民進黨湧言會民代簽署「不投降承諾書」呼籲不分黨派共同響應，柯文哲拒簽飆罵議員林穎孟

民進黨「湧言會」地方民代及市議員參選人今（7）日舉行記者會，響應民團號召共同簽署「不投降承諾書」，宣示「保衛台灣、絕不投降」的決心，也發起「全國議員民防問政聯盟」政策平台，期盼成為民間及縣市政府的橋梁，協助各地民間組織建立民防隊伍，也建議民代參與民防訓練，建構台灣成為堅韌之島，呼籲不分黨派共同響應。

發起「全國議員民防問政聯盟」

聯電前董事長曹興誠日前宣布資助推動「黑熊勇士」與「保鄉神射」，投入更多打造全民防衛意識與能力。民進黨「湧言會」立委、市議員及市議員參選人舉行聯合記者會，響應民團日前發起的共同簽署「不投降承諾書」，宣示「保衛台灣、絕不投降」的誓死決心外，更發起「全國議員民防問政聯盟」政策平台，誓言扮演民間及縣市政府的橋樑，協助和賦力各地組織建立民防隊伍。

台灣長老教會、台灣教授協會等民團發起「候選人應簽署不投降承諾書」活動，呼籲所有九合一地方選舉的候選人，應明確向世界表明「捍衛台灣、反擊侵略、絕不投降」。

「湧言會」召集人、立委王定宇表示，簽署「不投降承諾書」是基本款意志的展現，也是最起碼該做的事，當戰爭來臨時，地方縣市首長是法定民防指揮官，地方民意代表也是意見領袖，民眾在戰爭期間的避難與社會支援等，仰賴和平時期如何建立民防隊伍及國民教育。他呼籲不分藍綠、黨派的地方民代都應納入全動署相關訓練，才能把台灣建立成堅韌之島。

「湧言會」決策委員、立委趙天麟也說，距離年底選戰還有80天，「湧言會」市議員參選人將走入社區宣導全民如何自我防衛，待選舉過後成為民意代表時，則會參與防衛其中，也會檢視防衛體系是否足夠，他鼓勵全台不分黨派的民意代表、政府官員一起投入「全國議員民防問政聯盟」，共同保家衛國。

新北市議員何博文強調，「全國議員民防問政聯盟」是跨領域、跨黨派的政策平台，將連結認同共同理念的基層民代和民防組織，一同建構抵禦敵國的民防體系，接下來他們也會持續監督、要求各地方首長更加重視民防議題。

台北市議員阮昭雄表示，在他擔任三屆議員期間，就不斷倡議「防災生活化、國防在地化」，不僅在生活中要具備防災意識與技巧，也呼籲全動署應要實施「就地教召」，因為「新國防」即是國民的心房，不只追求武器的盡善，更要凝聚在地的共同意識，強化保衛家園的決心。

新竹市議員李妍慧提到，長期在地方擔任民防大隊的顧問或團長，她認為民防組織在地方功能仍有待加強，因而將透過全國議員民防問政聯盟，在平時強化心防、提升應變緊急等相關能力。新北市議員張志豪指出，不管在平時或戰時，基層民代可以在災防期間整備相關物資，同時連結義警、義消的力量投入救災，並監督市府是否做好災防的準備，亦能超前部署在戰時有效投入。

台北市議員候選人趙怡翔則提到，昨日台北市長柯文哲以暴走方式回應市民、議員的監督，令人感到遺憾，且柯文哲應要徹底反思，為何民眾對於柯市長的兩岸政策始終充滿疑慮。趙怡翔認為，簽署不投降承諾書是為了展現台灣的抵抗意志，這並非求戰，而是為了避戰。

林穎孟要柯文哲簽署「不投降承諾書」遭罵

柯文哲昨日進行台北市長任內最後一次的市政總質詢，無黨籍的台北市議員林穎孟質詢時表示，國安議題是總統非常重要的職權，柯文哲政治生涯中會不會與中國和談？柯文哲強調，平常也有與中國交流，包括雙城論壇，不解「什麼叫和談？我們都還沒跟他開戰，要和談什麼？」

林穎孟追問，是否堅持不向中國投降？柯文哲先強調「我們當然不會隨便投降」，接著反嗆林穎孟：「你是沒有其他題目可以問是不是？」林穎孟也提問，台北市是否訓練民防系統？柯文哲不耐直呼：「你們這些沒當過兵的」、「小朋友，不要問那種無聊題目好不好」，他更反問：「你是要我開始訓練軍隊、當軍閥嗎？」

林穎孟再拿台獨聯盟陳南天和多個台派民間團體所提的「捍衛台灣、絕不投降」承諾書，走上備詢台詢問柯文哲是否簽署，柯文哲隨即動怒飆罵：「我跟你講，我根本就不想理你，那個（陳南天）是你的誰？我管你去死的，你沒資格上來，下去！」由於林穎孟站到備詢台，柯文哲告知備詢台是自己的區域，並嗆：「我根本不想理你，市政（題目）再來。」

林穎孟也在臉書上說明，昨天她質詢的「完善民防體系、不投降中國」承諾書問題，就是市政議題。民防預算就在台北市府內，警察局民防及民防管制中心預算約為2841萬7275元（不含民防管制中心建築設備費用），兵役局全民防衛動員準備業務為70萬5000元。

民防業務就是台北市府管轄業務，預算就在台北市政府，她想問台北民防系統他得如何，有沒有真正訓練作戰能力，有沒有積極去做軍事訓練，有沒有想要增加預算；柯文哲一開始回答「沒有」，但他表示他有很多想法要做；但後來邀請柯文哲簽署「完善民防體系、不投降中國」承諾書，柯文哲就生氣了。

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核稿編輯：翁世航