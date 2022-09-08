「歷史的終結」：戈巴契夫的時代落幕了，新的威權幽靈與民主危機捲土重來

文：李福鐘（政治大學台灣史研究所副教授）

戈巴契夫讓政治的春天到來

相信全世界50歲以上的中生代人類，不論喜歡或討厭，無人不記得戈巴契夫（Mikhail S. Gorbachev）。

當1985年他以蘇共最高領導人身分推動共產政權自我內造改革，為40年來受夠史達林（Joseph Stalin）、赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）、以及布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）鐵蹄統治的東歐、蘇聯人民帶來自由新鮮空氣的時候。時年15歲至25歲對這個世界懷抱著美麗憧憬的年輕人，突然間都察覺到屬於他們父母世代冥頑不靈的全球板塊，正像春天的融冰一樣，一點一滴匯流為滋生萬物的甘泉。

這股泉水不僅為文化、思想、學術、媒體環境帶來一波又一波的解禁，而且直接表現為政治的鬆綁和經濟的快速市場化。

這一股世界舊秩序逐步融解的潮流，在1989年柏林圍牆倒塌的熱血演出下，出現了第一階段的劇情高潮。然後短短一兩年時間內，原本籠罩在蘇聯軍事脅迫下的華沙公約組織諸國，執政的共黨政權紛紛垮台，自由與解放的空氣瀰漫全東歐。

第二階段高潮出現在1991年底蘇聯帝國的解體，原本的加盟共和國紛紛獨立，包括近年台灣人相當熟悉的「波海三國」立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞，以及烏克蘭，都脫離了舊蘇聯的桎梏，獲得重生。這一場歐洲地緣秩序的鉅變，不僅被視為二次大戰結束後最重大的國際勢力重組、冷戰的終結，而且被某些政治見解認為是民主制度的勝利。

Photo Credit: AP / 達志影像 1984年戈巴契夫會見柴契爾夫人

「歷史的終結」名噪一時

當年還不到40歲的美國政治學者法蘭西斯・福山（Francis Fukuyama）因而提出「歷史的終結」論點，名噪一時。這一波民主化、自由化的高潮席捲全世界，也包括台灣，激勵了一整個世代的年輕人，相信民主制度終將勝利，而以全球化為手段的市場經濟更是所向披靡。

回首這一波全球政治經濟的大地震，震央初始無疑落在莫斯科。戈巴契夫雖然在隨後的一連串政治鬥爭與縱橫捭闔中失勢，並很快失去對俄羅斯政局的影響力，然而在西方世界及新興民主國家的輿論和公眾視野中，仍然是終結冷戰與共產極權政體的最重要推手。在諾貝爾和平獎的光環之下，他絕對是象徵1990年代民主信念與自由解放的英雄偶像。

然而民主自由價值在20世紀末的勝利，並不能如福山所預言，終結人類的歷史。充其量，只是上一個輪迴的結束，而且很快地標誌了下一個輪迴的開始。中國共產黨在蘇聯解體後，花了不少工夫研究蘇共失敗的教訓，得到的結論是黨內叛徒篡奪了黨的決策權，因而崩解了黨的紀律和信念。這裡所謂的叛徒，自然指的是戈巴契夫。

因此自1990年代起中共內部不斷提醒「小心黨內出現戈巴契夫式的人物」。被西方世界尊為推翻共產極權英雄的戈巴契夫，在北京的小圈子內就只是個叛徒、內賊。共產黨作為一個布爾什維克主義的革命黨，其組織紀律確實和黑社會幫派異曲同工，不問是非正邪，只問組織的生存利益與鞏固壯大。

中俄都敵視戈巴契夫的改革

至於戈巴契夫的祖國俄羅斯，在失去蘇聯時代叱吒風雲的光榮感之後，經濟連年凋敝，貧富差距擴大，權錢交易盛行，集體挫折感瀰漫。不少俄國人懷念起社會主義時代表面上的社會公平，而這正是普亭竄起的背景。

戰鬥民族寧可透過投票儀式，讓遂行威權統治的政治強人長期主導政局，也不願將國家權力交到更不可信賴的政客手中。普亭一方面鼓吹大俄羅斯民族主義，另方面有效提振俄國經濟，以至於20年來支持度居高不下，成為蘇聯解體後俄國最強勢的政治領袖。

於是我們看到在柏林圍牆倒下、冷戰結束的激情過後，全球威權主義近幾年的復辟。這種復辟在2018年普亭打赤膊騎馬打熊，以及習近平修憲取消其國家主席任期限時，全世界沒有人意識到其背後潛藏的危險性。或者說，某種苟且偷安的集體心理，蒙蔽了西方民主國家的警覺性。

威權型強人的重出江湖，總被當作是他國內政，犯不著杞人憂天。當歐盟、美國不時為了經濟表現與內政問題焦頭爛額的情況下，普亭的狂人行徑看起來只是一種無關痛癢的民粹式政治秀，而中國崛起成為世界工廠亦有助於抑制全球通膨。

總之，大家忙著自掃門前雪，新冠疫情來襲前夕的世界氛圍，頗有幾分1930年代綏靖主義（Appeasement）的味道。假設當年希特勒的野心僅止於併吞奧地利，而日本帝國軍人在發動中日戰爭之後不急著向太平洋擴張勢力，綏靖主義確實也是一種有效避免衝突的鴕鳥政策。

Photo Credit: AP / 達志影像 1985年戈巴契夫會見雷根

普亭和習近平聯手挑戰1990年代的民主浪潮

然而今年2月俄羅斯入侵烏克蘭，再次證明奉行威權統治的政治狂人，不會滿足於冷戰結束以來由西方國家所設定的政治秩序。普亭念念不忘蘇聯時代俄羅斯作為全球社會主義集團老大的威風，習近平則同樣以「中華民族偉大復興」的口號，包裝向西太平洋擴張的野心。簡單一句話，俄、中兩國正以某種不顯眼的結盟方式，聯手挑戰1990年代以來的國際地緣秩序。

只不過這一次的反民主勢力，並不是利比亞格達費或敍利亞阿薩德這種等級，而是全球第二和第三大軍事強國的聯手，加上中國作為世界第二大經濟體的規模。光是俄羅斯停止向歐洲提供天然氣，而中國因疫情封控為全球帶來的輸入型通膨，就足以讓歐美國家叫苦連天。