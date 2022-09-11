【電玩】《Coffee Talk》：「泡咖啡聊是非」玩法超簡單，讓人可以放鬆看故事的舒心遊戲
我們想讓你知道的是
總體而言，這是一款讓人可以放鬆看看故事、調調飲料的好遊戲，雖然我也在某些評論區看到諸如劇情太平淡、太不出乎意料之類的評語，不過個人認為想玩這遊戲的你，應該不會是想看到一群人在咖啡廳打群架的超展開劇情吧？
文：胖吉
不知道從什麼時候開始，或許是離開了校園之後？開始慢慢地喜歡上喝咖啡的感覺。從拿鐵喝到以前從來不考慮的黑咖啡，現在倒是迷上了西西里咖啡，又苦又酸又甜，特別讓人心情暢快，所以看到《Coffee Talk》這樣放鬆系的遊戲try看看也是很自然的嘛。隨著年紀增長開始沒那麼喜歡打打殺殺了，這應該是人的共性嗎？
遊戲介紹
《Coffee Talk》是一款關於沖調咖啡與互訴衷腸的模擬遊戲。在充滿奇幻氣息的現代社會中，你要傾聽人們的煩惱，並透過精心沖調的暖飲幫顧客渡過難關。
《Coffee Talk》
- 官網：Toge Productions
- 販售管道：Steam/EPIC games/Nintendo/PS/Xbox
遊玩分享與簡評
忘記是8月的哪天了，正處於遊戲荒的我打開很久沒用的XGP（Xbox Game Pass），找找能用來解悶的遊戲，一眼就相中了這款《Coffee Talk》，這類悠閒悠閒的互動小說型的遊戲一直都蠻容易吸引我的注意呢。
個人按照習慣不對劇情部分做太多評價，不過本作就劇情而言算是我喜歡的日常平淡風類型，簡單說就是不出意料吧！那麼我就對剩下的玩法和系統來做點主觀的簡評吧！
- 此處防雷請跳結語
本作玩法很簡單，總之就是泡咖啡聊是非（？），你是一名有點神祕的咖啡廳老闆，經營著一家在深夜時分才會開店的咖啡廳，每天要招待一些老朋友與新朋友們。
遊戲的劇情是單線進行的，基本上你的大部分行為並不會太影響劇情走向，當然依然是會有差別，不過他可以從經歷的每一日去讀檔並修正故事線，所以其實並沒有什麼關係。
不如說其實我有試著想解出各個角色的相對BAD END，不過不是很成功就是了，主要是這種行為本身就很奇怪嘛XD！
遊戲優缺點
故事系統
顧名思義就是藉由對話推進故事的部分，《Coffee Talk》在這點上我覺得算做得不錯，對話的部分與對話框都讓人感覺舒服流暢，並且在某些事件時還會有相對應的畫面轉變，不會死板板的讓你覺得乾脆看文本就好，如果不小心按太快略過對話，也可以從文本紀錄來閱讀。劇情部分就是藉由不同的角色推進的一些小單元劇故事，當然也有主線，整體走悠閒日常平淡風格。
調飲系統
既然都是開咖啡廳的那調飲料的部分自然是少不了，或者說本作遊玩時數大約80％在看對話、20％在調飲料吧。調飲系統設計主要由基底（咖啡、茶、牛奶等）加上主料與輔料（如蜂蜜、肉桂、檸檬等）總共3個部分組成，而同樣的原料不同的順序有可能調製出不同的飲料。
不得不說這個設定，在你想要調出某一杯特定飲料的時候會卡一陣子呢。所以遊戲裡還有一個無盡模式，基本上就是讓你去嘗試出所有飲料的配方，我個人並不喜歡這樣的模式就是了，不過遇到劇情中要求某杯飲料你調不出來又會有點尷尬（即便大部分不影響劇情）。
拉花系統
其實這個也算在調飲系統裡啦，只是我實在是很不擅長這東西，然後看到網路上搜尋到的圖片頓時都讓我懷疑我們玩的版本是不是不太一樣。
可從52:49觀看網友拉花影片：
音樂與配樂
通常這類型的遊戲都蠻吃氛圍的，而音樂部分無疑是占比很重的一塊，不得不說《Coffee Talk》這部分做得挺好的，遊戲裡共有20來首的配樂可以自行選擇點播，多是溫柔和諧慢搖類的音樂，有如真正置身於一間優雅的咖啡廳。
其他
遊戲中藉由一款模擬手機APP的功能，將人物角色設定、調飲版、音樂列表集中在一起，就UI（使用者介面設計）而言讓畫面變得很簡潔明瞭，並且其中還有一些有趣的小故事（私心其實覺得小故事比本傳讓我更有感觸XD）
尾聲
總體而言，這是一款讓人可以放鬆看看故事、調調飲料的好遊戲，雖然我也在某些評論區看到諸如劇情太平淡、太不出乎意料之類的評語，不過個人認為想玩這遊戲的你，應該不會是想看到一群人在咖啡廳打群架的超展開劇情吧？
結語
說起來續作的部分也預計會於2023年上市，我想依然會是一份不錯的小品。文末，又到了我最喜歡的推薦時間！歡迎依循服用：
- 建議：拿出你的6～7hrs，在悠閒的午後或晚上，拿起一杯熱咖啡或是熱巧克力之類的，慢慢地看著故事聽著音樂泡咖啡吧！（喝完記得續杯）
- 不建議：我想要看到血流成河打打殺殺，希望裡面會有大亂鬥劇情啦！
最後，希望看到這裡的你可以在忙裡找到一份悠閒。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。