非常律師黑吃黑？台灣的Netflix翻譯擅改文字原意，有多少人把禹英禑唸成「ㄩˇ英ㄩˇ」

文：洪敏隆

「我叫禹英禑，正著唸、倒著唸都一樣，黑吃黑、多倫多、石榴石、文言文、鹽酸鹽、禹英禑。」

韓劇《非常律師禹英禑》掀起的熱潮，大家一定會對禹英禑的這段自我介紹詞印象深刻，但多數台灣人並不知道這段介紹詞，台灣Netflix並非照原文翻譯，結果卻讓人誤以為「禹英禑」正著唸、倒著唸都一樣，所以唸做「ㄩˇ英ㄩˇ」。

實際上，禹英禑的這段介紹詞，韓文所用的名詞是토마토（番茄）、스위스（瑞士）、인도인（印度人）、별똥별（流星）、기러기（大雁），這些名詞跟우영우（禹英禑）一樣，韓文的唸法是正著唸、倒著唸都一樣。

《非常律師禹英禑》編劇文智媛在一次韓國雜誌的專訪中提到，為什麼會編寫禹英禑「正著唸、倒著唸」的介紹詞，她說想傳達「尊重多樣性」，人都會用不同面向去評斷人、事、物，但回歸個體的本質都一樣，端看自己用什麼觀點去看待。

事實上，韓國正著唸、倒著唸都一樣的詞還不少，例如월요일（星期一），但是編劇為了讓韓國以外的觀眾能夠理解用意，特別選擇像是토마토「to-ma-to」（番茄）、스위스（瑞士）外來語直接翻成韓文的用詞，希望藉此加深觀眾對於禹英禑（우영우，拼音是woo young woo）一樣，正著唸、倒著唸都一樣的印象。

台灣翻譯捨棄多數國家採用韓文原文，或用（woo young woo）去發想同樣類似意涵的詞，台灣翻譯自創的「黑吃黑」、「石榴石」等中文詞彙，雖然達到正著唸、倒著唸的印象，卻忘了用中文發音主角名字是ㄩˇ英ㄨˊ，並沒有正著唸、倒著唸都一樣。

影響更甚的是，很多人會跟桃園市長鄭文燦一樣，都以為禑唸「ㄩˇ」，甚至資深媒體人范琪斐在YT做了一個「禹英禑」影片，討論為何此片在全世界會掀熱潮的影片，從頭到尾她都說禹英ㄩˇ，還得後製趕緊在影片右上方打上正確發音是ㄨˊ，就知道台灣的Netflix擅改很重要的文字原意，影響有多大。

Photo Credit: 桃園市政府提供 《非常律師禹英禑》在台灣掀熱潮。桃園市長鄭文燦（左2）表示，飾演禹英禑的韓星朴恩斌 （右），曾為拍戲到桃園市政府取景，並秀出當時兩人合照。左為同行的韓國演員李太奐。

翻譯不是一定要用原意，但重要的「信雅達」原則必須遵守，真正了解編劇創造這些文字的目的，不要再用自己的本位主義去看待事物。

遺憾的是，這次翻譯還是以自己本位主義出發，結果卻「本末倒置」，為了表達劇中禹英禑想說的正著唸、倒著唸都一樣的詞，改用「黑吃黑」等名詞，卻忘了當創造這些的確是正著唸、倒著唸都一樣的中文發音名詞時，卻忘了主體的「禹英禑」唸法就沒有正反相同，且創造的「黑吃黑」、「文言文」、「鹽酸鹽」等，都只是該詞前後一樣的字，也嚴重誤導讓人以為「禹」是否等於「禑」。

在其他串流平台，翻譯方式值得學習，就是在韓文原來名詞的後面加個中文註解，讓大家了解這些詞的韓文意思，也可正確理解女主角禹英禑講的這些名詞，正著唸、倒著唸都一樣的原因。

而且，也不會再出現戲中有人開玩笑要稱禹英禑是「to-ma-to律師」（番茄），禹英禑卻露出害羞一面，台灣卻翻成「黑吃黑律師」，這又豈會是害羞的表情呢？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航