【專訪】威尼斯影展四部VR影片創作者：將VR視為主力創作的國家不多，台灣搶佔先機受矚目

文：林佳蕙

以VR為技術基礎的沉浸式內容，近年已成為各國發展的主力之一，而台灣電影的實力已深受國際肯定，在今年的「義大利威尼斯國際影展」中，首度獲邀成為市場展主題國，入選作品將有機會爭取更多國際資源，創作者們對於未來的發展，都深表期待。

在百花齊放的世界影壇中，台灣雖非出品量最豐的產地，卻能以自身的文化視角與不斷精進的技術，佔據特有的位置。而當2016年威尼斯影展首闢VR單元，宣告新式內容紀元正式來臨，台灣亦以先驅者之姿於去年締造了以七部VR影片入選威尼斯影展的佳績。不容忽視的出色表現，使得台灣在今年「義大利威尼斯國際影展」中，首度獲邀成為市場展主題國之一。

除了多部劇情長片，這次的入選名單亦選入正在製作中的《中南半島未知某處》、《鏡子》、《父親的錄影帶》和《感官窺鏡》等四部沉浸式內容作品，不僅讓世界看到台灣團隊在新影像時代的發展潛力，透過參展，製作團隊也能和各界進行交流。

建構不一樣的時空體驗

細觀這次獲選的四部VR影片內容，可知台灣以VR沉浸式技術為基礎，所發展出的影像製作已具相當的成熟度，處理的題材面向相當廣泛。

其中獲得文化內容策進院「 2022年沉浸式內容國際合資合製計畫」支持的《中南半島未知某處》，源自於紀錄片導演劉吉雄近年持續拍攝的《澎湖難民營三部曲》，原有的架構中已包含兩支紀錄長片和一部實驗短片，而這一部VR電影的提案，則有擴大歷史對話的另一層意義，他說：「我們除了想藉此與未來可能完全不看紀錄片的觀眾對話，也想藉由VR形式，打造可能是全球或全亞洲的第一個 『難民人權博物館』。」

為了完成這部作品，劉吉雄與已有數位製作經驗的導演鄒鳳庭合作。鄒鳳庭指出，他們希望這部改編自當年越南難民在絕境中被迫食用屍體經歷的作品，能成為接下來一連串相關作品的開端，他說：「VR使用者被設定為其中的一個角色，而如何把難民在顛沛流離的生活中，那種沒有寄託的感覺和情緒，透過故事鋪陳、情境建構和語言文字傳達，讓使用者有所感觸，都需要很多琢磨。」

Photo Credit: 印樣電影提供 《中南半島未知某處》作品視覺

以VR動畫型式呈現的《鏡子》，則由金馬獎最佳動畫短片獎得主吳德淳執導，是一個以童年的鐵皮玩具為靈感的故事，充滿了豐富的想像力，在沉浸式的內容環境中，更能給人身歷其境的感受。由平面動畫領域首次跨入新領域，吳德淳在製作過程中，對這個媒介的獨特性也有所領會。

「動畫包含了情節和細節，而VR則更有利於『感受』的營造，因此情節的鋪陳可能要更少一點，讓觀眾可以在VR裡，充分感受環境細節。」他認為VR提供了體驗另一種生活空間的可能性，在VR世界裡，事物流動的速度應近如日常：「這樣的時空雖近似人生，卻又是另一種精心安排的日常，它必須像詩一樣，將精選的物件擺放在適當的位置，透過聲音和燈光的引導，使觀眾對日常有新的認識。」

Photo Credit: 吳德淳提供 《鏡子》作品視覺

進入主角身體的感官體驗

在科技的輔助下，VR沉浸式內容讓創作者可以更著重於觀者體驗的創構，對觸及性別和身體的相關主題而言，VR可讓觀者彷彿附身故事角色的特色，提供了另一種更貼近私密經驗的觀影方式，而更可能進行有別於以往的討論。

例如，Baboo Liao以曾獲台北美術獎首獎作品《父親的錄影帶》為靈感，製作同名VR作品，便是以兒子發現父親性傾向的過程，進行內容的鋪陳，他說：「我們其實很難想像父親那個年代發生的事情，卻可以有所揣測，原本想用劇場的方式呈現這個故事，但這個故事的私密性，以劇場的開放性而言其實並不適合，我們還是可以感覺到身邊有其他觀眾。這是一個真實的故事，而找人在舞台上進行角色扮演，也跟故事的真實感有所扞格。」

他認為觀眾戴上VR頭顯就能與外界隔絕的私密觀演狀態，很適合營造幾近窺看的體驗。於是他先搭建了一個與VR頭顯內景象一樣的實體景，讓觀眾先進入這樣的實體空間後，再戴上VR頭顯，自衣櫃或床底被限縮的視角，讓觀眾處於看不到演員面容的狀態，透過對白、音樂和環境擬音，進而產生窺看他者的幻覺，「劇場雖然試著要處理真實，但只能趨近真實，而身為劇場導演，我也沒有全然相信VR觀影的機制，我反而是有點在操弄這兩者之間的虛與實。」

Photo Credit: 莎妺工作室提供 《父親的錄影帶》VR畫面截圖

《感官窺鏡》導演的林佩瑩，過去曾運用視覺引導及聽覺ASMR等互動刺激技術，製作探討情慾的VR作品，這一次的新作靈感取材自卡夫卡的《變形記》，從前一部作品對外的慾體探求，轉進內在的探索。她認為青少年時期會經歷性徵上的改變，近似《變形記》裡變異的過程。

「身體有很多面向，有很多地方是我沒有探索過的，而借用VR的特性，可以引導觀眾進入主角的身體裡面，透過互動，和故事線建立關係。」就目前的作品規劃，她預計採多人體驗，觀眾在VR中的形體藉由光影的變化投射出多面的樣貌，觀眾透過移動身體的構造，為故事線解鎖，而這樣的作品由於難度較高，她也希望能在這次的市場展交流中，獲得更專業的建議。

Photo Credit: 林佩瑩提供 《感官窺鏡》作品視覺

透過國際交流一起摸索未來路徑

《中南半島未知某處》的導演鄒鳳庭指出，文策院支持VR創作的計畫已相當知名，接洽過的國際團隊都曾聽聞相關的鼓勵機制，透過這樣的計畫已讓台灣完成了許多引起矚目的作品，而威尼斯的市場展對於未來作品的發展而言，又有更一進步的實質意義。