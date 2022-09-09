《馬尼拉的誕生》：曾想長久殖民臺灣的西班牙，為何會不敵鄭芝龍家族與荷蘭？
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西班牙投資對臺灣計畫的背後有兩個最大的動力：一是商業利益，二是想把荷蘭人趕出亞洲。不過，荷蘭人的激烈騷擾和鄭家嚴密組織後的海上攻擊，最終逼使曾佔據臺灣北部的西班牙人只得投降。
中國：臺灣與鄭家
前文對中國海域（尤其是福建沿海）和日本的變化，做了較多仔細的討論，現在要將焦點轉移到「呂宋的後備」——臺灣。如果用典型的占領觀念來解釋西班牙對臺灣的興趣，那勢必會帶來更令人誤解的想像。西班牙的進逼從一開始就是對經濟戰略作出的反應：首先是因應日本在秀吉推動擴張時帶來的壓力，接下來則是回應荷蘭人闖入帶來的壓力。早在1596年，西班牙當局就建議占領臺灣，因為他們疑心日本也有此念頭。
那時候的臺灣，根據伊比利人的叫法，西班牙文是「艾爾摩沙島」（la Isla Hermosa）；葡萄牙文則為「福爾摩沙島」（la Isla Formosa），仍不屬於中國政治影響所及的領域。馬尼拉人指控日本使者原田喜右衛門計畫奪取臺灣，也擔心這會讓中國與菲律賓的貿易中止。
原田在幾年前說過要一起掠奪卡加煙（Cagayan），這些話在馬尼拉傳開之後，西班牙人便懷抱強烈的不信任感。特略總督受到路易斯．佩雷斯．達斯馬里尼亞排華的擴張心態驅使，也擔心卡加煙會和臺灣連成一線，因此便在1597年要求西班牙支持他侵略臺灣。隨著秀吉在翌年過世，這個計畫便顯得多餘了，所以臺灣在其後的20多年中，都沒有再被西班牙人注意到。
西班牙對臺政策的第二個時期更是明顯出自經濟動機。在1619年，馬尼拉的決策者表明他們想透過在臺灣建立貿易據點，以規避中國課稅與提高他們和福建作生意的利潤。西班牙投資對臺灣計畫的背後有兩個最大的動力：一是商業利益，二是想把荷蘭人趕出亞洲。儘管各路人的努力，在臺灣當地傳播福音的卻僅位居第三種。道明會教團想以臺灣作為前往中國的門戶，所以他們最先不遺餘力地推動這件看似矛盾的事。當荷蘭人在臺灣建立一座小型堡壘，日本商人又經常往返於臺灣港口，西班牙人更加擔心他們在中國海域的地位了。執業律師暨司法長官埃爾南多．德．洛斯．里奧斯．科羅內爾和馬尼拉大主教唐．米格．賈西亞．塞拉諾（Don Miguel García Serrano）表示他們必須採取軍事行動。
不久之後（1622年），荷蘭人就在澎湖建立了一座堡壘，並表明他們的目的是要獲得與福建貿易的官方許可。福建巡撫在1624年與荷蘭人協商，要求荷蘭人撤出澎湖、轉往臺灣，以交換他們與中國和日本較好的貿易機會。在這件事發生不久之前，西班牙與荷蘭在中國海域的海軍衝突正好達到高峰，因此西班牙人已經不能再損失時間。國王先是任命若翰．德．薩穆廸奧遠征臺灣——薩穆廸奧曾在1598年受特略派遣前往廣東。
西班牙軍隊在1626年抵達基隆，並展開西班牙對臺灣的殖民。士兵、傳教士和一些平民相繼被送往臺灣，在那裡建立了聖多明哥城（Santo Domingo，即紅毛城）和基隆，一起作為西班牙人的拓居地，並由馬尼拉負責治理和提供資金。一小群道明會和方濟各會的傳教士被委託要讓原住民和中國漢人改變信仰的差事。不論是不是天主教徒，來自馬尼拉的「常來人」都投入聖薩爾瓦多城（Fort San Salvador）的興建，那是一座長方形的石造城池。他們提供支薪的勞動力，西班牙人還會僱用福建的船員和舵手，讓他們提供有關對當地的知識。
作者按：「常來人」原文Sangley，是帶有貶義的詞，是西班牙對福建商船成員的稱呼，該詞的來源在歷史學者之間仍無定論。它的起源可能是對chang lai（常來，意為經常來的人）或shang lai（商來，來做生意的商人）的偏差發音。
出版社編輯按：Shangley在臺灣也經常譯為「生理人」或「生意人」，有學者認為Shangley起源自漳泉語的「生理」，也就是「生意」。
雖然西班牙人很期待能將中國和日本商人帶往他們的臺灣基地，但這個貿易遠景卻迎來令人失望的結果。此外，西班牙人的要塞位於基隆，這個地理位置很吸引福建商人。西班牙人原本想吸引渴望絹絲的日本商人前來這個港口，但最後卻變得害怕受到攻擊。
在1628年，第一批運回馬尼拉的絹絲和糧食只是次級品。甚至西班牙商人運往馬尼拉的船貨還被迫要支付從價稅，而且皇家財政委員會（Junta de Real Hacienda）還在討論要課徵其他的運輸稅。雖然西班牙這個布局最後失敗了，收益也日益減少，不過在1642年之前，西屬馬尼拉的確和中國海域的網絡進一步整合在一起。其結果就是資訊的流動大幅增加，馬尼拉與果亞、麻六甲及柬埔寨的連結也擴大了。不過，荷蘭人的激烈騷擾和鄭家嚴密組織後的海上攻擊，最終逼使西班牙人只得投降。
第一個提出系統性殖民臺灣計畫的中國私掠船船員，即是上文提到的鄭芝龍，他提出計畫的時間是在1628年前後。
鄭家的根據地在福建省，在大約1627到1683年之間，東亞海上貿易的一大部分都是由鄭家控制。鄭芝龍曾經在1620年代與荷蘭人合作，此外他還以化名尼古拉斯．加斯帕（Nicholás Gaspar，那是他在澳門受洗時獲得的天主教名字），與馬尼拉的中國人合作，以增加他的勢力。
鄭芝龍身為福建總兵，原先曾擔任荷蘭東印度公司的臺灣通譯，他在涉足馬尼拉和長崎間的長距離貿易後，最終於1624年成為新的海盜首領。
在1644年明清改朝換代年間，滿人攻陷北京，之後南明（1644年──1662年）便與鄭家展開密切合作。在1640年代的前半葉，鄭芝龍甚至計畫和日本正式結盟。他還派遣自己的海軍將領帶一封信給將軍（Shogun）。那封信被「老中」退回了。他又試了一次，改寄一封私人信件給天皇和將軍，但也被拒絕了。鄭家試圖擴大他們在南中國海的控制，把他們的主權延伸到呂宋，這為中國與西班牙關係帶來真正的改變，也讓鄭芝龍的兒子鄭成功（即國姓爺，在西班牙文中稱為Cogsen／-ia」）的勢力崛起。鄭家宣稱他們有權統治或審判在馬尼拉經商的福建人。
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
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臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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