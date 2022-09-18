《如果走散了，我還有你給的勇氣》：當自己的主人，我們的名字不叫「媽媽」

文：潔媽

當自己的主人，妳的名字不叫媽媽

有段時間我常收到私訊問我幾個問題：

「當媽媽要怎麼追夢？」 「遇到挫折要怎麼重新爬起來？」 「如何打造自己，當一個好媽媽？」

我記得我當時很認真的苦惱，我把這些常常來跟我聊天的網友們都當成好朋友，雖說我們或許沒有見過面，但與好多人還真是挺相熟的，從天南聊到地北。

我覺得有人認真問我，那我也一定要認真回答，但，我一直自覺是個擅長搞笑文的大媽，若問我笑話我倒是可以講幾個，問我如何勵志？我就算絞盡腦汁，說得還沒有米蟲好。靈光乍現，我想到米蟲的書桌上一向貼滿勵志金句，於是我跑去她書桌上想找些合適的來用，但那天沒看到那些標語。

我立刻私訊問她：「妳以前貼的那些勵志標語跑哪去了？」

米蟲問：「妳要那些標語幹嘛？」

大媽說：「我需要用啊。」

米蟲先是傳了一個滿臉金星的貼圖給我，接著問：「妳是要考大學還是考托福嗎？」

唉，真是個壞孩子，是誰規定媽媽就不能看些鼓舞人生的金句？於是我告訴她，我收到幾個媽媽來問了我一些問題，我想分享些鼓舞人心的勵志金句給她們。

米蟲說：「媽咪，其實妳本身就很勵志了，妳翻轉了自己的命運。」

原來女兒的眼裡是這麼看我的，果然常言道，距離能產生美感。以前天天在身邊的時候，她可不是這麼說我的，她總是最愛說我待她像後媽，其實這是母女間的玩笑話，只是表達「我不是一個犧牲型的媽媽」，不像身邊一些同為媽媽的女性朋友們，那麼溫柔、那麼為小孩而活，所有的一切生活都架構在以「孩子的將來」為出發點，深怕孩子輸在起跑點上。

好比我的筆名來說，大多數人都以為「潔媽」的意思是代表「米蟲（潔）的媽媽」。

這可是天大的誤會啊，你是你自己的主人，我也是我自己的主人，難道我出門自我介紹的時候要說我是某某某的媽媽，角色才正確嗎？

潔媽的意思很簡單：潔（我自己的英文名字）＋媽（一個中年大媽），百分百的我自己。

我把米蟲養得很陽光，我自己也算是樂觀，我一向深信只有快樂的媽媽才能養出開心的孩子，一直以來見過不少以犧牲為名以奉獻為愛的媽媽，那種強大的情緒勒索只讓身旁周遭的人都喘不過氣來，我常跟米蟲說：「我沒有為妳犧牲過什麼，雖然我做的決定會把妳考慮進去，但我所做的一切只有一個信念，那就是『我想成為一個這樣的媽媽』，如此而已，我是為了讓自己開心的，不想自己糾結的。」

媽媽能有追夢的權利嗎？媽媽，請妳不要再犧牲了。

我跟米蟲說過，我沒有再生小孩是因為我不想她有被遺棄感，當父母各自追求自己的幸福，成立新的家庭，又各自生了孩子，彷彿世界只剩下自己，我親身經歷，所以不願她感受我曾經經歷過的，所以我沒有再結婚也沒有再生小孩，但是我告訴她，沒有為妳犧牲，當然愛妳是必然。不讓孩子覺得親情是喘不過氣的壓力。

老一輩的媽媽因傳統社會氛圍與環境，又或是上一輩或夫家的教條，被捆綁得只剩吞忍與犧牲，所有的重心與期待都是為了成全下一代，萬一有了點差錯，進而形成惡性循環，曾經對孩子的疼愛與付出，孩子成年後只剩下走味的親情勒索。

托爾斯泰說：「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。」母親一向是家中的靈魂人物，如果自己的一生虛度了光陰也就罷了，若將無形的枷鎖牢牢綑綁住孩子的靈魂，家不再是溫暖的避風港，而是痛苦的牢籠深淵，這真是在愛孩子嗎？

有人說原生家庭的不幸是會遺傳的，而我自己本身也不是成長在幸福的家庭，所以更讓我時時刻刻地警覺，我不要我的孩子背負不屬於她的原罪。快樂的媽媽才能教養出快樂的孩子，但我其實也沒有榜樣可以學習，只好自己摸索，揣著這樣的價值觀來扮演好媽媽的角色，也辛苦米蟲了，她成了媽媽的實驗品。

若大地是母親，孩子依靠這塊大地生長著，如果這片土地很貧脊，孩子怎麼可能長成盛開的繁花、壯碩的大樹呢？

我們都有自己的名字，而我們的名字不叫媽媽。

只有自己活得精彩，孩子才能有更多不一樣的未來。

不要害怕做夢

有一回接受採訪，談到身為媽媽的角色想要追夢，卻面對來自親友排山倒海的反對與輿論壓力，該如何獨排眾議說服親友，調整心態放下一切勇往直前去追夢？

我愣了一下，不知該如何回答起。

對我而言，夢想是我自己的，要去追夢的也是我自己，我為何需要說服親友？若真的是單純的關心安危，我只能告訴他們我會小心，我已做好最妥善的安全規劃了。但若是來自同溫層微妙的心境，有需要拿來困擾自己嗎？

記得有本書名很有意思，講的是同溫層的較勁心—《乞丐不會嫉妒百萬富翁，但他們會嫉妒比自己混得好的叫花子》，說白一點就是見不得人好，凡事喜歡比較輸贏。

與他人比較，真的是一件十分無聊的事。人從來不是在同一個水平上出生的，看這世界人種膚色各異就知道了。如果周遭的人不論有心或是無意講的話，成為阻礙自己追求想要人生的磕絆，那真的是虧大了。

幫自己人生買單的，始終是自己啊！人生只有一次而已，至少看得見的今生正是如此。

記得小時候有次作文題目是「我的志願」，那篇我可是寫得嘔心瀝血，文章開頭我乾脆且不囉嗦的表明了我的志願：「我要當一個考古學家」，接下來洋洋灑灑的寫了一堆偉大的志向與憧憬。文末老師也很乾脆的寫下批示：不切實際！台灣沒有考古學家這職業。對一個幼小的心靈來說，那種夢幻泡泡被狠狠地刺破有多麼受傷，簡直是扼殺小朋友做夢的能力。