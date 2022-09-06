美國時評：佩洛西陷內幕交易指控、拜登減學債未知好壞
我們想讓你知道的是
美國主流民意希望議員在任期間不應買賣個股，不過事情畢竟涉及自身利益，立法進度十分緩慢。
文：梁啟智
今期美國時評轉個寫法，相對於寫一篇長的分析文，我們來幾篇短打看看效果如何。如果大家喜歡的話以後轉這個方式寫。
佩洛西內幕交易指控
國會眾議員議長佩洛西早前訪臺，有些不喜歡她的評論戲謔她是要找台積電炒股票去。美國政壇關心晶片供應本來十分正常，不過炒股戲謔之所以能夠成為戲謔，是因為佩洛西的丈夫保羅佩洛西喜好股票投資，「秒秒鐘幾十萬上落」那種，而他的入市舉動往往會引起內線交易的質疑。
畢竟保羅身分特殊，美國的政治力量又影響全球，要把他的投資和相關的政策連上本來就不困難。舉個例，美國國會眾議院在七月底通過了晶片法案，市場預期有利晶片工業。保羅聲稱為免招來嫌疑，便在法案通過前以蝕本價把持有的Nvidia股票賣掉。這樣就沒事了嗎？非也。雖然Nvidia的股價之後真的比他賣的時候升了一點，但然後又因為美國宣布限制出口晶片到中國而再次下跌，比他賣的時候還要低。如是者，又有指控說他賣股的時間「挑得好」，現在是蝕少了。回頭看，在輿論面前，他恐怕是賣又死，唔賣又死。
如果你覺得保羅這樣的股票交易引人質疑是抵死的話，那美國政壇這樣的事情可多了，而且很多案例後面的操作更為明顯。就特朗普本身，當選總統後史無前例地拒絕放棄對其家族生意的控制，於是外國政要接連去他在華盛頓市開設的酒店開派對，藉此把錢塞到他的口袋當中，這問題就比保羅佩洛西的丈夫嚴重得多。又例如回到二零二零年疫情剛開始的時候，共和民主兩黨多名參議員在得知疫情嚴重性後，大舉拋售持有股票，然後又大手購入醫療器材企業的股票，分明發國難財。本來議員買賣股票是要申報的，奈何本屆國會已有66名議員犯規，可見問題之普遍。
美國主流民意希望議員在任期間不應買賣個股，配偶亦應被納入禁令。不過事情畢竟涉及自身利益，立法進度十分緩慢。這算是美國民主制度的一大問題。
特朗普莊園密件案越燒越大
前總統特朗普因佛州莊園被搜出機密文件所陷的司法麻煩越來越大，而且可能比之前的各項官司更快燒到埋身。對此，支持特朗普人士提出了各種前後矛盾的說詞，這邊說是FBI插贓嫁禍，另一邊則說特朗普已在卸任前把所有文件解密，所以不算機密文件。先不說兩個說法互不相容，也未能回應問題的兩個核心：第一，檔案局與特朗普方面先前已因取回文件而周旋多月；第二，無論文件是否機密，阻礙調查本身就已犯法，而這點已可通過先前的周旋和搜查的發現而確立。
自特朗普當選以來，有些評論一直把他當作策略大師來解讀其一言一行，我對此總是不以為意。從他過去從商時如何欺壓小供應商，以及他曾經六次通過企業破產來避債，以足見他不是一個十分精明的人，只是過去一直賴皮混過去而已。這種慣性讓他以為他處於所有規則之上，只要一直賴皮就不用負責。以此解釋他面對的所有政治事件，也就很容易理解，不用想得太複雜。很多香港人只是近幾年才開始看美國政治，面對他的掩眼法時不幸照單全收。但今次他再沒辦法再賴了，因為事件實在太直接，相關法律清楚得不得了，這幾天也不再聽到共和黨人出來為他說項。現在美國不少輿論把特朗普的情況和九十年前的黑幫大佬艾爾卡彭相題並論：最後讓卡彭入獄的，不是殺人，而是逃稅；越簡單的控罪越難抵賴。
學債減免好事定壞事
來到政治光譜的另一面，拜登早前宣布減免學債一萬至兩萬美元，總算回應了相關的選舉承諾。此事引發了不少社會爭論，後面也算是經典的公共政策議題，值得思考。
話說美國的大學學費越來越貴，三十年來學費經通貨膨脹調整後仍增加了超過200%。很多人都要靠借錢才讀得起大學，一般要借三萬美元才能畢業，而向政府借錢正是其中一種方式。隨著大學學費增幅驚人，但沒有大學學位卻難以求職，不少學生為求一試入讀，結果卻未能成功畢業，還要欠下許多學債，為年輕人構成沉重負擔。
拜登參選時的其中一個承諾，正是減免學債。然而如何減免，卻是一個大問題。例如有些人借錢讀醫，後來賺得理想收入，減免他們的學債好像有點不公道。今次的方案只限年收入125000元的人士，算是回應了這個訴求。
另一個常見的批評，是說減免學債對那些之前死慳死抵還清學債的人不公道。這說法我就覺得有點「魚蛋論」了。既然學債本身反映了社會結構性的問題，政府應對是應有之義，不能因為未能每一個人都幫到就甚麼都不做。
學債減免還有兩個批評我認為是要處理的。第一，是要真正解決問題，還是要阻止學費本身的無止境增長，這點政府的成績還是不太清楚。第二，是雖然這次學債減免在實質財政上的影響未必可準確估算（畢竟很多人可能本身就還不起，快要變壞帳處理），但總統本身可以一個人大筆一揮改變數以千億美元運的帳面數，從民主治理來看還是有點嚇人。拿數千億去幫窮人我當然支持，但程序還是該慎重思考的。
民主黨勝出阿拉斯加
這宗新聞也真有意思：在上星期的補選當中民主黨的候選人Peltola勝出，成為民主黨近50年來首次勝出阿拉斯加的眾議員選舉，Peltola也是阿拉斯加歷史上第一位女性眾議員。
Peltola擊敗的對手，是先前當麥凱恩的搭檔選副總統，曾任阿拉斯加州長的佩林。佩林本想趁機會重返政壇，卻敗戰而回。而佩林之所以被擊敗，有評論認為和選舉方法有點關係：這次阿拉斯加第一次起用了Instant Runoff Voting來進行選舉。
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。