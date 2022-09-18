《國家地理埃及神話故事》：太陽神拉決定了生命的基本節奏，但是現在混亂再也不會消失了

文：唐娜．喬．納波里（Donna Jo Napol）

拉（希里奧斯）：光明之神

一開始，在時間形成以前，水散布在四面八方。說是四面八方也不對，因為那時候沒有東西南北，也沒有裡外之分。大水冷冽無色，這溼答答的虛空會發出「努——恩」的嗡鳴 聲，所以這團汪洋宇宙就叫「努恩」，跟空無一物的混沌沒什麼差別。那裡就只有一樣東西，所以也沒有秩序可言：其實宇宙本來就會自成秩序。像圓點、圓圈或球體那樣的秩序，沒有開始也沒有結束，全然一致的完美秩序。

但是有個東西不喜歡秩序，暫時忍一下還可以，但要一直這樣下去？無窮無盡的秩序？簡直難受得無法言喻，真的好無聊。

機會來了。先是輕戳一下，接著更用力戳了一下，然後使盡全力，一下又一下持續重擊，打破了嗡鳴聲。起初不知不覺中推動了大水，形成微小的波浪，然後是海嘯一般的巨浪。但是仍有規律、維持著秩序，以固定的間隔一波接著一波：砰，砰，砰，砰。

一顆心臟在這個脈動周遭成形，因為每個節奏都會催生出起源。

那顆心裡有個念頭。這也不奇怪，畢竟有的人用頭腦想事情，有的人則用心想事情；這個念頭肯定是用心想的那種。

啊，念頭就是最初也最深奧的失序。

這個念頭磨著蹭著，愈來愈快，愈來愈熱，最後迸發成語言。天神「拉」從此誕生，一出生嘴裡就含著一個詞。此後，愈來愈多詞像水面的泡泡般競相冒出，塞滿他的嘴巴、踩踏他的舌頭、推擠他的牙齒與嘴脣。他想講出好多好多詞，這份渴求催促著他，刺激他長出肺臟、喉頭和聲帶肌肉，好將這些字眼一股腦地推出去。拉喊出第一個詞，一再重複它，吼聲變成一團熔融物質愈升愈高，最後在激烈的爆炸中，穿破努恩汪洋。

那就是太古穹蒼，創世之丘，拉把它命名為「本本」。它起初只是像火山口似的小尖突。拉志得意滿地站在上面，明白他得說更多的話，因為萬物都源自他的聲音，他必須創造，絕不能停下來。

拉吐了一口唾液，體內的水分就形成女神特芙努特，推出水分的氣息則形成男神舒。他們是拉新生的口和肺的產物。

現在除了汪洋努恩，又有了三個天神。三神同行真好，感覺穩固多了，甚至覺得堅不可摧。三神背靠背，就可以一次面對萬物；三神一起，就可以同時探索三維空間。雖然這時候還沒有音樂，雖然這時候還沒有顏色，拉在某種程度上，感覺到了「三」 這個數字的可能性，雖然他還沒準備好要弄明白。

但是現實比那些可能性還迫切，生活很要緊，扮演父親的角色更重要。拉對自己的誕生感到歡欣，也對創造出子女感到欣慰，這是個好的開始。啊，看看水中生出了什麼。啊，可不是嗎。

舒和特芙努特這對皇室之子總是玩在一起，他們跟蹤彼此，又是突襲，又是摔角，到處翻滾、打鬧。他們像小獅子一樣，拉則是龐大而有包容力的獅子爸爸，心滿意足地任由他們追逐他的尾巴或梳理他的鬃毛。當然，那時獅子這種動物還未出現，就只有舒、特芙努特、拉，還有三神所在的島嶼，以及周遭的廣大努恩汪洋。

Photo Credit: 大石國際文化出版 拉、唾液生出的女兒特芙努特，以及呼吸生出的兒子舒既是獨立的三個神，又能合為一體。他們是埃及神祇中最早的三神組合。

一天晚上，舒和特芙努特不睡覺，跑到黑暗中閒晃。舒是空氣，特芙努特是溼氣，兩神都沒有夜視的特殊能力，所以他們就像普通的小孩一樣迷路了。

拉發現孩子失蹤後，覺得自己失去了至親。在無垠中獨處和有兒女相伴的差異，正如一悲一喜之別。除了感到寂寞，更糟的是，他愈來愈焦急。外頭沒有東西會傷害孩子，畢竟外頭什麼也沒有，有的話也是拉創造的。但是拉還是擔心得全身發癢，令他想一邊吼叫一邊抓破皮膚。他需要這兩個孩子，他好愛他們。

當時拉只有一隻眼睛。他把眼睛從額頭上摘下來，派它出去尋找他的寶貝孩子舒和特芙努特。

然後他靜靜地等眼睛回來。拉等了又等，等待的時候，既看不見又覺得冷，就縮著身子想，萬一眼睛找不到兩個孩子，他該怎麼辦？眼睛有可能就這樣一直找，但卻永遠找不著。話說回來，孩子也可能自己找到路回來，但這種情況也很糟，因為到時候父親根本看不見孩子。拉痛苦地打滾。於是拉給自己做了一隻新的眼睛，並繼續等下去。

這時，拉的第一隻眼睛「元眼」照亮了世界，橫越穹蒼。它擁抱沙地、鑽進岩縫，現在又飛越汪洋，隨著每一道波浪攀高，又隨著浪頭落下。舊眼睛尋尋覓覓，尋尋覓覓，終於找到打著哆嗦的小獅子。不過，那時兩神已經長得瘦高笨拙，幾乎是成人的體格了。眼睛帶著他們回到父親身邊，他們身上滴著水，瘦成皮包骨，很需要被照顧。

拉把孩子擁入懷中，覺得自己又恢復完整了。這兩個孩子是他的四肢、他的呼吸、他的體液，是他的一切。團圓的喜悅太過強烈，拉承受不住，就哭了起來。他抽抽答答地大聲嗚咽，哭完了所有的眼淚，這時，竟然有奇怪的生物小心翼翼地從一粒粒淚珠中走出來——人類。初生的人類全身濕漉漉、閃閃發光，目瞪口呆地看著奇妙的造物過程，心生敬畏。人類真是純真無邪呀，可不是嗎。然而，他們飢渴的心讓拉眨了眨他的新眼睛，因為拉知道這些飢渴的人心會把那份純真消耗殆盡。

不過，拉的舊眼睛很高興看到人類可能會腐敗，這顆元眼希望拉的創造物給他製造麻煩，因為拉不忠實，造了新眼睛來取代它，所以元眼在生悶氣。

舊眼睛的反應令拉困惑不已。他根本不懂什麼嫉妒、什麼忠實，這些情緒都是從互動中產生的，但是除了特芙努特跟舒，他從來不必跟誰互動。不過，舊眼睛在那兒嘶嘶作響，氣得口沫橫飛，拉就知道他得安撫它才行。於是他把舊眼睛變成一條蛇，一條眼鏡蛇，這是世界上第一條蛇。他把蛇拿起來，放在自己的額頭上，這可是最光榮的位置，接著他又稱牠為他的聖蛇。安撫奏效了！聖蛇很是得意，因為不管拉走到哪裡，牠都在拉的前面。