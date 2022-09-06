朋友有「人生炸彈說」：人生就是一個接一個的計時炸彈，小的炸彈引致輕傷，較大的斷手斷腳，最嚴重的一命嗚呼，甚至死無全屍。最糟糕的是，你不知道炸彈甚麼時候爆炸。

這不過是「人生無常」的另一個說法，只是具體得多和更加嚇人。然而，對於生活在先進富裕地區而基本上衣食無憂的人，這個「人生炸彈說」未免太誇張了。就算真的是人生不如意事常八九，但「不如意事」指的是事與願違或欲求得不到滿足，而這些事情很多都未至於成為炸彈，令人受傷，只是引起一點不快而已；例如在毫無徵兆的情況下被診斷患上癌症是人生炸彈，但突然生病以致要取消旅行則不是，儘管後者可算是不如意事。

人生炸彈當然是有的，而且絕大多數人都會遇到。可是，只有運氣特別差的人才會接二連三被人生炸彈炸傷，一般人遇到的不會很多。一般人的日子大都過得很日常，無風無浪，無驚無喜，沒有炸彈，也沒有彩蛋。這樣的日子，有些人會覺得沉悶無趣，有些人則會感到平淡是福；能夠享受平淡，那確實是一種福氣，但日子過得沉悶的人，也未至於是受傷或受苦吧。

我說到彩蛋。有人生炸彈，自然也有人生彩蛋，而只有運氣特別好的人才會接二連三得到人生彩蛋的驚喜，一般人遇到的不會很多。大多數人說到「人生無常」時，都是指人生炸彈，其實「無常」應該兼指炸彈和彩蛋——不能預計、突如其來的，就是無常（「無常」也是佛教用語，但我這裏只取其通俗意義），而無常的可以是壞事，也可以是好事。

朋友說人生炸彈是計時炸彈，只是我們不知道甚麼炸彈在甚麼時候爆炸。我認為「計時」二字有太重的宿命論含義。如果是不接受宿命論的，便應該稱人生炸彈為「隨時炸彈」，不是早定了在某一時間爆炸，但要爆時就爆，一樣的嚇人。我慶幸自己到目前為止只遇過極少的人生炸彈，而且都不是大的；不過，我沒有放下警惕，有心理準備隨時被人生炸彈炸傷。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin