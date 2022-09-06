9月20日跨域生態進行式線上論壇：攜手打造產業跨域生態系，搶占數位轉型先機！

新冠疫情無意間加速了數位科技的發展進程，不只帶動企業內部的數位轉型需求，雲端平台、人工智慧服務所開展的數位經濟也漸成世界潮流。然而，除了企業組織面臨重大轉變，便利的網路媒介讓顧客能更輕易的獲取資訊，消費者的需求型態也因此變得更加多元。當種種外在因素與傳統企業慣習相互衝突，甚至試圖顛覆舊有的組織競合模式，臺灣的中小企業更應立即採取行動，積極開創嶄新模式，迎擊未來數位趨勢。

因此，如何運用技術與科技加值，以「商業生態系」概念整合發展，促進產業間橫向的跨域合作，創造新型態服務與營運模式，必定是未來企業取得先機的關鍵因素。那麼究竟如何在轉型過程找到創新服務與技術的介入空間、打造新興商業模式，開啟更多的可能性？

關鍵評論網即將於9月20日舉辦跨域生態系推廣活動，透過全線上直播形式舉辦線上論壇，邀請「綠學院」及「Green Impact Lab綠色創業加速器」共同創辦人楊雅雲，與「大成鋼隆美家居股份有限公司」的設計部執行總監許家慈，透過室內裝修產業生態系的發展經驗短講，與臺灣所有中小企業生態系的夥伴腦力激盪，共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，激發更多創新能量。

跨域生態系大揭密：生態系經驗談 x 產業整合專家

首場專題短講由曾以「服務設計與制訂方案」服務與精品家具業者合作，參與「智慧場景設計選品生態系」並推出模組化設計方案的企業講者許家慈主講，將從客戶需求轉變的觀察開始，談到如何在當今綠能減碳的永續發展趨勢下，聯合工班、設計、家具等相關產業，以商業生態系打造產業共同利益，協助中小企業更有效率的開展創新服務。接著由專業領域橫跨能源、智慧電網、電動車、循環經濟、綠建築等，稀有的大跨度整合型綠色行銷專家楊雅雲接棒，從建築、綠能的角度回應，深入探討綠能、建築、室內裝修等看似跨度甚大的相關產業，究竟該如何整合協作，才能兼顧永續、環保以及企業獲利，創造1+1大於2的商業效益。

2022 創新未來｜跨域生態進行式