Instagram違反GDPR遭重罰4億500萬，主因為未善盡對兒少個資保護義務

愛爾蘭資料保護委員會（Ireland’s Data Protection Commission，DPC）昨（5）日表示，由於Instagram不當處理兒少使用者個資，違反歐盟的《一般資料保護規則》（General Data Protection Regulation，GDPR），因此將對其罰款4億500萬歐元。對此，母公司Meta表示將提出上訴。

Instagram未盡兒少個資保護義務，Meta遭重罰4億500萬鉅額罰款

綜合《美聯社》與《Politico》報導，包含Facebook母公司Meta在內，由於有許多美國科技公司的歐洲總部位於愛爾蘭首都都柏林，因此DPC便為該案的主要監管機構。

此案主要是基於DPC對Instagram所進行的2年調查，調查中便發現有包含2大違反GDPR的行為。

首先， Instagram曾允許13至17歲的使用者在平台上經營商業型帳戶，而這會公開顯示他們的電話號碼和電子郵件地址。其次，根據《衛報》，DPC還發現平台上的使用者註冊系統，會將13至17歲使用者的帳戶自動設置為「公開」。

對此，DPC在上週便對於Instagram侵犯兒童隱私的行為做出了最終決定，決議對其處以4億500萬歐元的罰款，並預計在下週公告完整細節。

報導指出，對於這項判決的結果，Meta發言人則表示，這項決議所基於的調查報告，主要是集中在先前便更新的舊設定上，自此之後公司便開發了許多新功能，以幫助保護青少年的安全和他們的隱私。

發言人指出，任何18歲以下的人在加入Instagram時，都會自動將帳戶設置為私密，所以只有他們認識的人才能看到他們發佈的內容，成年人不能傳訊息給沒有關注他們的青少年。

發言人強調，雖然Meta在整個調查過程中，都與DPC進行了充分的溝通，但並不同意這筆罰款的計算方式，未來打算提出上訴。

Meta已是第3次因違反GDPR，遭相同監管機構罰款

不過，這已不是第1次Meta因為個人資料的保護問題，而遭該監管機構祭出罰則。

《The Verge》報導，這是DPC對Meta開出的第3筆，也是金額最大的罰單。

在去（2021）年9月，Meta旗下的WhatsApp，便因為沒有告知歐盟公民如何收集和使用他們的資料，更沒有說明如何將他們的資料分享给Meta，而遭DPC以 「極度嚴重」（severe）和「嚴重」（serious）違反GDPR，而罰款2.25億歐元。同時，WhatsApp更被要求改變其隱私政策。

而後，根據《The Verge》當時的報導， 今（2022）年3月DPC則是就Meta在2018年6月至12月之間（當時為Facebook），所發生的12起資料洩露事件進行調查，發現Meta未能對其採取適當地保護措施。該監管機構 同樣以違反GDPR為由，判處1700萬歐元的罰款。

因此，這是繼前2次開罰後，該監管機構 對Meta處以金額最高的罰款。

專家指該項決議具有重大保護意義

對此，英國資料諮詢公司的所有者卡羅琳・卡魯特斯 （Caroline Carruthers）便向《衛報》表示，Instagram 在讓青少年設立商業帳戶時，沒有考慮到對青少年的隱私責任，並且在使用者的隱私設定中也「明顯缺乏關注」。

「GDPR有特殊規定，以確保任何針對兒童的服務都能達到高標準的透明度。因此，當孩子們的帳戶被自動設置為公開，而非私人賬戶時，Instagram就違反了這點規定。」卡魯特斯說。

同時，「英國全國防止虐待兒童協會」（NSPCC）的兒童網路安全政策負責人安迪・ 柏洛斯 （Andy Burrows）也強調，「這是一個重大的漏洞，且有可能對使用Instagram的兒童造成真正的傷害。」因此，這項判決具有重大的保護意義。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：楊士範