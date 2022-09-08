【專訪】台法阿三國合製片《The Last Queen》：以前歐洲人以為台灣是泰國，現在知道，台灣就是台灣

文：陳凱棠

《The Last Queen》是今年入圍威尼斯影展「威尼斯日（Venice Days）」單元的劇情長片，由阿爾及利亞和法國雙棲的導演丹米陽（Damien Ounouri）和阿蒂拉（Adila Bendimerad）聯合執導，故事以16世紀的歐陸大航海時代為背景，講述當時北非阿拉伯共和國的一個民主王國「阿爾吉亞」，遭西班牙王國佔領後，王國內的人民與紅鬍子海盜結盟，解放西班牙獨裁壓迫。未料獲勝之後，國王遭到海盜反噬，紅鬍子成了統治者，開啟長達四個世紀的蘇丹獨裁專制。

光是這段描述，就讓人感受到故事歷史背景的巨大、架構的繁複細緻，要製作這樣一齣電影，有很多困難。但也因此，讓《The Last Queen》劇本在2018年入選坎城cinefondation的年度劇本開發項目，台灣製片人黃江豐與王思靜看中劇本的潛力，居中牽線，透過台灣「文化內容策進院」的國際合作投資專案，成功媒合台灣特效、聲音團隊，以及法國、阿爾及利亞的電影主創團隊，開啟了《The Last Queen》的跨洋冒險。

對於能踏出這一步，黃江豐話說的謙和，「因爲剪接師馬修以及製片思靜的關係，又有文策院的支持，後期又有很強的後期團隊，才促成這樣的機會。」他說台灣劇組雖然主要是負責後期製作，但是製片團隊早在前期開發就已經參與其中，「合作結果到目前為止，都是非常正面、非常好的。」

Photo Credit: Taj Intaj Agat Long Hu Bao提供 《The Last Queen》電影視覺

匯集台灣頂尖團隊讓歐洲驚艷

製片人王思靜回憶起合作的起點，興奮之情依舊難掩，「丹米陽導演2016年有一部入圍坎城影展雙週短片單元的短片《KINDIL》，與這一次的《The Last Queen》一樣，都在談阿拉伯女性的處境與自覺。」王思靜說當時《KINDIL》也是到台灣做部分後期製作，有了與台灣合作的經驗，因此這次《The Last Queen》再次合作，減少許多可能因異文化而產生的摩擦。

《The Last Queen》因為是史詩電影，戰爭的鏡頭很多，在預算限制下，需要大量的特效讓畫面更加恢弘、磅礴，在王思靜的引薦下，導演找上台灣剪輯、特效、聲音團隊，王思靜很驕傲，「不是因為我是台灣人，所以我製作的片子就要拉來台灣，是因為我要確保的電影片子的質量要好才可以啊！台灣人才臥虎藏龍，就是負責任刻在DNA裡、溝通又有耐心、東西做得好啊！」

確實，操刀《The Last Queen》的特效、聲音的團隊，都是台灣業界的一時之選。

特效部分，由曾經製作影集《麻醉風暴II》CG特效與剪接、藉由電影《下半場》入圍第56屆金馬獎最佳視覺特效的「沸騰了映像」，與去年製作本土旗艦影集《茶金》的特效團隊公司「夢想動畫」兩強聯手，共同主導《The Last Queen》的特效製作。其中一位特效總監Evan溫，由好萊塢海歸定居台灣，他之前的作品包括：《黑豹》、《復仇者聯盟》、《水行俠》等等。

聲音設計則是由中影曾透過電影《返校》獲得2020年台北電影節最佳聲音設計獎的資深混音師簡豐書，與中影擬音師楊家慎合作，共同賦予《The Last Queen》的聲響面孔。

對於與國外影人合作，這些團隊都不陌生，但這次的經驗，他們都感覺合作特別順暢，特效製作人魏如涵說，「一開始也是蠻緊張的，互相試探，不清楚對方的標準在哪裡。」但建立了信任之後，溝通成本快速降低，夢想動畫的監製李走狗，對導演極力稱讚，「導演在做Note的時候，很用心，會找一些參考給我們，我們拿到第一手的東西，就可以很清楚導演想要怎麼做。」

在聲音方面的製作，擬音師楊家慎也說，障礙比想像中小，「在一些材質上，導演會告訴我們他的想法，可能想讓片中的武器，在搖晃時聽起來比較多零件的聲音，或是哪些武器他想以特殊材質呈現。」雖然導演是外籍，但相較於與台灣的導演合作，楊家慎認為，差異並不大。

王思靜坦言，跨國合作怕的是文化差異，不同的社會群體，工作方式、態度都不盡相同。但是這次的合作，導演們與法國及阿爾及利亞的主創團隊，都對台灣讚譽有加，「每一次的溝通、交件，導演們都更滿意，他說道，沒想到最後的成品，超過了他們的想像，他非常開心。」

Photo Credit: 中影提供 混音師簡豐書、擬音師楊家慎模擬片中武器聲響

Photo Credit: 中影提供 擬音師楊家慎模擬兵器發出聲響

走向國際拓展視野，也讓產業更加健康、茁壯

跨國合作的好處，是讓台灣的內容創作者、技術人員都能夠開拓眼界，也累積不同的經驗，特效製作人魏如涵指出，「國內創作者關注的議題較類似，一陣熱潮出現，大家都會做相似的類型，議題重複性也高。」李走狗說，像是這次《The Last Queen》的特效製作，過去台灣製作此類史詩電影的經驗不多，這類的電影合作，都是在為本地的技術人才累積經驗。

此次與《The Last Queen》合作，魏如涵認為，為業界起了一些示範作用，她進一步指出，工作條件與環境都有很大的進步，「這次我們跟法國、阿爾及利亞的團隊合作，其實工作很舒適。過去我們也跟美國合作過，他們就是更工業化的方式。但歐洲人工作，某種程度跟台灣一樣，比較有彈性，但亦不脫序，會把人擺在最前面，不是只拿著績效做唯一的指標。」李走狗笑說，對技術人員的待遇也合理很多，讓特效、聲音這一類的技術工作者，得到實質上的尊重。