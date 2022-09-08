《吉卜力電影完全指南》：《神隱少女》讓全球觀眾感受最強烈的宮崎駿式魔法，從此他們成為吉卜力迷

文：麥可．里德（Michael Leader）、傑克．康寧漢（Jake Cunningham）

《神隱少女》（千と千尋の神隠し，2001）

通往某處的道路

導演：宮崎駿

編劇：宮崎駿

片長：2小時4分

發行日期：2001年7月20日

每位吉卜力粉絲都會記得自己進入吉卜力世界的第一部電影，如果你正在讀這本書，很可能當年把你收編的就是《神隱少女》。打破之前日本所有的賣座紀錄——甚至包括前一部超級賣座電影《魔法公主》——《神隱少女》也是第一部受惠於全球發行規模的工作室作品，它贏得全球的尊敬、讚譽和榮耀。老實說，這是宮崎駿作品應該得到的。

在宮崎駿經歷《魔法公主》的艱辛製作後，他在1998年1月宣布從製作動畫的崗位退休，並不令人意外。但他也沒有閒著：他著手拍攝一部講述法國作家安托萬．迪．聖－修伯里〔Antoine de Saint-Exupéry，《小王子》（Le Petit Prince）作者〕獨自飛越撒哈拉沙漠的遊記影片；宮崎駿在吉卜力總部不遠處蓋了一間專屬自己退休後使用的「工作室」；他為18至26歲之間的年輕動畫師開設課程，課程名稱仿照三年前高畑勳所開設的課程，取名為「東小金井站」；他甚至開始構思一間專門展出動畫技藝的美術館。

不久後，宮崎駿又回到動畫電影。這回引發他靈感的是一次與家族好友和他們的年輕女兒出遊的經驗。他看到她們手裡拿著平庸乏味的漫畫，於是決定拍一部以十歲女孩為主角的電影。距離上次他碰觸同樣的題材，已是十多年前的《魔女宅急便》。他在1999年11月的計畫提案中寫道：

「這個故事是關於小女孩被扔進另一個世界，其中有好人也有壞人。她被迫接受嚴格的訓練，並且學會友誼的真諦和自我犧牲，運用自己的才能存活下來，最後再重返自己的世界⋯⋯」

然而，從1989年起世界開始急遽變化，宮崎駿的社會意識與對世界上各種關於衝突的意見，都將反映在這部片當中。他說：

「我們的世界將會更加混亂和不安。儘管世界的動盪會侵蝕並吞沒我們，這部片的任務是清晰地以幻想的架構描述這個世界。」

《神隱少女》中神怪世界的設計靈感，來自位於小金井公園內的江戶東京博物館戶外建築。宮崎駿說：「在此我感覺到鄉愁，特別是博物館即將打烊的時候，我獨自站在這裡看落日，淚水不由自主地流下。」

以宮崎駿的速度來看，本片的製作進行得相當緩慢，特別是從導演的腦海中源源不絕地冒出來、一個又一個的想法和角色，使得情況雪上加霜。日他後描述本片的分鏡表進度時說道：「好像一個腦中從未打開過的蓋子被揭開了，一股電流將我帶到另一個世界。」

影片在製作過程中一度被認為，即使將部分工作外包由其他日本和韓國的動畫公司執行，也趕不上2001年7月的預定放映日期。導演和幾名資深動畫師召開故事會議，宮崎駿講述這個龐大、詳細、不斷發展的故事。和往常一樣，在宮崎駿全部完成他的劇本和分鏡表之前，就必須開始動畫工作。直到他興高采烈地講著故事的結尾時才發現：「哦，不！」鈴木敏夫回憶宮崎駿喊道：「這樣搞下去這部片會長達三小時！」

現在，鈴木是一名經驗豐富的製片人和操作大師，他建議延遲發行的時間，因為他知道這會刺激宮崎駿展現最大的工作能量。如他所料，這招真的管用。工作團隊刪除掉故事的後半部分，重新聚焦；當宮崎駿一邊檢視著已完成的動畫時，他被一個背景角色所吸引：一個「看起來奇怪的無臉人」，他漂浮在電影開頭澡堂附近的橋上。多年後，鈴木仍然記得這個日期：「那是2000年5月3日。那一天，無臉男成為主要角色。」

由於電影轉變了新的方向並重新聚焦，影片趕上了2001年7月的發行日。在電影首映的新聞發布會上，宮崎駿以好心情的幽默開始，他說：「好吧，我又來了，一個四年前才宣布要退休的人。」他有充分的理由感到開心：《神隱少女》瞬間賣座，2001年的票房收入超過300億日元，大約是僅次於它的另外四部電影的票房總和，這四部片分別是《A. I. 人工智慧》（A.I. Artificial Intelligence）、《珍珠港》（Pearl Harbor）、《人魔》（Hannibal）和《猩球崛起》（Planet of the Apes）。

在日本，《神隱少女》的收入超過《魔法公主》和詹姆斯．卡麥隆的《鐵達尼號》，這兩部大片曾在1997年爭奪日本史上最賣座的電影王座。20年過去了，《神隱少女》仍然高居影史賣座冠軍，直到2016年才被新海誠的《你的名字》超越，然後再被漫畫改編的《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》拿下，此片在2020年的票房勢不可擋。

《神隱少女》在日本的成功史無前例，儘管它的國際發行在商業上不太成功，但它仍然創下紀錄。這是第一部入選柏林影展的動畫電影，並贏得著名的最高獎項金熊獎。宮崎駿不願旅行，更不願參加頒獎典禮，只好由吉卜力的外籍員工史蒂夫．艾伯特代替他，接受大大小小36座獎項。

艾伯特在他的回憶錄《工作狂人的同事：我在吉卜力的15年》中，寫了一段描述自己當時如何在《神隱少女》獲得國際讚譽的漩渦中心自處的軼事。他說，代替「消失的天才」出席有多麼不可能。（接受金熊獎時他這麼說，「你們其中一些人可能已經注意到，我不是日本人。」）。然後他試圖哄騙宮崎駿參加也許是最重要的典禮：奧斯卡獎，結果也以失敗告終。