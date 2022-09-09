《國家地理希臘神話故事》：從海倫驚人的美色到木馬屠城，都是那群吃飽撐著的天神引起的

文：唐娜．喬．納波里（Donna Jo Napol）唐娜．喬．納波里（Donna Jo Napol

海倫：致命的美人

福提亞的國王皮琉斯娶了寧芙榭蒂絲，榭蒂絲擁有一雙銀色的腳，總是如月光般滑過地面。他們邀請諸神來參加他們的婚宴，除了有衝突女神埃莉絲之外，因為大家都知道她會破壞一切。埃莉絲氣炸了。她決定她無論如何都要破壞那場婚 禮。她往賓客之間扔了一顆蘋果，上面貼了張字條，寫著：「給最美的那一位」。想當然爾，所有的女神都想得到它。但最後只有最強的三位女神出線：赫拉、雅典娜、阿芙柔黛蒂。她們請宙斯選擇。

只有白癡才會接受這樣的任務。宙斯立刻想到遙遠特洛伊城的巴里斯王子。王子的母親赫庫芭作過一個可怕的夢，而父 親普萊安王解夢時做出了最可怕的解釋：這個夢表示，他兒子有朝一日會害自己的國家在火海中淪陷。因此普萊安王把巴里斯送到埃達山去放羊，要他別惹事生非。這位受到放逐的王子娶了名叫歐依諾妮的寧芙，似乎過得很快樂。在宙斯看來，巴里斯是個笨蛋。把任務交給這個白癡再完美不過了。因此宙斯叫三個女神去問巴里斯。

女神們覺得無所謂，反正美貌本來就是主觀的東西。她們都想收買他。赫拉提出政治力量：巴里斯可以成為歐洲和亞洲的領導者。雅典娜提出的是軍事力量：巴里斯可以率領特洛伊人攻打希臘並且贏得勝利。阿芙柔黛蒂則提出愛情的力量：巴里斯可以娶人間最美麗的女子為妻。巴里斯選擇了阿芙柔黛蒂，然後就頭也不回地拋下可憐的寧芙歐依諾妮，跑去迎娶他的美嬌娘了。

人間最美麗的女子是誰呢？當然了，是宙斯的一個女兒。斯巴達的泰恩達琉斯王的妻子蕾妲擁有白晰無比的手臂、雙腿和頸項。她的眼睛漆黑如墨，嘴唇紅豔如血，舌頭則是石榴汁的顏色。她行走時就像漂在水上，平靜而冷漠。真是個完美的目標。宙斯化身成一隻巨大的白天鵝來臨幸她，他認為這樣的形體跟她十分搭配。一夜之間，蕾妲就懷上了四個孩子：男孩卡斯托和女孩克萊坦妮斯塔，是她丈夫泰恩達琉斯的孩子；還有男孩波里迪歐西斯與女孩海倫，是宙斯的孩子。

到了十歲，海倫的美貌就已經遠近馳名。她擁有母親的優雅，但她身上還有另外一種東西，一種更加深沉的魅力。她會讓男人覺得自己的骨頭彷彿化成了水。等到她十二歲時，追求者就開始上門。大英雄忒修斯還一度擄走她，只是後來又被她的兄弟們搶回來。泰恩達琉斯王擔心他在眾多追求者之間挑女婿可能會引起衝突，因此他要求大家承諾：不管最後是誰成為海倫的丈夫，其他人都要支持。接著泰恩達琉斯就選了麥錫尼國王阿加曼農的弟弟米涅勞斯。泰恩達琉斯王讓出王位，讓米涅勞斯成為斯巴達國王。海倫為他生了一個女兒，名叫赫米歐妮。當媽媽一事只讓她的眼睛看起來更深邃、臉頰更飽滿——她整個人都變得更加美麗。

特洛伊王子巴里斯出發去追求海倫。他帶著許多船隻抵達斯巴達。米涅勞斯王殷勤接待他，完全不知道這個王子的意圖。巴里斯來訪的第十天，國王到克里特島去參加一場喪禮，結果巴里斯當天晚上就說服海倫拋夫棄女，跟他私奔。

米涅勞斯轉而請海倫從前的追求者支持他。而這票人幾乎包括了希臘所有的權力人士。他們當初對泰恩達琉斯王有所承諾，而如今履行承諾的時間到了。他們準備了一千艘船，要往東方而去。但風遲遲不起，船隻只好在當地枯等。麥錫尼的阿加曼農王——也就是米涅勞斯的哥哥、海倫的姊妹克萊坦妮斯塔的丈夫——是整支軍隊的總指揮。他犯了一個蠢到難以置信的悲哀錯誤：殺了一頭公鹿，然後吹噓說自己比女神雅特蜜絲還會打獵。於是雅特蜜絲就讓他們等不到風。她說阿加曼農必須把自己轉頭看見的第一個女孩獻祭給她，她才會讓船隻啟航。

阿加曼農駕著馬車拐過一個彎，結果站在那裡的竟是他可愛的女兒伊菲吉妮亞，也就是海倫的姪女。進退維谷的國王儘管悲憤至極，但他還是叫人砍了女兒的頭，真是件醜陋的工作。風起雲湧，船隻啟航。負責指揮艦隊的是一個年僅十五歲的少年。他是皮琉斯王和寧芙榭蒂絲的兒子，這一整件事就是因為他父母的婚禮而起的。他名叫阿基里斯。還是嬰兒的時候，他母親就把他泡進塔塔魯斯的斯蒂斯河裡，好讓他變得刀槍不入。但她當時抓著他的一個腳踝，因此那個腳踝始終是他的弱點。

當戰爭爆發時，榭蒂絲堅信阿基里斯會戰死沙場，因此把他打扮成女孩送到另一國的宮廷去，以策安全。但奧德西斯給男扮女裝的阿基里斯設了個陷阱。他前往那個宮廷，帶了一些美麗的珠寶和鋒利的短刀去給宮中的女人看。其中有一個女孩完全不看珠寶，但短刀倒是看得目不轉睛——於是奧德西斯就拖著年少的阿基里斯參戰去了。

在特洛伊城，成千上萬的年輕人集結起來捍衛祖國。普萊安王的大兒子赫克特是特洛伊最偉大的戰士。赫克特和弟弟巴里斯不同，是個可靠且深思熟慮的人。他和希臘的阿基里斯一樣心知肚明：參加這場戰爭等於赴死，但他還是勇敢地拿起了武器。

看到了嗎？這些優秀的年輕人全副武裝，滿心的勇氣與希望，但理智上卻明白即將血流成河。瞧他們月復一月、年復一年地苦戰——受到男女諸神的擺布、被他們視為一場大遊戲中的棋子。瞧他們的忠誠如何受到考驗。看他們的榮譽感如何發展。為他們哭泣。為天地四方的士兵哭泣。為他們的家人哭泣。為世界哭泣。任性到近乎瘋狂的阿波羅拒絕讓戰爭結束。雙方打了九年的拉鋸戰。阿基里斯殺死了忠厚的赫克特，還把他的遺體放在泥巴裡拖行，因為戰爭能讓人瘋狂。接著巴里斯又殺死了偉大的戰士阿基里斯。其實雙方都輸了。但他們還是繼續打，既盲目又麻木。