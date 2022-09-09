年底選戰不到100天，演算法、短影音與社群網站如何影響選情？
我們想讓你知道的是
這樣短影音當道、跨平台隔閡造成的問題，會隨著有境外資訊操弄而變得更為嚴峻。這些都將會成為未來100天各黨派候選人、支持者、以及台灣，需要面對的問題。
文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）
隨著選舉登記，離正式選戰也進入不到100天的關鍵時刻。各家候選人逐漸明朗化的同時，網路選戰也熱烈開打。尤其在台灣使用網路接觸選舉資訊的比例逐漸稱霸之後，網路選戰的預算更是逐步上升，在過去幾年就已經有在全國性選舉中網路超越實體選戰的紀錄。此時，社群網站一些演算法或使用者的變化，就可能影響選民的資訊接收範圍、進而影響選舉結果。
短影音成為趨勢
第一個值得注意的變化，就是臉書最近全面TikTok化的嘗試。臉書過去靠的是親朋好友之間的水平網絡，但是廣告投放不如預期，而在近年來短影音上被TikTok打敗。因此，臉書今年開始積極轉向短影音，無論在臉書平台或是買下來的Instagram上都把短影音與Reel排在非常前面的位置，甚至也推出了花錢養創作者的計畫，企圖跟其他短影音平台搶創作者。
在此同時，臉書也會把這些創作者的排序移到更前面，推播給本來沒有在追蹤的人，使得臉書使用者上親朋好友的內容減少，透過演算法推薦創作者與內容的比例增加。有一說是過去這種推薦的比例是15%，但之後會加倍，也就等於大家滑臉書或Instagram會有三成都是演算法推薦給你的。
這個改變雖然不是因為政治因素，但顯然會在台灣造成政治效果。
（一）假如要打破同溫層，就是要自己創造內容，單純轉貼分享、或大量洗版是沒用的（甚至連Google搜尋也要開始降低這種同樣內容洗版的排序）。
但是要當有品質、高互動的內容創造者本身是不容易的。因此會變成少數人成為大網紅，其他人乾瞪眼，臉書從水平網絡更走向如同Youtube或TikTok般的垂直網絡。同時，那種中央團隊一聲令下、全體相同看板或標語洗版的作法，可能效果就會打折。
（二）假如候選人開始使用短影音，就會獲得優勢。目前在Instagram可以看到柯文哲團隊已經在使用這種短影音，獲得的影片觀賞數也是同期蔡英文總統的5到10倍，即使兩者的Instagram追蹤數是差不多的。
（三）假如候選人使用短影音，那也代表相關的政策或賣點需要透過短影音來傳遞。但這非常困難，畢竟短影音本身只能講幾個字跟肢體動作，要把政策完整傳遞往往流於人身攻擊、歧視或搞笑。最後就是這樣的短影音比較難如文字一般互動辯論，因此要真的有認真的政策討論恐怕也就更難了。
因此，我們看到的短影音，往往就是重複跳舞倒帶、說自己是model、唱很難聽的歌之類的。但在演算法推動流量獨尊的年代，也被迫如此。
第二，值得注意的是，臉書這幾天承認曾經因為擔憂俄羅斯操弄而降低特定政治議題的曝光度。這代表臉書確實是有辦法影響特定議題的。無論好壞，臉書是否會使用相同的方式在即將到來的台灣選舉，也成為一個問號。
愈多的平行時空，愈難偵測整體走向
第三，即使臉書與Instagram平台的演算法會變化，但在同時台灣社群網站使用者的平台遷移情況日漸明顯，直接創造了跨平台的同溫層。越來越多綠營支持者往Twitter移動，年輕人待在Instagram與TikTok，藍營支持者持續在Line中吸收Youtube資訊。
尤其是各黨派的內容創作者的移動，導致剩下其他平台的同陣營支持者只是轉發這些內容，這使得各黨派創造出了以平台為分界的同溫層。一個綠營支持者可能覺得在臉書大獲全勝的議題，其他平台上的其他黨派支持者根本聽都沒聽過。
舉例來說，最近泛藍社團大量出現美國抵台班機上有大量疑似美軍、未來要假裝台灣人偷襲中國，但是綠營社團根本沒有相關討論。而年輕人之中熱議巴哈姆特刪圖事件，其他平台也討論不多。綠營目前集中討論新的論文門跟台中性侵案，在其他平台也罕見。
這種跨平台出現的平行時空，會使得聲量分析失去意義，也更難預測選舉結果，當然也更難預測選後無法接受結果的人會發生什麼事。而這就是當初一群美國人衝進白宮的原因。因為各黨派對彼此的不喜歡程度升高，願意當跨平台傳遞資訊的（跨年齡層）網路使用者也逐漸失去這種雙向溝通的意願，加大平台間的隔閡。
第四，這樣短影音當道、跨平台隔閡造成的問題，會隨著有境外資訊操弄而變得更為嚴峻。要偵測短影音的內容，難度比文字、或圖文字本身高非常多，而現在甚至有deepfake。這次選戰中必然會出現以短影音為主打的境外資訊操弄，到時如何因應，就成為一大問題。
同樣的，因為跨平台隔閡，因此可能每個議題只會在部分平台部分人之中造成轟動，成為microtargetting的一部分，而非成為全面討論被偵測到，這也造成相關的偵測與應對上更為不易。這些都將會成為未來100天各黨派候選人、支持者、以及台灣，需要面對的問題。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。