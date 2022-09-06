【2022酷兒影展】「女同之愛」單元：來自緬甸的《千里之行》，回應沒有結局的故事
我們想讓你知道的是
《千里之行》是緬甸導演納吉（Na Gyi）的第四部作品，也是其最新劇情長片。英文原名為What Happened To The Wolf？，取自片中敏妙莫對蔚蔚在旅行途中編撰出的一個沒有結局的故事所提出的回應。
文：陳奕秀
2022台灣國際酷兒影展的國際長片觀摩節目裡，精選幾部精彩酷兒電影作品，其中「女同之愛」單元當中，更是出現難得一見來自緬甸的作品。
《千里之行》是緬甸導演納吉（Na Gyi）的第四部作品，也是其最新劇情長片。英文原名為What Happened To The Wolf？，取自片中敏妙莫對蔚蔚在旅行途中編撰出的一個沒有結局的故事所提出的回應。
納吉在性傾向探索的曖昧朦朧描述中，比起澎湃的情慾展現，敘事上更專注於雕琢兩個因過去生命經驗而受傷的靈魂，如何逐漸建立起相互依存的關係，且因為角色們對生命本質的不斷質疑，讓這部作品更像是在對現今受社群平台影響而迷失自我的人們所提出的警示。
從蔚蔚的視角開始觀看，因為先天性的心臟疾病，她的青春年華還沒來得及盛開，就只能困在醫院感嘆大概一輩子都談不到的愛情，並盡可能在這一方小天地裡任性地活著，直到敏妙莫──一個事業有成、婚姻美滿，堪稱人生勝利組的出現，她的陪伴和自我揭露對死亡的恐懼，潛移默化地崩解了蔚蔚一直以來的故作堅強。
有趣的是，相對蔚蔚來說，看似於健全的環境中成長的敏妙莫，反而對自己的人生充滿茫然，被孩童時期母親帶來的陰影束縛著，她一路走來都遵循著這個社會、原生家庭對一名女性的期待而活，直到當她發現這樣的生存方式下，厭倦拖沓的病情想做一回「自己」時，才明白循規蹈矩的悲哀，媽媽擁有的不是自我了斷的勇氣，而是僅存的選擇了。
「『超脫樂團積極參與同志和女權運動，歧視LGBT社群的大學遭到抵制，宣傳活動開始大量出現，柯本雖然享有名聲，卻厭惡無法理解或欣賞他歌曲的盲目群眾，儘管他越來越有名，還是決定暫停巡演，等瘋狂群眾的歡呼聲平息，柯本認為名氣和聲望都不算什麼。』我從沒像他這樣想過……他們好酷，我想像他們一樣。」
敏妙莫讀著書本，如同新芽迸發般享受著蔚蔚給她人生帶來的曙光，然而對應說出「酷的人都很早死。」的蔚蔚，則是充滿著枯竭大地對生機盎然的緬懷。等待死亡與畏懼死亡的兩人雖同處一個時空中，卻看向截然不同的風景，而將他們的道路聯繫起來的，是一道名為不得不為他人而活的枷鎖。
然而，生命的無常就像間幕裡「生命充滿錯誤／生命就是不斷地嘗試錯誤／我犯錯，我活著」和「死亡是生命的相反，也是生命的一部份。」這兩句話所預告的，在兩人都下定決心想為這痛苦的人生再奮力活一次，曾經努力迎合他人的敏妙莫終於離了婚、轉讓出了公司；曾經拼命遠離他人的蔚蔚去刺青鼓勵自己面對治療、去修補兄妹感情的裂痕時，願意為家人犧牲一切的韓敏醫生，卻比誰都要早離開這個世界，讓原本對生命迷惘的兩人得到解答，生命真正的答案是──一段不管時間長短、沒有任何束縛的旅程。
因為痛苦並不會隨著時間的流動而自動消逝，如同心臟的洞、器官的瘤，任一因素的不可缺席才使得如今的主體被完整建構，唯有成為「自己」，痛苦才不會成為獨立於生命之外的包袱。
在河水中的一幕，不禁讓筆者想起伍思薇（Alice Wu）導演的《青春未知數》（The Half of It）裡所套層的希臘神話：「諸神害怕人類過於美滿不再敬拜，於是將人類原本有兩張臉兩組四肢的完美狀態一分為二。」藉著水面的倒映，人類得以回到初始的完美狀態，蔚蔚的最後一道心牆也於此刻終於放下。
就像她在旅程中編撰的故事，我們或許終其一生都無法活成傳奇人物那樣燦爛，因為大多數的人就如同那隻狼一般，在撲空孔雀過後，繼續帶著那些忌妒、悔恨或失落的情緒走下去，那些情緒變成身上無數個包袱。
有的狼最終馱著包袱在這名為世界的偌大的叢林裡無聲地消逝；有的狼很快的走到了叢林的出口，因為他們瞭解到成為自己的重要性；有的狼在旅途中遇上了願意承擔包袱的夥伴……有的時候，很多狼只是不願意承認，孔雀就僅是路途中的一道風景罷了。
影展資訊
- 名稱：2022第9屆台灣國際酷兒影展
- 地點＆日期：台北國賓長春8／26-28、台中站前秀泰9／3-4、全國線上影展8／29-9／11
- 更多詳情請點台灣國際酷兒影展粉絲專頁或是官網查詢
延伸閱讀
- 【2022酷兒影展】但唐謨：身體、空間與流動，如何反映在酷兒電影之中？
- 【2022酷兒影展】六部台灣短片，帶領觀眾推開性別的門，奔向流動多元的新世界
- 【2022酷兒影展】國際短片競賽單元 「酷兒中港」 ：問萬千世界中，何謂真的「我」？
- 【2022酷兒影展】選片人陳思宏：我們的片單簡直忤逆，逾越且愉悅，更不用擔心會被打壓
- 【2022酷兒影展】影評人麥若愚：見證國際短片競賽精彩盛況，將是影展未來國際化的重要基石
- 【2022酷兒影展】「酷兒踰矩」單元六部作品，皆觸及了酷兒族群與家庭、與親密關係之間的命題
- 【2022酷兒影展】《吾家有男初長成》：跨性別兒童及青少年的成長過程，最需要的就是理解與接納
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。