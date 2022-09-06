Instagram違反GDPR遭重罰4億500萬，主因為未善盡對兒少個資保護義務
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英國資料諮詢公司的所有者卡羅琳・卡魯特斯（Caroline Carruthers）表示，Instagram 在讓青少年設立商業帳戶時，沒有考慮到對青少年的隱私責任，並且在使用者的隱私設定中也「明顯缺乏關注」。
愛爾蘭資料保護委員會（Ireland’s Data Protection Commission，DPC）昨（5）日表示，由於Instagram不當處理兒少使用者個資，違反歐盟的《一般資料保護規則》（General Data Protection Regulation，GDPR），因此將對其罰款4億500萬歐元。對此，母公司Meta表示將提出上訴。
Instagram未盡兒少個資保護義務，Meta遭重罰4億500萬鉅額罰款
綜合《美聯社》與《Politico》報導，包含Facebook母公司Meta在內，由於有許多美國科技公司的歐洲總部位於愛爾蘭首都都柏林，因此DPC便為該案的主要監管機構。
此案主要是基於DPC對Instagram所進行的2年調查，調查中便發現有包含2大違反GDPR的行為。
首先，Instagram曾允許13至17歲的使用者在平台上經營商業型帳戶，而這會公開顯示他們的電話號碼和電子郵件地址。其次，根據《衛報》，DPC還發現平台上的使用者註冊系統，會將13至17歲使用者的帳戶自動設置為「公開」。
對此，DPC在上週便對於Instagram侵犯兒童隱私的行為做出了最終決定，決議對其處以4億500萬歐元的罰款，並預計在下週公告完整細節。
報導指出，對於這項判決的結果，Meta發言人則表示，這項決議所基於的調查報告，主要是集中在先前便更新的舊設定上，自此之後公司便開發了許多新功能，以幫助保護青少年的安全和他們的隱私。
發言人指出，任何18歲以下的人在加入Instagram時，都會自動將帳戶設置為私密，所以只有他們認識的人才能看到他們發佈的內容，成年人不能傳訊息給沒有關注他們的青少年。
發言人強調，雖然Meta在整個調查過程中，都與DPC進行了充分的溝通，但並不同意這筆罰款的計算方式，未來打算提出上訴。
Meta已是第3次因違反GDPR，遭相同監管機構罰款
不過，這已不是第1次Meta因為個人資料的保護問題，而遭該監管機構祭出罰則。
《The Verge》報導，這是DPC對Meta開出的第3筆，也是金額最大的罰單。
在去（2021）年9月，Meta旗下的WhatsApp，便因為沒有告知歐盟公民如何收集和使用他們的資料，更沒有說明如何將他們的資料分享给Meta，而遭DPC以「極度嚴重」（severe）和「嚴重」（serious）違反GDPR，而罰款2.25億歐元。同時，WhatsApp更被要求改變其隱私政策。
而後，根據《The Verge》當時的報導，今（2022）年3月DPC則是就Meta在2018年6月至12月之間（當時為Facebook），所發生的12起資料洩露事件進行調查，發現Meta未能對其採取適當地保護措施。該監管機構同樣以違反GDPR為由，判處1700萬歐元的罰款。
因此，這是繼前2次開罰後，該監管機構對Meta處以金額最高的罰款。
專家指該項決議具有重大保護意義
對此，英國資料諮詢公司的所有者卡羅琳・卡魯特斯 （Caroline Carruthers）便向《衛報》表示，Instagram 在讓青少年設立商業帳戶時，沒有考慮到對青少年的隱私責任，並且在使用者的隱私設定中也「明顯缺乏關注」。
「GDPR有特殊規定，以確保任何針對兒童的服務都能達到高標準的透明度。因此，當孩子們的帳戶被自動設置為公開，而非私人賬戶時，Instagram就違反了這點規定。」卡魯特斯說。
同時，「英國全國防止虐待兒童協會」（NSPCC）的兒童網路安全政策負責人安迪・柏洛斯（Andy Burrows）也強調，「這是一個重大的漏洞，且有可能對使用Instagram的兒童造成真正的傷害。」因此，這項判決具有重大的保護意義。
新聞來源
- Irish watchdog fines Instagram 405M euros in teen data case（AP News）
- Instagram fined €405M for violating kids’ privacy（Politico）
- Instagram owner Meta fined €405m over handling of teens’ data（The Guardian）
- Instagram was fined $402 million for mishandling teens’ data in the EU（The Verge）
- Ireland fines Meta for bad record-keeping（The Verge）
延伸閱讀
- 隱私政策僅向用戶揭露41%，WhatsApp違反歐盟個資法遭罰74億
- 歐盟史上最嚴格個資法GDPR上路：你聽過最高可罰7億的「被遺忘權」嗎？
- 全美百大醫院網站中有33個安裝「Meta像素」，會把使用者醫療資訊傳到臉書
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：楊士範
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來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚
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隨著世界汙染越來越嚴重，許多人從小就有皮膚過敏的問題，在護膚上會特別使用醫美保養品。但其實還有更好的選擇！許多植物本身具有神奇效果，透過有機、品質精純的植萃來調理肌膚，不僅可以避免過敏問題，還能為皮膚奠定出更好的防禦力基質。其中一種極佳的植萃調理方式，就是用全世界唯一僅存948棵西班牙原生種千年橄欖木之初榨橄欖油，悉心打造出的千年霜！
位於地中海沿岸的西班牙第三大城瓦倫西亞（Valencia）終年陽光燦爛、雨水適中，造就出令人嚮往的人文風情與自然景致。有對音樂家夫妻──先生為西班牙人、太太則是遠從台灣嫁過去的台灣媳婦，兩人就在這樣美好的土地上自在生活著。幾年前，他們偶然發現一片從羅馬時期就留存著的千年橄欖莊園，也是全世界僅存的936棵千年橄欖樹，感動之餘他們決定投入看守這片珍貴樹林的工作。
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「千年霜系列的特色是為乾性肌、中乾肌、混合性油肌各別研發，因此可以因應各種季節例如夏/冬季，戶外/冷氣房等需求，夏天使用也清爽不油膩。而且許多顧客特別喜歡我們千年霜的包裝，它的木蓋是使用橄欖樹原料，所以每罐紋路都不同，我們希望讓顧客從觸摸包裝到使用保養品的整個過程，沉浸在千年橄欖木的氛圍中。」
MADAMUA特別指出，許多粉絲在使用千年霜之後，特別建議大家夏天可以先將千年霜冰起來，晚上睡前拿出來冰冰涼涼敷在臉上，隔天皮膚就會變得非常軟嫩，達到夜間修復的效果。這是因為千年橄欖油本身含有豐富的抗氧化劑、維生素E和抗炎成分，除了可深層滋潤肌膚抗皺抗老，也可防止水分流失，讓皮膚變得更具彈性、光滑細膩。
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MADAMUA官網：https://www.madamua.com.tw/