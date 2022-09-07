「積極搶救、無怠忽職守」：恩恩案請求國賠新北市認定不成立，恩恩爸：無法接受將提告
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委員會審議結果認為，於疫情期間，市府多次召開跨局、處應變會議，針對疫情變化滾動式調整防疫措施，並要求衛生及消防單位確保市民生命健康與維護社會安全；基此，難認定市府有未盡監督消防局及衛生局的責任。
新北市一名男童恩恩在感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）於今年4月14日送醫後6天過世，為台灣首例兒童確診死亡案例。尋求協助和送醫過程中，恩恩父母多次撥打1922、119等電話尋求協助，最後花了81分鐘才坐上救護車；指揮中心事發後開放確診個案在居家照護期間，緊急就醫需求時得自行前往，並訂定確診兒童之警訊表徵與送醫條件。
恩恩父母透過律師以有公務員執行職務故意或過失不法侵害人民權利為由，於8月17日向市府、消防局、衛生局請求國家賠償新台幣1元案，由機關各自開會決議國賠結果。而新北市三個機關都決議不予認定國賠。接下來此案將進入訴訟。
新北市：積極執行救護勤務，無故意或過失事實
新北市法制局昨天下午發布新聞稿表示，案經市府及消防局、衛生局分別召開國家賠償審議會議，經國賠委員詳細詢問、審查處理本案始末及法令依據，認為市府、消防局、衛生局均依當時管制措施積極搶救恩恩，並無怠忽職守，故不成立國家賠償責任。
消防局說明，事發當時，恩恩為COVID-19確診者密切接觸者，發燒超過攝氏38度，符合傳染病防治法所稱傳染病病人。消防局執勤人員均依中央流行疫情指揮中心指引積極執行救護勤務，無故意或過失事實。
衛生局說明，中央流行疫情指揮中心成立期間，應依指揮官指示辦理。此個案發生時所適用規定為中央流行疫情指揮中心於2022年1月1日所修訂「居家隔離、檢疫或自主健康管理者接受醫療照護時之感染管制措施」。
衛生局人員於執行職務時均遵循規定辦理，並無另訂其他規定。衛生局說，恩恩案發生期間，中央對於COVID-19態度是以清零為目標，針對確診者及接觸者須進行相關防疫措施，由衛生局、衛生所人員透過電話聯繫確認安排。經審視送醫歷程，衛生局所屬人員均全力以赴，並無怠於執行職務情事。
法制局表示，市府國家賠償事件處理委員會就請求權人主張新北市政府依法為轄區衛生及消防主管機關，未能盡到監督職責。委員會審議結果認為，於疫情期間，市府多次召開跨局、處應變會議，針對疫情變化滾動式調整防疫措施，並要求衛生及消防單位確保市民生命健康與維護社會安全；基此，難認定市府有未盡監督消防局及衛生局的責任。
市府對於恩恩離世感到遺憾及不捨，其國家賠償申請案仍須依國賠法構成要件及事實依法審議。後續請求權人仍可依照《國家賠償法》第11條規定，向法院提起損害賠償訴訟。
恩恩爸不能接受，議員、立委批「令人心痛」
對於新北市府國賠委員會審議認定「市府沒有怠忽職守」，恩恩爸指出，完全不能接受，待收到正式公文回覆，他會和律師討論好，進行後續法院提告程序，感謝大家關心。
新北市議員何博文則在質詢時直言，恩恩案新北市府審議國賠結果並不意外，就如周星馳的少林足球，「球員兼裁判、官官相護」，意外的是，市府新聞稿毫無同理心，非常冷酷，竟稱「全力」、「積極」搶救，無絲毫半點疏失，「好不要臉」痛批新北市長侯友宜為顧顏面，冷血無情。
消防局長黃德清回應，恩恩的過世大家都很難過，不過恩恩案不是一般的救護案件，不然速度會非常快。另外局處也都設有分機，只要打總機就會直接轉分機。衛生局長陳潤秋表示，消防局打的並不是總機，民眾不曉得分機號碼是沒辦法直接打進來，大家對這件事情都是一樣的不捨。他們是有總機，然後可以轉到分幾，另外衛生局也有經過防疫專線。
時代力量立委王婉諭則表示，如此結果令人心痛，「新北市府傲慢的態度讓家屬忍無可忍，不得不提出國賠來換取真相」，結果新北市政府在新聞稿中仍堅稱「市府沒有疏失」、「局處沒有疏失」、「都照SOP走」，她想請問新北市政府，如果恩恩案中沒有任何疏失，「新北市府要怎麼解釋電話打不通」？
王婉諭質疑，若市府有善盡監督責任，怎會沒發現第一線運作狀況，導致憾事發生；恩恩案突顯出的政府失靈，難道沒有任何人需要負責。因為疫情隔離，確診者的緊急後送往往是人命關天，若當時SOP會讓民眾電話打不通、有急診需求者無法後送，「難道完全都不用檢討？」
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核稿編輯：翁世航
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