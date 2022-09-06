印尼政府取消燃油補貼掀民怨，但這是為國家財政健全的「必要之惡」

印尼政府於上週六（9月3日）正式宣佈油價上調，調幅達30%。一如既往，印尼政府慣於週六宣布重大政策，尤其是預期會引發社會重大「迴響」的政策，這多與印尼民情有關。印尼人民即便有再大、再長期的遊行或抗議活動，每逢週六、日多休兵（過去20年來大概只有一、兩次例外），星期一再戰。國家重大政策於週六宣示，意在讓社會與人心鬆懈時稍微舒緩可能的反彈力道，冀望到來的星期一，社會氣氛不致過於劍拔駑張。

但在疫情過後，經濟正在困難中緩步恢復的此時，此重大政策的宣示就算到了星期一也擋不住如媒體所稱「各界如水淹般的責難」。星期一一早首都雅加達的幾個重要加油站，竟都派警力站崗，深怕有失序的情況，由此可見整體社會氛圍。

此次油價調漲，調漲幅度最大的業者為Solar（柴油）漲幅為32%，次之為Pertalite（90無鉛汽油）漲幅為30%，Pertamax （92無鉛汽油）漲幅為16%，反而沒有政府補貼的Pertamax Turbo (98無鉛汽油）隨市場機制油價下調11％。影響最大者莫過於使用柴油的機車族與柴油汽車族，幾乎涵蓋了社會整個中產階級與其下經濟較為弱勢者。經濟狀況佳的高級汽車（98無鉛汽油）使用者乍看之下反而是國際油價下跌的受惠者。

儘管印尼是資產豐厚的產油大國，無奈目前技術仍無法自理，故須將油輸出處理後才能再轉回使用。雖名為產油國，但成本卻不斐。過去15年來，國會民意代表因選舉考量，次次阻擋、否決政府所提的減少或刪除燃油補貼的提案，因此印尼政府對於其他三項油價一直過度補貼。

這樣「順從民意的考量」，導致國家資金長期大量使用於此，漸成印尼財政的沈痾。尤其疫情對經濟重擊後的重建，導致國家財政更是捉襟見肘，逼使政府不得不正視，只能快刀為國家割骨療傷，長痛不如短痛。

Photo Credit：AP / 達志影像 由於印尼政府宣布取消燃油補貼，印尼民眾在9月3日湧入加油站添油。

印尼財政部長表示，今年的國家補貼數額已是當初預算的三倍之多，其中大部分用於燃料補助，她認為國家資金應該做更適當的運用。事實上有學者指出，根據世界銀行的一項研究顯示，過去這樣的燃油補貼，70%是用於嘉惠社會的中小康群體（擁車族），如此並不符合社會正義及補貼的意義，這與總統佐科威強調國家資金應優先考量保護弱勢群體的論點不謀而合。

總統佐科威提出，欲將部分燃料補貼費用直接援助生活在貧窮線下的2000萬人民，從9月份開始提供每月15萬印尼盾（約新台幣310元）的直接補助，為期4個月。