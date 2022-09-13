全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？

自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。

《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。

影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。

因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。

通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？

疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。

通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。



而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。

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當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。

重整營運，度過低迷期

從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。

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那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：



1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。



2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。

品牌必修課——「電商結構學」

曾為台灣多個知名品牌擔任電商操刀手、外號「小黑」的實戰顧問邱煜庭，多年來反覆驗證電商營運心法，並與台灣電商教育單位「燒賣研究所」及製課專業「透鏡數位」，合作研發出一套任何人都能迅速理解且好上手的「電商結構學」課程，在當前局勢下為品牌主們雪中送炭，提供一套可以檢視、調整與轉型的實作手冊！

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他分享，電商經營知識可分為四個階段：籌備期、導入期、成長期、成熟期。每一個階段都有相對應的經營觀念，不僅有行銷，更有完整的企業經營、佈局策略知識。



例如，將在「產品籌備期」，教業主如何全面健檢成本結構與受眾定位，讓品牌不只是燒錢做行銷，更能設計出擁有精準TA的熱賣商品；接著是「產品導入期」，以邏輯性的行銷策略，藉由Google Ads與KOL快速打響品牌認知，讓商品一上市就有機會成為爆款；第三階段是「產品成長期」，這時的重點在於持續推高銷量顛峰，要以無孔不入的廣告佈局與SEO加持輸出；最後則是「產品成熟期」，需要學習產品組合的設計，以及培養忠誠客戶來製造品牌第二曲線，順利克服衰退危機。

「BTB電商結構學」為線上課程，在14小時的課程中涵蓋14張實作演練的工作表，讓品牌不只線上聽課，更可從實作中學習，層層建構自身商業模式的成功機會。同時，課程中也包含多場客座訪談，邀請如Wabay挖貝、JK Studio、只要有人社群顧問等業界導師分享豐富的市場經驗。

無論是尋求轉型的電商品牌，或是剛進門的年輕品牌主與行銷人，「電商結構學」課程猶如一本顧問工具書，隨時都有一位線上顧問幫品牌解惑、替企業健檢，讓電商品牌建立品牌長久的基本功，打造讓營收翻倍的流量佈局架構，並且成功度過通膨與供應鏈的雙重危機。

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