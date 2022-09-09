《國家地理希臘神話故事》：從海倫驚人的美色到木馬屠城，都是那群吃飽撐著的天神引起的
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收錄希臘神話中的男女諸神、英雄與怪物：他們有愛有恨、會嫉妒、也會被欺騙。完整呈現希臘眾神的傳說故事，認識西方文化思想的雛形。
文：唐娜．喬．納波里（Donna Jo Napol）唐娜．喬．納波里（Donna Jo Napol
海倫：致命的美人
福提亞的國王皮琉斯娶了寧芙榭蒂絲，榭蒂絲擁有一雙銀色的腳，總是如月光般滑過地面。他們邀請諸神來參加他們的婚宴，除了有衝突女神埃莉絲之外，因為大家都知道她會破壞一切。埃莉絲氣炸了。她決定她無論如何都要破壞那場婚 禮。她往賓客之間扔了一顆蘋果，上面貼了張字條，寫著：「給最美的那一位」。想當然爾，所有的女神都想得到它。但最後只有最強的三位女神出線：赫拉、雅典娜、阿芙柔黛蒂。她們請宙斯選擇。
只有白癡才會接受這樣的任務。宙斯立刻想到遙遠特洛伊城的巴里斯王子。王子的母親赫庫芭作過一個可怕的夢，而父 親普萊安王解夢時做出了最可怕的解釋：這個夢表示，他兒子有朝一日會害自己的國家在火海中淪陷。因此普萊安王把巴里斯送到埃達山去放羊，要他別惹事生非。這位受到放逐的王子娶了名叫歐依諾妮的寧芙，似乎過得很快樂。在宙斯看來，巴里斯是個笨蛋。把任務交給這個白癡再完美不過了。因此宙斯叫三個女神去問巴里斯。
女神們覺得無所謂，反正美貌本來就是主觀的東西。她們都想收買他。赫拉提出政治力量：巴里斯可以成為歐洲和亞洲的領導者。雅典娜提出的是軍事力量：巴里斯可以率領特洛伊人攻打希臘並且贏得勝利。阿芙柔黛蒂則提出愛情的力量：巴里斯可以娶人間最美麗的女子為妻。巴里斯選擇了阿芙柔黛蒂，然後就頭也不回地拋下可憐的寧芙歐依諾妮，跑去迎娶他的美嬌娘了。
人間最美麗的女子是誰呢？當然了，是宙斯的一個女兒。斯巴達的泰恩達琉斯王的妻子蕾妲擁有白晰無比的手臂、雙腿和頸項。她的眼睛漆黑如墨，嘴唇紅豔如血，舌頭則是石榴汁的顏色。她行走時就像漂在水上，平靜而冷漠。真是個完美的目標。宙斯化身成一隻巨大的白天鵝來臨幸她，他認為這樣的形體跟她十分搭配。一夜之間，蕾妲就懷上了四個孩子：男孩卡斯托和女孩克萊坦妮斯塔，是她丈夫泰恩達琉斯的孩子；還有男孩波里迪歐西斯與女孩海倫，是宙斯的孩子。
到了十歲，海倫的美貌就已經遠近馳名。她擁有母親的優雅，但她身上還有另外一種東西，一種更加深沉的魅力。她會讓男人覺得自己的骨頭彷彿化成了水。等到她十二歲時，追求者就開始上門。大英雄忒修斯還一度擄走她，只是後來又被她的兄弟們搶回來。泰恩達琉斯王擔心他在眾多追求者之間挑女婿可能會引起衝突，因此他要求大家承諾：不管最後是誰成為海倫的丈夫，其他人都要支持。接著泰恩達琉斯就選了麥錫尼國王阿加曼農的弟弟米涅勞斯。泰恩達琉斯王讓出王位，讓米涅勞斯成為斯巴達國王。海倫為他生了一個女兒，名叫赫米歐妮。當媽媽一事只讓她的眼睛看起來更深邃、臉頰更飽滿——她整個人都變得更加美麗。
特洛伊王子巴里斯出發去追求海倫。他帶著許多船隻抵達斯巴達。米涅勞斯王殷勤接待他，完全不知道這個王子的意圖。巴里斯來訪的第十天，國王到克里特島去參加一場喪禮，結果巴里斯當天晚上就說服海倫拋夫棄女，跟他私奔。
米涅勞斯轉而請海倫從前的追求者支持他。而這票人幾乎包括了希臘所有的權力人士。他們當初對泰恩達琉斯王有所承諾，而如今履行承諾的時間到了。他們準備了一千艘船，要往東方而去。但風遲遲不起，船隻只好在當地枯等。麥錫尼的阿加曼農王——也就是米涅勞斯的哥哥、海倫的姊妹克萊坦妮斯塔的丈夫——是整支軍隊的總指揮。他犯了一個蠢到難以置信的悲哀錯誤：殺了一頭公鹿，然後吹噓說自己比女神雅特蜜絲還會打獵。於是雅特蜜絲就讓他們等不到風。她說阿加曼農必須把自己轉頭看見的第一個女孩獻祭給她，她才會讓船隻啟航。
阿加曼農駕著馬車拐過一個彎，結果站在那裡的竟是他可愛的女兒伊菲吉妮亞，也就是海倫的姪女。進退維谷的國王儘管悲憤至極，但他還是叫人砍了女兒的頭，真是件醜陋的工作。風起雲湧，船隻啟航。負責指揮艦隊的是一個年僅十五歲的少年。他是皮琉斯王和寧芙榭蒂絲的兒子，這一整件事就是因為他父母的婚禮而起的。他名叫阿基里斯。還是嬰兒的時候，他母親就把他泡進塔塔魯斯的斯蒂斯河裡，好讓他變得刀槍不入。但她當時抓著他的一個腳踝，因此那個腳踝始終是他的弱點。
當戰爭爆發時，榭蒂絲堅信阿基里斯會戰死沙場，因此把他打扮成女孩送到另一國的宮廷去，以策安全。但奧德西斯給男扮女裝的阿基里斯設了個陷阱。他前往那個宮廷，帶了一些美麗的珠寶和鋒利的短刀去給宮中的女人看。其中有一個女孩完全不看珠寶，但短刀倒是看得目不轉睛——於是奧德西斯就拖著年少的阿基里斯參戰去了。
在特洛伊城，成千上萬的年輕人集結起來捍衛祖國。普萊安王的大兒子赫克特是特洛伊最偉大的戰士。赫克特和弟弟巴里斯不同，是個可靠且深思熟慮的人。他和希臘的阿基里斯一樣心知肚明：參加這場戰爭等於赴死，但他還是勇敢地拿起了武器。
看到了嗎？這些優秀的年輕人全副武裝，滿心的勇氣與希望，但理智上卻明白即將血流成河。瞧他們月復一月、年復一年地苦戰——受到男女諸神的擺布、被他們視為一場大遊戲中的棋子。瞧他們的忠誠如何受到考驗。看他們的榮譽感如何發展。為他們哭泣。為天地四方的士兵哭泣。為他們的家人哭泣。為世界哭泣。任性到近乎瘋狂的阿波羅拒絕讓戰爭結束。雙方打了九年的拉鋸戰。阿基里斯殺死了忠厚的赫克特，還把他的遺體放在泥巴裡拖行，因為戰爭能讓人瘋狂。接著巴里斯又殺死了偉大的戰士阿基里斯。其實雙方都輸了。但他們還是繼續打，既盲目又麻木。
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
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臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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