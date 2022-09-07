「人權觀察」報告：中共在西藏大規模採集人體DNA，幼兒園學童也不放過
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人權觀察最新報告指出，中國政府近年在西藏大規模採集民眾的DNA樣本，而且採樣對像有年輕化的現象。當局同時把城市的監控模式擴展至農村，派駐公安深入藏人基層社區。
文：Phoebe Kong
人權觀察於9月5日發表調查報告，指中國警方在西藏最少14個地點採集民眾的DNA，遍布全部七個行政區。中國政府官網上的採購文件顯示，西藏公安廳早於2019年7月就「DNA數據庫建設」進行公開招標，預算1000萬元人民幣。同年11月，西藏林芝市公安局也發出類似項目的採購公告。
根據已公開的官方資料，西藏昌都市從2019年5月起進行了為期一年的採集行動，建立包含指紋等DNA樣本的資料庫。當局動員3700多名警察，最終採集了起碼52萬多人的樣本，佔市內人口69％。警方對比DNA資料後拘捕26名逃犯，聱稱是要掃蕩幫派和打擊亂象。
採集DNA的對象也有年輕化趨勢。青海省藏區瑪沁縣公安局於2020年12月公布，要向所有5歲以上的男性採集DNA；而拉薩市公安今（2022）年4月公布展開DNA血液樣本採集工作，對象包括幼兒園學童在內的民眾。人權觀察檢視多個官方工作報告，都沒有提及採集DNA前曾徵詢小孩家長意見。
西藏各行政區對居民解釋，採集DNA是為了協助公安機關抓捕逃犯、提高查核效率，為公安機關破案提供依據，有效擊違法犯罪分子。人權觀察引述外洩資料，指警方不必掌握可靠犯罪證據就可強制要求居民提供DNA，包括暫住居民，暫時沒有證據顯示居民可以拒絕提供血液樣本。
人權觀察數年前曾披露中國官方文件，證實當局以全民健康體檢為名，在新疆收集12至65歲居民的DNA樣本。澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）於2020年發表的一份報告指出，中國其他省市的DNA採集計劃主要針對外來移民、出獄人士、嫌犯和被國安部門列為「重點人員」的人群，估計被收集DNA的男性佔各省市人口8.1％至26.4％之間。
監控延至西藏農村
中國政府自今年1月起在西藏推行「大走訪、大調研、大化解」行動，要求村級警察局或鄉鎮派出所逐戶家訪「排查摸底」，令公安機關深入村級單位，而在農村收集DNA亦是這項行動的一部分。當局稱相關行動是要改善警民關係，以及傳播資訊。
中國正在全國推行新時代「楓橋經驗」——毛澤東時代的群眾運動，鼓勵人們就地監督和解決矛盾。自2020年中開始，西藏開始出現村級警察局和「楓橋式派出所」。當局在西藏擴大公安的基層網絡，被視為是要把在城鎮的監控模式擴展至農村，那裡仍是大多數藏人聚居的地區。
西藏社群本來習慣由喇嘛、村中前輩和領袖等調解糾紛，但近年政府致力淡化這些公民領袖的角色，強調民眾有問題只應找警察解決。分析認為這亦是加強控制的手段之一，防範藏人對貪腐、環境破壞、保育藏族文化等議題的意見，演變為大規模民怨。
人權觀察關注，中國政府採集DNA數據的行動以全民為對象，不分涉及查案與否，也沒有徵求民眾同意或說明樣本的用途。他們認為，強迫或無合理依據的情況下收集血液樣本是侵犯人權和私隱。而西藏和新疆的採集DNA行動規模遠超其他省市，反映當局認為有迫切需要進一步加強對當地民眾的監控，並延伸至基層和所有個體。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
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藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
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