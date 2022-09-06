美元升破110大關創20年新高，恐陷「美元厄運循環」，中國釋放190億美元防人民幣出逃
我們想讓你知道的是
美國啟動循環升息，市場預期美元強勢，各大貨幣湧入美元避險，助長其漲勢終升破110大關，創下20年新高紀錄，專家強調恐陷入「美元厄運循環」（doom loop）拉垮經濟發展。對此，中國央行釋放190億美元（新台幣5700億元），防止人民幣換匯出逃。
美國聯準會（Fed）今年初啟動循環升息，市場預期下半年美元維持強勢，各大貨幣湧入美元避險，助長其漲勢終升破110大關，創下20年新高紀錄，專家指出恐陷入「美元厄運循環」（doom loop）拉垮經濟發展。對此，中國央行下調外匯存款準備金率至6%，釋放190億美元（新台幣5700億元），防止人民幣藉換匯出逃，引金融市場動盪。
美元升破110大關，創20年新高紀錄
中國人民幣處於2年以來最低水準，而DXY美元指數5日盤中升破110大關，再創20年新高，連帶讓主要貨幣歐元、英鎊匯價相繼探底。美元強勢底氣來自今年以來的「循環升息」，日前聯準會已經預告下半年將延續升息步調，市場預期心理發酵，資金湧入美元避險，又再推升美元創高。
中國央行6日對此表示，將從9月15日起將外匯存款準備金率8%下調2個百分點至6%。《華爾街日報》報導指出，此舉將向國內市場釋放約190億美元的外匯流動性，代表中國各銀行將不再需要「出售人民幣」來購買這一數額的外匯，是變相緊縮貨幣。
中國央行言行一致力挺匯率，目的是緩解市場對貶值的預期心理。中國央行副行長劉國強今（6）日說：「雙向波動是一種常態，合理均衡、基本穩定是我們喜聞樂見的，我們也有實力支撐，我覺得不會出事，也不允許出事」。
中國央行防「美中利差」擴大、資金外流
上海保銀投資管理（Pinpoint Asset Management）總裁兼經濟學家張智威告訴《華爾街日報》，第2大經濟體中國不會袖手旁觀，看著人民幣繼續下跌，旋即下調外匯存款準備金率，防止美中利差擴大導致資金藉著換匯而出逃，同時遏止聯準會日後升息對金融市場造成波動。
劉國強也說，中國外匯市場運行正常，跨境資金流動有序，受美國貨幣政策的溢出效應雖然有影響，但影響可控。在SDR籃子裡，人民幣除了對美元貶值以外，對非美元貨幣都是升值的，他強調「人民幣並沒有出現全面的貶值」。
特別提款權（Special Drawing Right，SDR）：又稱作紙黃金，是IMF創設的一種儲備資產和記帳單位，並非我們一般所認知的流通貨幣，而是而是對基金組織成員國的可自由使用的貨幣的潛在求償權。目前一籃子貨幣由美元、歐元、人民幣、日元、英鎊5種貨幣組成。
目前中國經濟面臨相當多阻力，市場有些分析認為中國要抓住機會，讓貨幣貶值幫助出口。對此，張智威表示中國央行下調外匯存款準備金率，顯示不願意讓人民幣兌美元大幅貶值，北京當局也相當重視國內物價發展。
美元厄運循環，恐拉垮全球貿易
今年上半年，全球飽受美元升值帶來大宗物料高漲之苦果，中國則因上海疫情復燃影響，大宗商品指數走數趨於低落。根據中國物流與採購聯合會指出，今年4月大宗商品指數（CBMI）跌破100大關，但隨著供應鏈緩和，指數在連續3個月上升，8月為102.3突破去（2021）年5月以來高點。
此外，升息後美元不斷突破高點引起各國動盪。財經作家杜瑞克（Jon Turek）告訴《彭博社》，各國目前已經進入「美元厄運循環」。也就是說美元升值對全球生產活動造成衝擊、拉低原物料價格，再導致全球貿易降低，美元繼續升值形成惡性循環。
杜瑞克也解釋，當美元升值時，會導致全球金融狀況「緊縮」，同時傷害企業實質投資。另一方面，美元的避險地位，也意味著在市場動盪時，資金會湧入美元，更造成美元持續升值，進一步全球金融狀況更加緊縮。恐導致物料、貿易及金融市場趨於低迷的窘境。
中國銀行研究院研究員王有鑫對券商中國記者表示，目前中國經濟動見瞻觀，市場預期、情緒變化是影響金融市場的重要關鍵，在穩定市場時也必須避免「炒匯」行為。
延伸閱讀
- 《資本戰爭》：美元霸權式微？中國正試圖發展自身的人民幣互換額度網絡
- 中國經濟走弱波及全球，高盛：美元被大幅高估18%，一旦美國經濟衰退將前景黯淡
- 台灣3月外匯存底5487億美元罕見衰退，外界拋出「設立主權財富基金救股市」，楊金龍如何回應？
- 美國聯準會正式啟動升息循環，市場正面解讀「溫和偏鷹」，5大重點一次看
- 央行2022年擬升息，房貸族荷包恐縮水？民眾投資購屋該知道的5件事
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚
我們想讓你知道的是
隨著世界汙染越來越嚴重，許多人從小就有皮膚過敏的問題，在護膚上會特別使用醫美保養品。但其實還有更好的選擇！許多植物本身具有神奇效果，透過有機、品質精純的植萃來調理肌膚，不僅可以避免過敏問題，還能為皮膚奠定出更好的防禦力基質。其中一種極佳的植萃調理方式，就是用全世界唯一僅存948棵西班牙原生種千年橄欖木之初榨橄欖油，悉心打造出的千年霜！
位於地中海沿岸的西班牙第三大城瓦倫西亞（Valencia）終年陽光燦爛、雨水適中，造就出令人嚮往的人文風情與自然景致。有對音樂家夫妻──先生為西班牙人、太太則是遠從台灣嫁過去的台灣媳婦，兩人就在這樣美好的土地上自在生活著。幾年前，他們偶然發現一片從羅馬時期就留存著的千年橄欖莊園，也是全世界僅存的936棵千年橄欖樹，感動之餘他們決定投入看守這片珍貴樹林的工作。
後來他們兩人得知，千年橄欖含有大量維生素E、礦物質、角鯊稀、基酪醇及多酚物質，這些都是護理保養皮膚最好的原材料，因此他們決定偕同專業的瓦倫西亞大學，將千年橄欖木一年結果一次的珍貴橄欖製造成初榨橄欖油，並以之研發護膚品牌「MADAMUA」作為獻給人們的珍貴禮物。
「創辦人夫婦非常驚豔於千年橄欖樹的存在！為了妥善使用這一年僅有一次的珍貴收成，他們堅持以有機方式打造所有產品，還申請到審核非常嚴格的『ECOCERT有機環保認證』無論是保養品內料的生產、抑或是包裝的過程，都符合低汙染、低浪費、高環保的規範。」MADAMUA營運總監林依綾自信地說。一直是嚴重過敏肌的林依綾，拿到音樂家好友也就是MADAMUA創辦人給她的產品後驚為天人！因為原本使用專櫃保養品都會過敏的她，不僅使用MADAMUA完全不會過敏，之後更透過千年橄欖樹的植萃力量，讓肌膚敏感程度大大降低，讓她直呼神奇。「MADAMUA開啟了我對優質保養品的驚嘆與想像，我決定投身這個品牌，將這個具有歐盟有機認證、低敏感、高植萃，價格又相當實惠的好產品推廣出去！」
已經在台灣試營運三個月的MADAMUA，除了擁有自己的官方購物網站，同時也於微風購物網站、Pinkoi以及松菸誠品專櫃展售中，從通路的選擇不難感受MADAMUA十分珍惜品牌形象，他們希望透過具有質感的通路管道，讓消費者好好認識它，不過因著千年橄欖木原料的稀缺性以及它為過敏肌帶來的幫助，短短時間就讓許多消費者注意到並開始使用，其中明星商品就是「千年霜」。
「千年霜系列的特色是為乾性肌、中乾肌、混合性油肌各別研發，因此可以因應各種季節例如夏/冬季，戶外/冷氣房等需求，夏天使用也清爽不油膩。而且許多顧客特別喜歡我們千年霜的包裝，它的木蓋是使用橄欖樹原料，所以每罐紋路都不同，我們希望讓顧客從觸摸包裝到使用保養品的整個過程，沉浸在千年橄欖木的氛圍中。」
MADAMUA特別指出，許多粉絲在使用千年霜之後，特別建議大家夏天可以先將千年霜冰起來，晚上睡前拿出來冰冰涼涼敷在臉上，隔天皮膚就會變得非常軟嫩，達到夜間修復的效果。這是因為千年橄欖油本身含有豐富的抗氧化劑、維生素E和抗炎成分，除了可深層滋潤肌膚抗皺抗老，也可防止水分流失，讓皮膚變得更具彈性、光滑細膩。
如同研發3年的過程中MADAMUA經18200人在3-6個月內的研發成果：93%讓皮膚質量更好，達到保養效果百分百；86%有效滋潤皮膚病達到保濕效果。MADAMUA上市後從內容物使用感受、品牌精神、包裝設計都受到不分男女的喜愛，如同品牌象徵的意義「女人的親吻」，MADAMUA未來每天都要透過這世界唯一的千年橄欖木植萃，不分晝夜細膩守護人們的肌膚！
MADAMUA官網：https://www.madamua.com.tw/