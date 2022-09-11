【電玩】《Coffee Talk》：「泡咖啡聊是非」玩法超簡單，讓人可以放鬆看故事的舒心遊戲

文：胖吉

不知道從什麼時候開始，或許是離開了校園之後？開始慢慢地喜歡上喝咖啡的感覺。從拿鐵喝到以前從來不考慮的黑咖啡，現在倒是迷上了西西里咖啡，又苦又酸又甜，特別讓人心情暢快，所以看到《Coffee Talk》這樣放鬆系的遊戲try看看也是很自然的嘛。隨著年紀增長開始沒那麼喜歡打打殺殺了，這應該是人的共性嗎？

遊戲介紹

圖片來源：《Coffee Talk》 官方形象圖

《Coffee Talk》是一款關於沖調咖啡與互訴衷腸的模擬遊戲。在充滿奇幻氣息的現代社會中，你要傾聽人們的煩惱，並透過精心沖調的暖飲幫顧客渡過難關。

《Coffee Talk》

遊玩分享與簡評

忘記是8月的哪天了，正處於遊戲荒的我打開很久沒用的XGP（Xbox Game Pass），找找能用來解悶的遊戲，一眼就相中了這款《Coffee Talk》，這類悠閒悠閒的互動小說型的遊戲一直都蠻容易吸引我的注意呢。

個人按照習慣不對劇情部分做太多評價，不過本作就劇情而言算是我喜歡的日常平淡風類型，簡單說就是不出意料吧！那麼我就對剩下的玩法和系統來做點主觀的簡評吧！

此處防雷請跳結語

本作玩法很簡單，總之就是泡咖啡聊是非（？），你是一名有點神祕的咖啡廳老闆，經營著一家在深夜時分才會開店的咖啡廳，每天要招待一些老朋友與新朋友們。

遊戲的劇情是單線進行的，基本上你的大部分行為並不會太影響劇情走向，當然依然是會有差別，不過他可以從經歷的每一日去讀檔並修正故事線，所以其實並沒有什麼關係。

不如說其實我有試著想解出各個角色的相對BAD END，不過不是很成功就是了，主要是這種行為本身就很奇怪嘛XD！

圖片來源：《Coffee Talk》 隨著一天的開始，熟悉的顧客們步入了你的咖啡廳。

遊戲優缺點

故事系統

顧名思義就是藉由對話推進故事的部分，《Coffee Talk》在這點上我覺得算做得不錯，對話的部分與對話框都讓人感覺舒服流暢，並且在某些事件時還會有相對應的畫面轉變，不會死板板的讓你覺得乾脆看文本就好，如果不小心按太快略過對話，也可以從文本紀錄來閱讀。劇情部分就是藉由不同的角色推進的一些小單元劇故事，當然也有主線，整體走悠閒日常平淡風格。

調飲系統

既然都是開咖啡廳的那調飲料的部分自然是少不了，或者說本作遊玩時數大約80％在看對話、20％在調飲料吧。調飲系統設計主要由基底（咖啡、茶、牛奶等）加上主料與輔料（如蜂蜜、肉桂、檸檬等）總共3個部分組成，而同樣的原料不同的順序有可能調製出不同的飲料。

不得不說這個設定，在你想要調出某一杯特定飲料的時候會卡一陣子呢。所以遊戲裡還有一個無盡模式，基本上就是讓你去嘗試出所有飲料的配方，我個人並不喜歡這樣的模式就是了，不過遇到劇情中要求某杯飲料你調不出來又會有點尷尬（即便大部分不影響劇情）。

圖片來源：《Coffee Talk》 嘗試調出不同的飲料吧，請不要把奇怪的東西端給客人啊啊啊！

拉花系統

其實這個也算在調飲系統裡啦，只是我實在是很不擅長這東西，然後看到網路上搜尋到的圖片頓時都讓我懷疑我們玩的版本是不是不太一樣。

可從52:49觀看網友拉花影片：

音樂與配樂

通常這類型的遊戲都蠻吃氛圍的，而音樂部分無疑是占比很重的一塊，不得不說《Coffee Talk》這部分做得挺好的，遊戲裡共有20來首的配樂可以自行選擇點播，多是溫柔和諧慢搖類的音樂，有如真正置身於一間優雅的咖啡廳。

圖片來源：《Coffee Talk》 聽膩了就換一首吧，總有一首適合你（大概）。

其他

遊戲中藉由一款模擬手機APP的功能，將人物角色設定、調飲版、音樂列表集中在一起，就UI（使用者介面設計）而言讓畫面變得很簡潔明瞭，並且其中還有一些有趣的小故事（私心其實覺得小故事比本傳讓我更有感觸XD）

圖片來源：《Coffee Talk》 每天早上會有一份不同內容的報紙，在形塑世界觀方面是個不錯的做法。

尾聲

總體而言，這是一款讓人可以放鬆看看故事、調調飲料的好遊戲，雖然我也在某些評論區看到諸如劇情太平淡、太不出乎意料之類的評語，不過個人認為想玩這遊戲的你，應該不會是想看到一群人在咖啡廳打群架的超展開劇情吧？

圖片來源：《Coffee Talk》 說起來這個外星人有份不是很隱藏的隱藏結局，這樣可以滿足你們對超展開的慾望嗎？

結語

說起來續作的部分也預計會於2023年上市，我想依然會是一份不錯的小品。文末，又到了我最喜歡的推薦時間！歡迎依循服用：

建議：拿出你的6～7hrs，在悠閒的午後或晚上，拿起一杯熱咖啡或是熱巧克力之類的，慢慢地看著故事聽著音樂泡咖啡吧！（喝完記得續杯）

不建議：我想要看到血流成河打打殺殺，希望裡面會有大亂鬥劇情啦！

最後，希望看到這裡的你可以在忙裡找到一份悠閒。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航