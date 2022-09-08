《土星：從新觀點看老惡魔》：美女與野獸的故事讓人如此熟悉，因為它描繪出人類集體潛意識的價值觀
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占星天后麗茲・格林平反了占星過往對土星為「業力之王」的凶星形象，以奧祕學、神話與榮格心理學的角度，簡明扼要地讓大眾了解土星並無吉凶、好壞的二元之分，其所帶來的挑戰抑是正面的啟發。自1976年出版，本書問世將近半世紀，如今讀來依舊讓人不禁深思土星的各種意義，可謂研究土星的必讀經典。
文：麗茲・格林（Liz Greene, 1946-）
前言 勇敢面對野獸，讓它變身為瀟灑王子
在美女與野獸的故事裡，雖然那頭野獸是那麼醜陋和令人畏懼，但最後還是變成了瀟灑的王子，娶了故事裡的女英雄。這則故事給人一種熟悉且理應如此的感覺；童話故事經常會引發這類感受，因為它描繪出了人類集體潛意識的價值觀。
這些故事雖然顯得有點天真，卻能激起人們的興趣，甚至帶給人一種熟悉感。它們因文化上的差異而呈現出不同的細節，但人物的性格以及劇情通常都很單純，因為描繪的都是人內在的某些面向，以及他的主觀生命基礎。故事裡永遠有一位英雄和美麗的公主，還有愚笨的巨人和埋藏在地底的寶藏，而野獸通常象徵著瀟灑王子的陰影面。
這樣的悖論似乎是人生的一種顯著的現象，而且在神話、童話和宗教的主題裡，都可以發現到它；然而在現代占星學的觀點裡，這種二元對立的特質卻似乎滲透得不深。仍然有許多人習慣從截然好或壞的角度來看行星；即使我們容許些微的曖昧性，在非黑即白之中加入一點灰色，包容的程度仍然有限。
我們在詮釋本命盤的時候，仍舊有許多屬於二次元的刻板觀念。同時我們還喜歡從社會道德觀的角度來詮釋本命盤，譬如把某張星盤判定為誠實或不誠實、道德或不道德、正向或不正向。
榮格曾經提到在基督教興起之前，邪惡並不盡然是邪惡，我們或許可以說當占星學基督教化了之後，象徵系統便喪失了隱微的悖論。占星學裡最被汙名化的就是土星，因為人們只看到它野獸的一面，而不去考量它也有瀟灑王子的那一面；如果不從兩面來看它，通常無法說明它完整的意義，而且只能帶給人一種平面且二次元的刻板價值觀。
土星象徵著一種心理的發展歷程，也代表某種類型的生命經驗和特質。人們可以善用它所帶來的痛苦、制約和紀律，發展出更高的意識和圓滿性。心理學已經證實人的精神裡面有一種動機或衝動，是朝著更圓滿更徹底的方向在發展的，這種圓滿狀態便是所謂的「更高的自我」。
這並不意味那是一種完美的狀態，或是只表現出善的一面，它包含著一種完整性，裡面有各式各樣的人性，而且是以和諧的方式存在著。這種心理原型在世界各大宗教裡都可以發現，在民間傳說和童話故事裡也可以發現到它。
土星象徵的發展歷程似乎和體悟精神上的完整性有關，它涉及到痛苦帶來的教育價值，以及內在和外在價值的差異性—我們從別人那裡得到的價值和內在發展出的價值是截然不同的。土星獸性的一面對個人的發展而言是必要的，因為只有當我們有能力愛這個面向時，才可能從其中解脫出來，搖身一變成為瀟灑的王子。
在傳統占星學裡土星是個邪惡的行星，即使是它的美德，也帶有一種自我控制、老練、節儉和謹慎的特質。它的缺點尤其令人不悅，因為是透過恐懼在運作的。土星和三顆外行星的魅力毫無關係，也不帶有個人行星的人性特質。在一般流行的觀念裡，它幾乎沒有任何幽默感，而且一向只會帶來侷限、挫折、辛勞和自我否定。即使是它光明的一面，也意味著必須藉由辛勤工作、從不嘲笑人類的罪行，來發展出一種自制力。
土星落入的星座和宮位，會讓一個人覺得無法自在地表現自己，而且極可能在此遭遇到挫折或困難。由於土星帶來的痛苦經驗似乎和人本身的缺點或弱點無關，比較像是從外而來的惡運，所以才贏得了「業力之王」的封號。這種令人沮喪的封號一直伴隨著土星，雖然從古至今的教誨都告訴我們，只有透過這個藏在門後的惡魔，才能發展出自知之明而逐漸獲得自由。
跟土星有關的挫敗經驗顯然是必要的，因為它們在現實層面和心理上都有教育價值。不論我們採用的是心理學或奧祕教誨的說法，有一個基本事實是相同的；人類必須透過自我發現來發展出自由意志，而且除非事情變得非常痛苦和毫無選擇，否則人們不會想要探索自己。
雖然有些占星家把土星看成是令人愉悅的夥伴，但是土星經驗的必要性，仍然未獲得全盤的認可。人們不願意承認這類經驗也可能是喜悅的。能夠享受箇中痛苦的人多半被視為受虐狂；而土星要促成的並不是享受痛苦，是心理解脫帶來的蓬勃生氣。這種狀態並不常被人發現，因為鮮有幾人真的體驗過它。
每個人都會經驗到不斷出現的拖延、失望、痛苦和恐懼，而這些都跟土星的影響有關；但很少有人能回答這些經驗的意義是什麼，如何才能善用它們做為一種成長的機會，而不僅僅將其視為培養自制力和耐性的手段。
這類問題獲得的答案要不是完全無用的機運論，就是同樣無用的輪迴觀，意即過去的轉世經驗造成了現在的結果，或是新的週期循環的開始，所以最好咬緊牙關去承受種種的失望，而且要懷著信心，因為這樣才能償還業債，找到解脫的道路。
即使是那些贊同人們仍然有自由意志的占星家，也很難在土星上面提供什麼建言；他們多半會要求人們保持平靜，抱持正向的態度。也許土星或是我們的靈魂真正要我們做到的，就是像帕西法爾（Parsifal）在迷人的古堡裡看見聖杯時所提出的問題。每一次的延遲、失望和恐懼，都可以讓我們進一步地洞察到神祕的心理機制，藉由這些經驗我們會逐漸認清人生的意義是什麼。
大部分的人都無法覺知內在正在進行的事情，這裡指的不只是壓抑下來的情緒而已。連佛洛伊德探索的都只是潛意識的外圍罷了。人不斷地根據自己的思想模式創造出他的世界，而他的現實就是他思想模式的外在表現。
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- 活動形式：YouTube線上直播
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- 活動主持人：劉姿麟