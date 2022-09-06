印尼政府取消燃油補貼掀民怨，但這是為國家財政健全的「必要之惡」
我們想讓你知道的是
印尼政府向來以保護勞方為先，每年最低工資漲幅都可在10%至20%不等，總統佐科威上任後才開始綜合考量長期令投資人詬病的投資環境，包括每年漲幅幾乎不可預見的薪資成本、過於保護勞方權益等因素。此次的油價調整也是知其難為而為的「必要之惡」，主要考量的是國家長期財政的健全與社會資源較合理的分配。
印尼政府於上週六（9月3日）正式宣佈油價上調，調幅達30%。一如既往，印尼政府慣於週六宣布重大政策，尤其是預期會引發社會重大「迴響」的政策，這多與印尼民情有關。印尼人民即便有再大、再長期的遊行或抗議活動，每逢週六、日多休兵（過去20年來大概只有一、兩次例外），星期一再戰。國家重大政策於週六宣示，意在讓社會與人心鬆懈時稍微舒緩可能的反彈力道，冀望到來的星期一，社會氣氛不致過於劍拔駑張。
但在疫情過後，經濟正在困難中緩步恢復的此時，此重大政策的宣示就算到了星期一也擋不住如媒體所稱「各界如水淹般的責難」。星期一一早首都雅加達的幾個重要加油站，竟都派警力站崗，深怕有失序的情況，由此可見整體社會氛圍。
此次油價調漲，調漲幅度最大的業者為Solar（柴油）漲幅為32%，次之為Pertalite（90無鉛汽油）漲幅為30%，Pertamax （92無鉛汽油）漲幅為16%，反而沒有政府補貼的Pertamax Turbo (98無鉛汽油）隨市場機制油價下調11％。影響最大者莫過於使用柴油的機車族與柴油汽車族，幾乎涵蓋了社會整個中產階級與其下經濟較為弱勢者。經濟狀況佳的高級汽車（98無鉛汽油）使用者乍看之下反而是國際油價下跌的受惠者。
儘管印尼是資產豐厚的產油大國，無奈目前技術仍無法自理，故須將油輸出處理後才能再轉回使用。雖名為產油國，但成本卻不斐。過去15年來，國會民意代表因選舉考量，次次阻擋、否決政府所提的減少或刪除燃油補貼的提案，因此印尼政府對於其他三項油價一直過度補貼。
這樣「順從民意的考量」，導致國家資金長期大量使用於此，漸成印尼財政的沈痾。尤其疫情對經濟重擊後的重建，導致國家財政更是捉襟見肘，逼使政府不得不正視，只能快刀為國家割骨療傷，長痛不如短痛。
印尼財政部長表示，今年的國家補貼數額已是當初預算的三倍之多，其中大部分用於燃料補助，她認為國家資金應該做更適當的運用。事實上有學者指出，根據世界銀行的一項研究顯示，過去這樣的燃油補貼，70%是用於嘉惠社會的中小康群體（擁車族），如此並不符合社會正義及補貼的意義，這與總統佐科威強調國家資金應優先考量保護弱勢群體的論點不謀而合。
總統佐科威提出，欲將部分燃料補貼費用直接援助生活在貧窮線下的2000萬人民，從9月份開始提供每月15萬印尼盾（約新台幣310元）的直接補助，為期4個月。
Tags：
【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
「數位發展部數位產業署 廣告」