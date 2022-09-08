「歷史的終結」：戈巴契夫的時代落幕了，新的威權幽靈與民主危機捲土重來
我們想讓你知道的是
緬懷戈巴契夫的逝世，回顧1980年代末因為他對於民主改革的一股信念，推波助瀾全人類長達30年追求民主與自由的夢想，這是紮紮實實的一次時代革命，是他與他同時代的政治領袖──包括台灣的李登輝──所共同完成的不可能任務。
文：李福鐘（政治大學台灣史研究所副教授）
戈巴契夫讓政治的春天到來
相信全世界50歲以上的中生代人類，不論喜歡或討厭，無人不記得戈巴契夫（Mikhail S. Gorbachev）。
當1985年他以蘇共最高領導人身分推動共產政權自我內造改革，為40年來受夠史達林（Joseph Stalin）、赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）、以及布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）鐵蹄統治的東歐、蘇聯人民帶來自由新鮮空氣的時候。時年15歲至25歲對這個世界懷抱著美麗憧憬的年輕人，突然間都察覺到屬於他們父母世代冥頑不靈的全球板塊，正像春天的融冰一樣，一點一滴匯流為滋生萬物的甘泉。
這股泉水不僅為文化、思想、學術、媒體環境帶來一波又一波的解禁，而且直接表現為政治的鬆綁和經濟的快速市場化。
這一股世界舊秩序逐步融解的潮流，在1989年柏林圍牆倒塌的熱血演出下，出現了第一階段的劇情高潮。然後短短一兩年時間內，原本籠罩在蘇聯軍事脅迫下的華沙公約組織諸國，執政的共黨政權紛紛垮台，自由與解放的空氣瀰漫全東歐。
第二階段高潮出現在1991年底蘇聯帝國的解體，原本的加盟共和國紛紛獨立，包括近年台灣人相當熟悉的「波海三國」立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞，以及烏克蘭，都脫離了舊蘇聯的桎梏，獲得重生。這一場歐洲地緣秩序的鉅變，不僅被視為二次大戰結束後最重大的國際勢力重組、冷戰的終結，而且被某些政治見解認為是民主制度的勝利。
「歷史的終結」名噪一時
當年還不到40歲的美國政治學者法蘭西斯・福山（Francis Fukuyama）因而提出「歷史的終結」論點，名噪一時。這一波民主化、自由化的高潮席捲全世界，也包括台灣，激勵了一整個世代的年輕人，相信民主制度終將勝利，而以全球化為手段的市場經濟更是所向披靡。
回首這一波全球政治經濟的大地震，震央初始無疑落在莫斯科。戈巴契夫雖然在隨後的一連串政治鬥爭與縱橫捭闔中失勢，並很快失去對俄羅斯政局的影響力，然而在西方世界及新興民主國家的輿論和公眾視野中，仍然是終結冷戰與共產極權政體的最重要推手。在諾貝爾和平獎的光環之下，他絕對是象徵1990年代民主信念與自由解放的英雄偶像。
然而民主自由價值在20世紀末的勝利，並不能如福山所預言，終結人類的歷史。充其量，只是上一個輪迴的結束，而且很快地標誌了下一個輪迴的開始。中國共產黨在蘇聯解體後，花了不少工夫研究蘇共失敗的教訓，得到的結論是黨內叛徒篡奪了黨的決策權，因而崩解了黨的紀律和信念。這裡所謂的叛徒，自然指的是戈巴契夫。
因此自1990年代起中共內部不斷提醒「小心黨內出現戈巴契夫式的人物」。被西方世界尊為推翻共產極權英雄的戈巴契夫，在北京的小圈子內就只是個叛徒、內賊。共產黨作為一個布爾什維克主義的革命黨，其組織紀律確實和黑社會幫派異曲同工，不問是非正邪，只問組織的生存利益與鞏固壯大。
中俄都敵視戈巴契夫的改革
至於戈巴契夫的祖國俄羅斯，在失去蘇聯時代叱吒風雲的光榮感之後，經濟連年凋敝，貧富差距擴大，權錢交易盛行，集體挫折感瀰漫。不少俄國人懷念起社會主義時代表面上的社會公平，而這正是普亭竄起的背景。
戰鬥民族寧可透過投票儀式，讓遂行威權統治的政治強人長期主導政局，也不願將國家權力交到更不可信賴的政客手中。普亭一方面鼓吹大俄羅斯民族主義，另方面有效提振俄國經濟，以至於20年來支持度居高不下，成為蘇聯解體後俄國最強勢的政治領袖。
於是我們看到在柏林圍牆倒下、冷戰結束的激情過後，全球威權主義近幾年的復辟。這種復辟在2018年普亭打赤膊騎馬打熊，以及習近平修憲取消其國家主席任期限時，全世界沒有人意識到其背後潛藏的危險性。或者說，某種苟且偷安的集體心理，蒙蔽了西方民主國家的警覺性。
威權型強人的重出江湖，總被當作是他國內政，犯不著杞人憂天。當歐盟、美國不時為了經濟表現與內政問題焦頭爛額的情況下，普亭的狂人行徑看起來只是一種無關痛癢的民粹式政治秀，而中國崛起成為世界工廠亦有助於抑制全球通膨。
總之，大家忙著自掃門前雪，新冠疫情來襲前夕的世界氛圍，頗有幾分1930年代綏靖主義（Appeasement）的味道。假設當年希特勒的野心僅止於併吞奧地利，而日本帝國軍人在發動中日戰爭之後不急著向太平洋擴張勢力，綏靖主義確實也是一種有效避免衝突的鴕鳥政策。
普亭和習近平聯手挑戰1990年代的民主浪潮
然而今年2月俄羅斯入侵烏克蘭，再次證明奉行威權統治的政治狂人，不會滿足於冷戰結束以來由西方國家所設定的政治秩序。普亭念念不忘蘇聯時代俄羅斯作為全球社會主義集團老大的威風，習近平則同樣以「中華民族偉大復興」的口號，包裝向西太平洋擴張的野心。簡單一句話，俄、中兩國正以某種不顯眼的結盟方式，聯手挑戰1990年代以來的國際地緣秩序。
只不過這一次的反民主勢力，並不是利比亞格達費或敍利亞阿薩德這種等級，而是全球第二和第三大軍事強國的聯手，加上中國作為世界第二大經濟體的規模。光是俄羅斯停止向歐洲提供天然氣，而中國因疫情封控為全球帶來的輸入型通膨，就足以讓歐美國家叫苦連天。
人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
擁有好的陪練員
陪練員是職業運動選手背後重要的支持夥伴，能幫助選手克服弱點、精進實力。你獨一無二的人生，也需要好的陪練員支持，透過專業的角度指導，讓訓練更有效率、進步更快。更重要的是，陪伴你持之以恆朝目標前行，勇敢無懼。
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