《RO仙境傳說:愛如初見》史上最強的手遊模擬器，用電腦PC大螢幕玩手遊才過癮-夜神模擬器

愈來愈多手遊標榜身歷其境的視聽效果，甚至有些畫質或音效，都已經不輸家用遊戲主機，若只用手機玩未免太可惜，只要在電腦上安裝「夜神模擬器NoxPlayer」，就能流暢執行各種熱門手遊大作，用電腦大螢幕玩才過癮！

Photo Credit：TNL Brand Studio

智慧型手機影音規格愈來愈高，有些標榜搭載高解析大螢幕，有些則在輕薄機身中內建立體聲喇叭，除了追劇或看片，也很適合拿來玩遊戲。瞄準手機規格愈來愈強，許多遊戲廠商紛紛選在手機平台推出大作，有些甚至是移植至過去電腦上的經典作品。不過，對稍微講究的玩家來說，即使手機規格再給力，但無論操控或體驗還是有限，玩起來似乎有些不過癮，畢竟手機性能再高，都不如一台普通電腦，更惶論電腦有大螢幕這項絕對優勢。那麼，有辦法在電腦上玩手遊嗎？

挑一款好的遊戲模擬器 用電腦也能暢快玩手遊

不過市面上遊戲模擬器百百款，該選擇哪一套才好呢？性能強大、支援度高的「夜神模擬器NoxPlayer」最為推薦。「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓模擬器，能玩到多數的99%以上人氣火紅的手遊，且軟體經過全面優化、確保遊戲運作流暢不Lag，更厲害的是支援同時多開遊戲&帳號、並提供豐富的操控方式，加上相容AMD與Intel處理器，無論使用Macbook筆電或Windows桌機，都能讓手遊無縫接軌到電腦的大螢幕上。

「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓模擬器，能玩到99%以上熱門手遊，且經過全面優化、確保遊戲運作流暢不延遲。

在電腦上用模擬器玩手遊，安裝或設定過程很複雜嗎？一點也不，就算是毫無概念的新手也能輕鬆搞定，以下就簡單介紹「夜神模擬器NoxPlayer」安裝方式。首先用電腦連到「夜神模擬器」官網，下載「夜神模擬器NoxPlayer」最新版本，下載完依照指示完成安裝，會見到桌面多出「夜神模擬器Nox」與「夜神多開器」兩個捷徑圖示，後者是因應有重度多開（可同時玩多個不同遊戲、或以多個帳號玩相同遊戲）需求玩家而設計。

從「夜神模擬器NoxPlayer」內建的Google Play商店，就能下載到《Garena 傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》…等各大手遊大作。

接著我們啟動「Nox」，會發現「夜神模擬器NoxPlayer」就是把Android平板移植到電腦的概念，由於以遊戲為主要導向，主頁已預載多款熱門手遊…沒看到喜歡的？那就直接從上方搜尋列輸入關鍵字、或是直接點選「遊戲中心」，系統會自動導向Google Play官方商店，就能下載五花八門的遊戲，像是《Garena 傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》…等超級大作一應俱全。簡單來講，只要是透過「夜神模擬器NoxPlayer」Google Play搜尋到的遊戲，全都可以直接在電腦上玩，由於是Google官方支援所以都很安心。

玩家可自訂幀數、解析度、縮放幅度…等每一款遊戲的參數，從電腦上體驗到手遊無法比擬的頂級視聽效果。

但看到這裡你可能有疑問，每一款手遊要求的硬體條件不同，過去如果用中階手機玩，很可能玩到卡卡吃力，如今透過性能更好的電腦玩，照理講應該能把手遊效果發揮到極致。從「夜神模擬器NoxPlayer」系統設定的效能中，玩家可自定解析度、顯卡渲染模式；

不僅如此，從遊戲設定中，還能自定幀數、縮放幅度、ASTC紋理…等。當然，如果電腦配備夠力，建議全都開到最大值，如此就能享受到遊戲最頂級的視聽效果。

可同時登入多個遊戲帳號 用鍵盤滑鼠暢享手遊大作

「夜神模擬器NoxPlayer」不僅功能強大，還能讓手遊體驗更加完整。手遊隨時都能玩固然方便，但如同第一段所提到，礙於手機體積，所能帶來的影音體驗還是有限；甚至有些手遊還必須輸入指令，在小螢幕上打字真的是很辛苦。而「夜神模擬器NoxPlayer」，則完美扮演將手遊從手機延伸至電腦的角色，例如

1.白天人在外面吃飯或通勤，趁空檔用iPhone玩一下手遊，下班回到家再用電腦PC繼續玩，或是趁著白天上班空檔，用筆電偷玩一下也很舒壓（支援老闆鍵一鍵快速隱藏功能）

2.用電腦玩手遊好處多多，擁有更寬闊的視野（就算是最小的12吋筆電，螢幕是6吋手機的4倍）

3.所有的遊戲都經過優化，其中Mac擁有獨家內核技術加持，確保執行遊戲時，達到最佳化速度與穩定度，在電腦上享受順暢無比的手遊體驗。

Photo Credit：TNL Brand Studio

Photo Credit：TNL Brand Studio 白天在外面趁空檔用iPhone玩手遊，下班回到家再用筆電繼續玩，「夜神模擬器NoxPlayer」扮演將手遊從手機延伸至電腦的角色，讓手遊體驗更加完整。

「夜神模擬器NoxPlayer」還提供豐富的操控設定，在「鍵盤設定」中，提供豐富的操控選項，無論實體鍵盤或虛擬按鍵都能自訂；另外也支援外接遊戲手把，玩手遊也可以像在玩PS4，絕對比使用手機觸控鍵有效率許多。如果你懶得自己設定，「夜神模擬器NoxPlayer」內建多款熱門遊戲的鍵盤對應設置，讓玩家可直接套用，在官網的「夜神模擬器幫助手冊」，對於MOBA競技、射擊…等常見遊戲類型，也有豐富的鍵盤設定教學。

Photo Credit：TNL Brand Studio 「夜神模擬器NoxPlayer」提供豐富的操控選項，無論實體鍵盤或虛擬按鍵都能自訂，另外也支援外接遊戲手把，玩手遊也可以像在玩PS4。

值得一提的是，如果你是超級遊戲控，可以同時玩好幾款不同遊戲、或以多個不同帳號玩相同遊戲，一支手機早已無法滿足你，那麼不妨好好利用「無限多開」功能，可同時打開多個模擬器，且每個模擬器都能獨立執行遊戲，這也是「夜神模擬器NoxPlayer」最強大的殺手級應用。當今許多遊戲都支援自動掛機，一次玩兩個遊戲衝進度早見怪不怪，例如照片中同時開啟《Garena傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》兩款大作，兩者畫面都非常流暢；或甚至誇張一點，一次同時開啟4個遊戲，把整個電腦螢幕填滿，讓重度玩家輕鬆掛網，就算掛整晚也不閃退，只要你自認為能hold住每款遊戲就沒問題。

Photo Credit：TNL Brand Studio 「夜神模擬器NoxPlayer」支援「無限多開」功能，能同時打開多個模擬器、同時獨立執行多款遊戲，可說是重度玩家的最愛

夜神模擬器重點功能

1. 多個安卓引擎提供, 效能強勁對應不同手遊需求

2. 支援Mac/Windows雙作業系統

3. 效能強悍、支援多開遊戲&帳號流暢穩定

4. 豐富多元的電腦操控方式(鍵盤/手把/滑鼠)

5. 台灣真人客服小編

玩家必備「神」級利器 Android 12版即將登場

值得一提的是，除了目前支援Android 9.0的安卓模擬器，「夜神模擬器NoxPlayer」接下來也即將推出支援Android 12的版本，相信品牌持續在技術上的突破，請遊戲迷們拭目以待吧！