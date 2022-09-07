非常律師黑吃黑？台灣的Netflix翻譯擅改文字原意，有多少人把禹英禑唸成「ㄩˇ英ㄩˇ」
我們想讓你知道的是
台灣翻譯捨棄多數國家採用韓文原文，或用（woo young woo）去發想同樣類似意涵的詞，台灣翻譯自創的「黑吃黑」、「石榴石」等中文詞彙，雖然達到正著唸、倒著唸的印象，卻忘了用中文發音主角名字是ㄩˇ英ㄨˊ，並沒有正著唸、倒著唸都一樣。
文：洪敏隆
「我叫禹英禑，正著唸、倒著唸都一樣，黑吃黑、多倫多、石榴石、文言文、鹽酸鹽、禹英禑。」
韓劇《非常律師禹英禑》掀起的熱潮，大家一定會對禹英禑的這段自我介紹詞印象深刻，但多數台灣人並不知道這段介紹詞，台灣Netflix並非照原文翻譯，結果卻讓人誤以為「禹英禑」正著唸、倒著唸都一樣，所以唸做「ㄩˇ英ㄩˇ」。
實際上，禹英禑的這段介紹詞，韓文所用的名詞是토마토（番茄）、스위스（瑞士）、인도인（印度人）、별똥별（流星）、기러기（大雁），這些名詞跟우영우（禹英禑）一樣，韓文的唸法是正著唸、倒著唸都一樣。
《非常律師禹英禑》編劇文智媛在一次韓國雜誌的專訪中提到，為什麼會編寫禹英禑「正著唸、倒著唸」的介紹詞，她說想傳達「尊重多樣性」，人都會用不同面向去評斷人、事、物，但回歸個體的本質都一樣，端看自己用什麼觀點去看待。
事實上，韓國正著唸、倒著唸都一樣的詞還不少，例如월요일（星期一），但是編劇為了讓韓國以外的觀眾能夠理解用意，特別選擇像是토마토「to-ma-to」（番茄）、스위스（瑞士）外來語直接翻成韓文的用詞，希望藉此加深觀眾對於禹英禑（우영우，拼音是woo young woo）一樣，正著唸、倒著唸都一樣的印象。
台灣翻譯捨棄多數國家採用韓文原文，或用（woo young woo）去發想同樣類似意涵的詞，台灣翻譯自創的「黑吃黑」、「石榴石」等中文詞彙，雖然達到正著唸、倒著唸的印象，卻忘了用中文發音主角名字是ㄩˇ英ㄨˊ，並沒有正著唸、倒著唸都一樣。
影響更甚的是，很多人會跟桃園市長鄭文燦一樣，都以為禑唸「ㄩˇ」，甚至資深媒體人范琪斐在YT做了一個「禹英禑」影片，討論為何此片在全世界會掀熱潮的影片，從頭到尾她都說禹英ㄩˇ，還得後製趕緊在影片右上方打上正確發音是ㄨˊ，就知道台灣的Netflix擅改很重要的文字原意，影響有多大。
翻譯不是一定要用原意，但重要的「信雅達」原則必須遵守，真正了解編劇創造這些文字的目的，不要再用自己的本位主義去看待事物。
遺憾的是，這次翻譯還是以自己本位主義出發，結果卻「本末倒置」，為了表達劇中禹英禑想說的正著唸、倒著唸都一樣的詞，改用「黑吃黑」等名詞，卻忘了當創造這些的確是正著唸、倒著唸都一樣的中文發音名詞時，卻忘了主體的「禹英禑」唸法就沒有正反相同，且創造的「黑吃黑」、「文言文」、「鹽酸鹽」等，都只是該詞前後一樣的字，也嚴重誤導讓人以為「禹」是否等於「禑」。
在其他串流平台，翻譯方式值得學習，就是在韓文原來名詞的後面加個中文註解，讓大家了解這些詞的韓文意思，也可正確理解女主角禹英禑講的這些名詞，正著唸、倒著唸都一樣的原因。
而且，也不會再出現戲中有人開玩笑要稱禹英禑是「to-ma-to律師」（番茄），禹英禑卻露出害羞一面，台灣卻翻成「黑吃黑律師」，這又豈會是害羞的表情呢？
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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當消費者已經「優惠疲勞」，你需要的是服務升級
我們想讓你知道的是
疫情與國際情勢緊張造成全球通膨飆升，萬物飛漲的外在環境讓各大通路以無止盡的銷售優惠因應，此舉卻反而加速了消費者的優惠疲勞，讓如今的消費者更加在意品牌的服務有無周全、口碑是否優良。
近年來因為接連疫情反覆及烏俄戰爭的開打，能源、原物料等全球供應鏈受到影響，民生物資通貨膨脹更是各國有感，美國及歐元區上半年消費者物價指數上升超過8％。美國多家零售品牌如Walmart、Best buy都修正下半年度的預期獲利，發布之後，整體零售業，包括Amazon、梅西百貨等知名零售商的股價也跟著下跌。由於通貨膨脹，消費者必須將財務資源分配給民生必需品，使得消費性電子商品、服飾等獲利減少。台灣雖然目前消費者物價指數增加3.1%，也是近年來最大漲幅，面對這樣的情況，品牌該如何應對呢？
過去品牌通常會應用優惠手段吸引消費者維持消費，如去年底有波物價上漲風聲，各大實體賣場紛紛成立民生用品抗漲專區，消除民眾對於民生用品價格上漲的恐慌，全聯除了實體店面提供買一送一等優惠外，也結合金流提供滿額回饋福利點數，聯合抗漲挽救消費者的購物信心。但當每一家品牌都推出最低折扣，長久下來難免造成消費者優惠疲勞，優惠訊息變成噪音，品牌更難行銷。
貼心服務助品牌維持信任度
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