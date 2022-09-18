《如果走散了，我還有你給的勇氣》：當自己的主人，我們的名字不叫「媽媽」
我們想讓你知道的是
一直以來見過不少以犧牲為名以奉獻為愛的媽媽，那種強大的情緒勒索只讓身旁周遭的人都喘不過氣來，我常跟米蟲說：「我沒有為妳犧牲過什麼，雖然我做的決定會把妳考慮進去，但我所做的一切只有一個信念，那就是『我想成為一個這樣的媽媽』，如此而已。」
文：潔媽
當自己的主人，妳的名字不叫媽媽
有段時間我常收到私訊問我幾個問題：
「當媽媽要怎麼追夢？」
「遇到挫折要怎麼重新爬起來？」
「如何打造自己，當一個好媽媽？」
我記得我當時很認真的苦惱，我把這些常常來跟我聊天的網友們都當成好朋友，雖說我們或許沒有見過面，但與好多人還真是挺相熟的，從天南聊到地北。
我覺得有人認真問我，那我也一定要認真回答，但，我一直自覺是個擅長搞笑文的大媽，若問我笑話我倒是可以講幾個，問我如何勵志？我就算絞盡腦汁，說得還沒有米蟲好。靈光乍現，我想到米蟲的書桌上一向貼滿勵志金句，於是我跑去她書桌上想找些合適的來用，但那天沒看到那些標語。
我立刻私訊問她：「妳以前貼的那些勵志標語跑哪去了？」
米蟲問：「妳要那些標語幹嘛？」
大媽說：「我需要用啊。」
米蟲先是傳了一個滿臉金星的貼圖給我，接著問：「妳是要考大學還是考托福嗎？」
唉，真是個壞孩子，是誰規定媽媽就不能看些鼓舞人生的金句？於是我告訴她，我收到幾個媽媽來問了我一些問題，我想分享些鼓舞人心的勵志金句給她們。
米蟲說：「媽咪，其實妳本身就很勵志了，妳翻轉了自己的命運。」
原來女兒的眼裡是這麼看我的，果然常言道，距離能產生美感。以前天天在身邊的時候，她可不是這麼說我的，她總是最愛說我待她像後媽，其實這是母女間的玩笑話，只是表達「我不是一個犧牲型的媽媽」，不像身邊一些同為媽媽的女性朋友們，那麼溫柔、那麼為小孩而活，所有的一切生活都架構在以「孩子的將來」為出發點，深怕孩子輸在起跑點上。
好比我的筆名來說，大多數人都以為「潔媽」的意思是代表「米蟲（潔）的媽媽」。
這可是天大的誤會啊，你是你自己的主人，我也是我自己的主人，難道我出門自我介紹的時候要說我是某某某的媽媽，角色才正確嗎？
潔媽的意思很簡單：潔（我自己的英文名字）＋媽（一個中年大媽），百分百的我自己。
我把米蟲養得很陽光，我自己也算是樂觀，我一向深信只有快樂的媽媽才能養出開心的孩子，一直以來見過不少以犧牲為名以奉獻為愛的媽媽，那種強大的情緒勒索只讓身旁周遭的人都喘不過氣來，我常跟米蟲說：「我沒有為妳犧牲過什麼，雖然我做的決定會把妳考慮進去，但我所做的一切只有一個信念，那就是『我想成為一個這樣的媽媽』，如此而已，我是為了讓自己開心的，不想自己糾結的。」
媽媽能有追夢的權利嗎？媽媽，請妳不要再犧牲了。
我跟米蟲說過，我沒有再生小孩是因為我不想她有被遺棄感，當父母各自追求自己的幸福，成立新的家庭，又各自生了孩子，彷彿世界只剩下自己，我親身經歷，所以不願她感受我曾經經歷過的，所以我沒有再結婚也沒有再生小孩，但是我告訴她，沒有為妳犧牲，當然愛妳是必然。不讓孩子覺得親情是喘不過氣的壓力。
老一輩的媽媽因傳統社會氛圍與環境，又或是上一輩或夫家的教條，被捆綁得只剩吞忍與犧牲，所有的重心與期待都是為了成全下一代，萬一有了點差錯，進而形成惡性循環，曾經對孩子的疼愛與付出，孩子成年後只剩下走味的親情勒索。
托爾斯泰說：「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。」母親一向是家中的靈魂人物，如果自己的一生虛度了光陰也就罷了，若將無形的枷鎖牢牢綑綁住孩子的靈魂，家不再是溫暖的避風港，而是痛苦的牢籠深淵，這真是在愛孩子嗎？
有人說原生家庭的不幸是會遺傳的，而我自己本身也不是成長在幸福的家庭，所以更讓我時時刻刻地警覺，我不要我的孩子背負不屬於她的原罪。快樂的媽媽才能教養出快樂的孩子，但我其實也沒有榜樣可以學習，只好自己摸索，揣著這樣的價值觀來扮演好媽媽的角色，也辛苦米蟲了，她成了媽媽的實驗品。
若大地是母親，孩子依靠這塊大地生長著，如果這片土地很貧脊，孩子怎麼可能長成盛開的繁花、壯碩的大樹呢？
我們都有自己的名字，而我們的名字不叫媽媽。
只有自己活得精彩，孩子才能有更多不一樣的未來。
不要害怕做夢
有一回接受採訪，談到身為媽媽的角色想要追夢，卻面對來自親友排山倒海的反對與輿論壓力，該如何獨排眾議說服親友，調整心態放下一切勇往直前去追夢？
我愣了一下，不知該如何回答起。
對我而言，夢想是我自己的，要去追夢的也是我自己，我為何需要說服親友？若真的是單純的關心安危，我只能告訴他們我會小心，我已做好最妥善的安全規劃了。但若是來自同溫層微妙的心境，有需要拿來困擾自己嗎？
記得有本書名很有意思，講的是同溫層的較勁心—《乞丐不會嫉妒百萬富翁，但他們會嫉妒比自己混得好的叫花子》，說白一點就是見不得人好，凡事喜歡比較輸贏。
與他人比較，真的是一件十分無聊的事。人從來不是在同一個水平上出生的，看這世界人種膚色各異就知道了。如果周遭的人不論有心或是無意講的話，成為阻礙自己追求想要人生的磕絆，那真的是虧大了。
幫自己人生買單的，始終是自己啊！人生只有一次而已，至少看得見的今生正是如此。
記得小時候有次作文題目是「我的志願」，那篇我可是寫得嘔心瀝血，文章開頭我乾脆且不囉嗦的表明了我的志願：「我要當一個考古學家」，接下來洋洋灑灑的寫了一堆偉大的志向與憧憬。文末老師也很乾脆的寫下批示：不切實際！台灣沒有考古學家這職業。對一個幼小的心靈來說，那種夢幻泡泡被狠狠地刺破有多麼受傷，簡直是扼殺小朋友做夢的能力。
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
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藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
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透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。