港中大首辦開學升旗禮，邀國安官員出席
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新學年開始，推動國安和國情教育是港府的重點工作，香港部分大學首次在開學日舉辦升旗禮。其中，國安公署官員和港府保安系統高官成為中文大學的升旗禮座上客，為以往罕見。
文：《德國之聲》中文網
香港中文大學在週一（9月5日）開學日，首次舉行升國旗儀式。校方在網頁發佈的新聞稿指，邀請了國安公署聯絡局局長鄧建偉、中聯辦教育科技部副部長徐凱、中國外交部駐港特派員公署國際部主任王琪出席，港府除了教育局局長外，還有保安局局長鄧炳強和警務處處長蕭澤頤到場，連同師生共200人參與。
儀式在校內新興建的旗台進行，《明報》引述中文大學校方表示，這是首次舉辦開學升旗禮，屬於國安教育的一部分，希望藉此「增強學生對祖國的歸屬感」。這次由校方安排的保安員擔任升旗員，日後會考慮讓生學加入隊伍。
新聞稿指，中文大學校長段崇智表示「大學的目標是培養學生成為世界公民，具備必要的技能、價值觀和行為素質，讓他們在多元互通的世界中茁壯成長」。教育局局長蔡若蓮在社交平台專頁發文稱，「深切期望大學在新學年展現新氣象，包括逐步落實國家安全教育，培養同學成為有識見、有承擔，具國家觀念、香港情懷及世界視野的人才」，她希望同學感恩社會的厚愛，「勿忘自身責任」。
中大校長段崇智今年4月獲續聘三年，包括前行政長官梁振英等部分建制派批評，他在反修例運動中大沖突事件時手段不夠強硬，反對此任命。報導指，中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，中大及校長段崇智近月捲入政治狙擊事件，這次是校方刻意安排官員參與升旗禮。
而親北京的全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中大給外界的感覺「較激進」，相信國安公署派員出席升旗禮是對校方近一、兩年願意多推動愛國活動的肯定，因此此舉是「可以理解」，「不宜有太多政治猜測」。
中大學生團體、聯書院學生會工作小組召集人葉子駿向《明報》表示，對升旗禮安排沒有意見。他認為學生不能控制校方邀請誰出席儀式：「相對於升旗儀式的嘉賓，同學關注更多的是學業、福利及各項自由等權益。」
在同一天，香港教育大學也首次舉行開學升旗儀式，校長和350名師生參與。從校方發佈的影片可見，十多名學生擔任升旗員，步操至平台升起中國國旗、香港區旗和教大校旗。
國安課程上線
政府的補助金是大學的重要資金來源，在2022至2025年的新資助期內，教育局建議大學要把憲法、基本法和國安法教育訂為課程的重要組成部分。港區國安法實施兩年後，國安教育已漸漸融入學校課程之中，在政府要求下，香港全部受資助的八家大學都把國安教育列為必修，但形式各異。
其中，中文大學推出兩個新課程，要求本科生修讀兩個各佔1學分的課程——觀看關於國家憲制秩序和認識中國歷史的影片，並接受考試。《明報》引述部分課程內容，有中國現代化、中國崛起現象、被列強入侵的「屈辱史」、儒道佛傳統等。講者包括中大前校長、台灣中研院院士金耀基，參考書目有他在1989年出版的《神州悲劇的沉思：1989年天安門事件評析》等。
而香港大學會在週三（9月6日）開始，開放新的國安課程予學生修讀，名為「憲法、基本法及國安法入門」，所有在學學生必須修畢才可畢業。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。