民進黨湧言會民代簽署「不投降承諾書」呼籲不分黨派共同響應，柯文哲拒簽飆罵議員林穎孟
我們想讓你知道的是
王定宇表示，當戰爭來臨時，地方縣市首長是法定民防指揮官，地方民意代表也是意見領袖，民眾在戰爭期間的避難與社會支援等，仰賴和平時期如何建立民防隊伍及國民教育。
民進黨「湧言會」地方民代及市議員參選人今（7）日舉行記者會，響應民團號召共同簽署「不投降承諾書」，宣示「保衛台灣、絕不投降」的決心，也發起「全國議員民防問政聯盟」政策平台，期盼成為民間及縣市政府的橋梁，協助各地民間組織建立民防隊伍，也建議民代參與民防訓練，建構台灣成為堅韌之島，呼籲不分黨派共同響應。
發起「全國議員民防問政聯盟」
聯電前董事長曹興誠日前宣布資助推動「黑熊勇士」與「保鄉神射」，投入更多打造全民防衛意識與能力。民進黨「湧言會」立委、市議員及市議員參選人舉行聯合記者會，響應民團日前發起的共同簽署「不投降承諾書」，宣示「保衛台灣、絕不投降」的誓死決心外，更發起「全國議員民防問政聯盟」政策平台，誓言扮演民間及縣市政府的橋樑，協助和賦力各地組織建立民防隊伍。
台灣長老教會、台灣教授協會等民團發起「候選人應簽署不投降承諾書」活動，呼籲所有九合一地方選舉的候選人，應明確向世界表明「捍衛台灣、反擊侵略、絕不投降」。
「湧言會」召集人、立委王定宇表示，簽署「不投降承諾書」是基本款意志的展現，也是最起碼該做的事，當戰爭來臨時，地方縣市首長是法定民防指揮官，地方民意代表也是意見領袖，民眾在戰爭期間的避難與社會支援等，仰賴和平時期如何建立民防隊伍及國民教育。他呼籲不分藍綠、黨派的地方民代都應納入全動署相關訓練，才能把台灣建立成堅韌之島。
「湧言會」決策委員、立委趙天麟也說，距離年底選戰還有80天，「湧言會」市議員參選人將走入社區宣導全民如何自我防衛，待選舉過後成為民意代表時，則會參與防衛其中，也會檢視防衛體系是否足夠，他鼓勵全台不分黨派的民意代表、政府官員一起投入「全國議員民防問政聯盟」，共同保家衛國。
新北市議員何博文強調，「全國議員民防問政聯盟」是跨領域、跨黨派的政策平台，將連結認同共同理念的基層民代和民防組織，一同建構抵禦敵國的民防體系，接下來他們也會持續監督、要求各地方首長更加重視民防議題。
台北市議員阮昭雄表示，在他擔任三屆議員期間，就不斷倡議「防災生活化、國防在地化」，不僅在生活中要具備防災意識與技巧，也呼籲全動署應要實施「就地教召」，因為「新國防」即是國民的心房，不只追求武器的盡善，更要凝聚在地的共同意識，強化保衛家園的決心。
新竹市議員李妍慧提到，長期在地方擔任民防大隊的顧問或團長，她認為民防組織在地方功能仍有待加強，因而將透過全國議員民防問政聯盟，在平時強化心防、提升應變緊急等相關能力。新北市議員張志豪指出，不管在平時或戰時，基層民代可以在災防期間整備相關物資，同時連結義警、義消的力量投入救災，並監督市府是否做好災防的準備，亦能超前部署在戰時有效投入。
台北市議員候選人趙怡翔則提到，昨日台北市長柯文哲以暴走方式回應市民、議員的監督，令人感到遺憾，且柯文哲應要徹底反思，為何民眾對於柯市長的兩岸政策始終充滿疑慮。趙怡翔認為，簽署不投降承諾書是為了展現台灣的抵抗意志，這並非求戰，而是為了避戰。
林穎孟要柯文哲簽署「不投降承諾書」遭罵
柯文哲昨日進行台北市長任內最後一次的市政總質詢，無黨籍的台北市議員林穎孟質詢時表示，國安議題是總統非常重要的職權，柯文哲政治生涯中會不會與中國和談？柯文哲強調，平常也有與中國交流，包括雙城論壇，不解「什麼叫和談？我們都還沒跟他開戰，要和談什麼？」
林穎孟追問，是否堅持不向中國投降？柯文哲先強調「我們當然不會隨便投降」，接著反嗆林穎孟：「你是沒有其他題目可以問是不是？」林穎孟也提問，台北市是否訓練民防系統？柯文哲不耐直呼：「你們這些沒當過兵的」、「小朋友，不要問那種無聊題目好不好」，他更反問：「你是要我開始訓練軍隊、當軍閥嗎？」
林穎孟再拿台獨聯盟陳南天和多個台派民間團體所提的「捍衛台灣、絕不投降」承諾書，走上備詢台詢問柯文哲是否簽署，柯文哲隨即動怒飆罵：「我跟你講，我根本就不想理你，那個（陳南天）是你的誰？我管你去死的，你沒資格上來，下去！」由於林穎孟站到備詢台，柯文哲告知備詢台是自己的區域，並嗆：「我根本不想理你，市政（題目）再來。」
林穎孟也在臉書上說明，昨天她質詢的「完善民防體系、不投降中國」承諾書問題，就是市政議題。民防預算就在台北市府內，警察局民防及民防管制中心預算約為2841萬7275元（不含民防管制中心建築設備費用），兵役局全民防衛動員準備業務為70萬5000元。
民防業務就是台北市府管轄業務，預算就在台北市政府，她想問台北民防系統他得如何，有沒有真正訓練作戰能力，有沒有積極去做軍事訓練，有沒有想要增加預算；柯文哲一開始回答「沒有」，但他表示他有很多想法要做；但後來邀請柯文哲簽署「完善民防體系、不投降中國」承諾書，柯文哲就生氣了。
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核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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