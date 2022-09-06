美元升破110大關創20年新高，恐陷「美元厄運循環」，中國釋放190億美元防人民幣出逃

美國聯準會（Fed）今年初啟動循環升息，市場預期下半年美元維持強勢，各大貨幣湧入美元避險，助長其漲勢終升破110大關，創下20年新高紀錄，專家指出恐陷入「美元厄運循環」（doom loop）拉垮經濟發展。對此，中國央行下調外匯存款準備金率至6%，釋放190億美元（新台幣5700億元），防止人民幣藉換匯出逃，引金融市場動盪。

美元升破110大關，創20年新高紀錄

中國人民幣處於2年以來最低水準，而DXY美元指數5日盤中升破110大關，再創20年新高，連帶讓主要貨幣歐元、英鎊匯價相繼探底。美元強勢底氣來自今年以來的「循環升息」，日前聯準會已經預告下半年將延續升息步調，市場預期心理發酵，資金湧入美元避險，又再推升美元創高。

中國央行6日對此表示，將從9月15日起將外匯存款準備金率8%下調2個百分點至6%。《華爾街日報》報導指出，此舉將向國內市場釋放約190億美元的外匯流動性，代表中國各銀行將不再需要「出售人民幣」來購買這一數額的外匯，是變相緊縮貨幣。

中國央行言行一致力挺匯率，目的是緩解市場對貶值的預期心理。中國央行副行長劉國強今（6）日說：「雙向波動是一種常態，合理均衡、基本穩定是我們喜聞樂見的，我們也有實力支撐，我覺得不會出事，也不允許出事」。

中國央行防「美中利差」擴大、資金外流

上海保銀投資管理（Pinpoint Asset Management）總裁兼經濟學家張智威告訴《華爾街日報》，第2大經濟體中國不會袖手旁觀，看著人民幣繼續下跌，旋即下調外匯存款準備金率，防止美中利差擴大導致資金藉著換匯而出逃，同時遏止聯準會日後升息對金融市場造成波動。

劉國強也說，中國外匯市場運行正常，跨境資金流動有序，受美國貨幣政策的溢出效應雖然有影響，但影響可控。在SDR籃子裡，人民幣除了對美元貶值以外，對非美元貨幣都是升值的，他強調「人民幣並沒有出現全面的貶值」。

特別提款權（Special Drawing Right，SDR）：又稱作紙黃金，是IMF創設的一種儲備資產和記帳單位，並非我們一般所認知的流通貨幣，而是而是對基金組織成員國的可自由使用的貨幣的潛在求償權。目前一籃子貨幣由美元、歐元、人民幣、日元、英鎊5種貨幣組成。

目前中國經濟面臨相當多阻力，市場有些分析認為中國要抓住機會，讓貨幣貶值幫助出口。對此，張智威表示中國央行下調外匯存款準備金率，顯示不願意讓人民幣兌美元大幅貶值，北京當局也相當重視國內物價發展。

美元厄運循環，恐拉垮全球貿易

今年上半年，全球飽受美元升值帶來大宗物料高漲之苦果，中國則因上海疫情復燃影響，大宗商品指數走數趨於低落。根據中國物流與採購聯合會指出，今年4月大宗商品指數（CBMI）跌破100大關，但隨著供應鏈緩和，指數在連續3個月上升，8月為102.3突破去（2021）年5月以來高點。

此外，升息後美元不斷突破高點引起各國動盪。財經作家杜瑞克（Jon Turek）告訴《彭博社》，各國目前已經進入「美元厄運循環」。也就是說美元升值對全球生產活動造成衝擊、拉低原物料價格，再導致全球貿易降低，美元繼續升值形成惡性循環。

杜瑞克也解釋，當美元升值時，會導致全球金融狀況「緊縮」，同時傷害企業實質投資。另一方面，美元的避險地位，也意味著在市場動盪時，資金會湧入美元，更造成美元持續升值，進一步全球金融狀況更加緊縮。恐導致物料、貿易及金融市場趨於低迷的窘境。

中國銀行研究院研究員王有鑫對券商中國記者表示，目前中國經濟動見瞻觀，市場預期、情緒變化是影響金融市場的重要關鍵，在穩定市場時也必須避免「炒匯」行為。

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核稿編輯：翁世航