔進另一個世界，其中有好人也有壞人。她被迫接受嚴格的訓練，並且學會友誼的真諦和自我犧牲，運用自己的才能存活下來，最後再重返自己的世界⋯⋯」
然而，從1989年起世界開始急遽變化，宮崎駿的社會意識與對世界上各種關於衝突的意見，都將反映在這部片當中。他說：
「我們的世界將會更加混亂和不安。儘管世界的動盪會侵蝕並吞沒我們，這部片的任務是清晰地以幻想的架構描述這個世界。」
《神隱少女》中神怪世界的設計靈感，來自位於小金井公園內的江戶東京博物館戶外建築。宮崎駿說：「在此我感覺到鄉愁，特別是博物館即將打烊的時候，我獨自站在這裡看落日，淚水不由自主地流下。」
以宮崎駿的速度來看，本片的製作進行得相當緩慢，特別是從導演的腦海中源源不絕地冒出來、一個又一個的想法和角色，使得情況雪上加霜。日他後描述本片的分鏡表進度時說道：「好像一個腦中從未打開過的蓋子被揭開了，一股電流將我帶到另一個世界。」
影片在製作過程中一度被認為，即使將部分工作外包由其他日本和韓國的動畫公司執行，也趕不上2001年7月的預定放映日期。導演和幾名資深動畫師召開故事會議，宮崎駿講述這個龐大、詳細、不斷發展的故事。和往常一樣，在宮崎駿全部完成他的劇本和分鏡表之前，就必須開始動畫工作。直到他興高采烈地講著故事的結尾時才發現：「哦，不！」鈴木敏夫回憶宮崎駿喊道：「這樣搞下去這部片會長達三小時！」
現在，鈴木是一名經驗豐富的製片人和操作大師，他建議延遲發行的時間，因為他知道這會刺激宮崎駿展現最大的工作能量。如他所料，這招真的管用。工作團隊刪除掉故事的後半部分，重新聚焦；當宮崎駿一邊檢視著已完成的動畫時，他被一個背景角色所吸引：一個「看起來奇怪的無臉人」，他漂浮在電影開頭澡堂附近的橋上。多年後，鈴木仍然記得這個日期：「那是2000年5月3日。那一天，無臉男成為主要角色。」
由於電影轉變了新的方向並重新聚焦，影片趕上了2001年7月的發行日。在電影首映的新聞發布會上，宮崎駿以好心情的幽默開始，他說：「好吧，我又來了，一個四年前才宣布要退休的人。」他有充分的理由感到開心：《神隱少女》瞬間賣座，2001年的票房收入超過300億日元，大約是僅次於它的另外四部電影的票房總和，這四部片分別是《A. I. 人工智慧》（A.I. Artificial Intelligence）、《珍珠港》（Pearl Harbor）、《人魔》（Hannibal）和《猩球崛起》（Planet of the Apes）。
在日本，《神隱少女》的收入超過《魔法公主》和詹姆斯．卡麥隆的《鐵達尼號》，這兩部大片曾在1997年爭奪日本史上最賣座的電影王座。20年過去了，《神隱少女》仍然高居影史賣座冠軍，直到2016年才被新海誠的《你的名字》超越，然後再被漫畫改編的《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》拿下，此片在2020年的票房勢不可擋。
《神隱少女》在日本的成功史無前例，儘管它的國際發行在商業上不太成功，但它仍然創下紀錄。這是第一部入選柏林影展的動畫電影，並贏得著名的最高獎項金熊獎。宮崎駿不願旅行，更不願參加頒獎典禮，只好由吉卜力的外籍員工史蒂夫．艾伯特代替他，接受大大小小36座獎項。
艾伯特在他的回憶錄《工作狂人的同事：我在吉卜力的15年》中，寫了一段描述自己當時如何在《神隱少女》獲得國際讚譽的漩渦中心自處的軼事。他說，代替「消失的天才」出席有多麼不可能。（接受金熊獎時他這麼說，「你們其中一些人可能已經注意到，我不是日本人。」）。然後他試圖哄騙宮崎駿參加也許是最重要的典禮：奧斯卡獎，結果也以失敗告終。
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。