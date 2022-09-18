《國家地理埃及神話故事》：太陽神拉決定了生命的基本節奏，但是現在混亂再也不會消失了
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本書蒐集埃及的創世神話和流傳已久的眾神故事，介紹埃及著名始建及遺跡的由來，其中包含法老王、人面獅身像與太陽神等豐富的民間傳說，以及新繪的故事插圖。每則故事都補充了反映神話情節的史實與文化背景，將古埃及人的想像力與現實作連結，增添閱讀的樂趣。
文：唐娜．喬．納波里（Donna Jo Napol）
拉（希里奧斯）：光明之神
一開始，在時間形成以前，水散布在四面八方。說是四面八方也不對，因為那時候沒有東西南北，也沒有裡外之分。大水冷冽無色，這溼答答的虛空會發出「努——恩」的嗡鳴 聲，所以這團汪洋宇宙就叫「努恩」，跟空無一物的混沌沒什麼差別。那裡就只有一樣東西，所以也沒有秩序可言：其實宇宙本來就會自成秩序。像圓點、圓圈或球體那樣的秩序，沒有開始也沒有結束，全然一致的完美秩序。
但是有個東西不喜歡秩序，暫時忍一下還可以，但要一直這樣下去？無窮無盡的秩序？簡直難受得無法言喻，真的好無聊。
機會來了。先是輕戳一下，接著更用力戳了一下，然後使盡全力，一下又一下持續重擊，打破了嗡鳴聲。起初不知不覺中推動了大水，形成微小的波浪，然後是海嘯一般的巨浪。但是仍有規律、維持著秩序，以固定的間隔一波接著一波：砰，砰，砰，砰。
一顆心臟在這個脈動周遭成形，因為每個節奏都會催生出起源。
那顆心裡有個念頭。這也不奇怪，畢竟有的人用頭腦想事情，有的人則用心想事情；這個念頭肯定是用心想的那種。
啊，念頭就是最初也最深奧的失序。
這個念頭磨著蹭著，愈來愈快，愈來愈熱，最後迸發成語言。天神「拉」從此誕生，一出生嘴裡就含著一個詞。此後，愈來愈多詞像水面的泡泡般競相冒出，塞滿他的嘴巴、踩踏他的舌頭、推擠他的牙齒與嘴脣。他想講出好多好多詞，這份渴求催促著他，刺激他長出肺臟、喉頭和聲帶肌肉，好將這些字眼一股腦地推出去。拉喊出第一個詞，一再重複它，吼聲變成一團熔融物質愈升愈高，最後在激烈的爆炸中，穿破努恩汪洋。
那就是太古穹蒼，創世之丘，拉把它命名為「本本」。它起初只是像火山口似的小尖突。拉志得意滿地站在上面，明白他得說更多的話，因為萬物都源自他的聲音，他必須創造，絕不能停下來。
拉吐了一口唾液，體內的水分就形成女神特芙努特，推出水分的氣息則形成男神舒。他們是拉新生的口和肺的產物。
現在除了汪洋努恩，又有了三個天神。三神同行真好，感覺穩固多了，甚至覺得堅不可摧。三神背靠背，就可以一次面對萬物；三神一起，就可以同時探索三維空間。雖然這時候還沒有音樂，雖然這時候還沒有顏色，拉在某種程度上，感覺到了「三」 這個數字的可能性，雖然他還沒準備好要弄明白。
但是現實比那些可能性還迫切，生活很要緊，扮演父親的角色更重要。拉對自己的誕生感到歡欣，也對創造出子女感到欣慰，這是個好的開始。啊，看看水中生出了什麼。啊，可不是嗎。
舒和特芙努特這對皇室之子總是玩在一起，他們跟蹤彼此，又是突襲，又是摔角，到處翻滾、打鬧。他們像小獅子一樣，拉則是龐大而有包容力的獅子爸爸，心滿意足地任由他們追逐他的尾巴或梳理他的鬃毛。當然，那時獅子這種動物還未出現，就只有舒、特芙努特、拉，還有三神所在的島嶼，以及周遭的廣大努恩汪洋。
一天晚上，舒和特芙努特不睡覺，跑到黑暗中閒晃。舒是空氣，特芙努特是溼氣，兩神都沒有夜視的特殊能力，所以他們就像普通的小孩一樣迷路了。
拉發現孩子失蹤後，覺得自己失去了至親。在無垠中獨處和有兒女相伴的差異，正如一悲一喜之別。除了感到寂寞，更糟的是，他愈來愈焦急。外頭沒有東西會傷害孩子，畢竟外頭什麼也沒有，有的話也是拉創造的。但是拉還是擔心得全身發癢，令他想一邊吼叫一邊抓破皮膚。他需要這兩個孩子，他好愛他們。
當時拉只有一隻眼睛。他把眼睛從額頭上摘下來，派它出去尋找他的寶貝孩子舒和特芙努特。
然後他靜靜地等眼睛回來。拉等了又等，等待的時候，既看不見又覺得冷，就縮著身子想，萬一眼睛找不到兩個孩子，他該怎麼辦？眼睛有可能就這樣一直找，但卻永遠找不著。話說回來，孩子也可能自己找到路回來，但這種情況也很糟，因為到時候父親根本看不見孩子。拉痛苦地打滾。於是拉給自己做了一隻新的眼睛，並繼續等下去。
這時，拉的第一隻眼睛「元眼」照亮了世界，橫越穹蒼。它擁抱沙地、鑽進岩縫，現在又飛越汪洋，隨著每一道波浪攀高，又隨著浪頭落下。舊眼睛尋尋覓覓，尋尋覓覓，終於找到打著哆嗦的小獅子。不過，那時兩神已經長得瘦高笨拙，幾乎是成人的體格了。眼睛帶著他們回到父親身邊，他們身上滴著水，瘦成皮包骨，很需要被照顧。
拉把孩子擁入懷中，覺得自己又恢復完整了。這兩個孩子是他的四肢、他的呼吸、他的體液，是他的一切。團圓的喜悅太過強烈，拉承受不住，就哭了起來。他抽抽答答地大聲嗚咽，哭完了所有的眼淚，這時，竟然有奇怪的生物小心翼翼地從一粒粒淚珠中走出來——人類。初生的人類全身濕漉漉、閃閃發光，目瞪口呆地看著奇妙的造物過程，心生敬畏。人類真是純真無邪呀，可不是嗎。然而，他們飢渴的心讓拉眨了眨他的新眼睛，因為拉知道這些飢渴的人心會把那份純真消耗殆盡。
不過，拉的舊眼睛很高興看到人類可能會腐敗，這顆元眼希望拉的創造物給他製造麻煩，因為拉不忠實，造了新眼睛來取代它，所以元眼在生悶氣。
舊眼睛的反應令拉困惑不已。他根本不懂什麼嫉妒、什麼忠實，這些情緒都是從互動中產生的，但是除了特芙努特跟舒，他從來不必跟誰互動。不過，舊眼睛在那兒嘶嘶作響，氣得口沫橫飛，拉就知道他得安撫它才行。於是他把舊眼睛變成一條蛇，一條眼鏡蛇，這是世界上第一條蛇。他把蛇拿起來，放在自己的額頭上，這可是最光榮的位置，接著他又稱牠為他的聖蛇。安撫奏效了！聖蛇很是得意，因為不管拉走到哪裡，牠都在拉的前面。
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。