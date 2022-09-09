降維打擊後的升維思考（一）： 從太平洋北岸加拿大與南島台灣兩地的原住民傷痛談起
我們想讓你知道的是
本文將比較與對照兩地區的真實事件，從雙方國家的傷口出發舉例藝術作品談起，這個傷口不是一開始外來族群侵略的傷口，而是在族群融合及外族統治之下的社會地位、環境政策影響「教化」而產生的，這個教化不只是對原住民族本身，也塑形了其他族群對原住民的既定觀點。
文：江珮歆
前言
在歷史的過程中，「降維」常常發生，當一件事物賴以維生的要素被剝奪或破壞時，就像城邦跟國家，被攻破了之後，內部豐沛的文化及生活，都只剩下斷垣殘骸，其結果可視為遭受了降維攻擊。比如新科技或新發明的出現，而減少對復古與舊時事物的需求，換新是對汰舊的降維。
在機器學習及統計學的領域，降維（Dimensionality reduction）指的是將數據從高維空間轉換到低維空間，使轉化過的數據保留其原始的一些有意義的特性，並能在理想情況下接近其內在維度。
降維的其中兩個舉動：「變量選擇」及「特徵提取」都是對目標資料純化，保留被視為有意義的內容，剔除次要的訊息，這樣的行為讓數據的分析更加準確、避免雜訊，進而預防維度災難（the curse of dimensionality），因為當維度增加，就會容易遇到各種問題場景，原始數據因為在分類模型中稀疏分散而致使分類能力下降。
歷史上對於文化的降維，對照到人類族群的互動，其結果可視為執行了「變量選擇」及「特徵提取」的純化過程，就如同普遍殖民者對原住民族的同化政策，選擇「文明」的特徵及降低不符合「歐洲文明」的多樣性特質，促使分類的扁平化與統治的便利，可以提前避免許多未知或未解的問題。
文化思想的裂變與統一，翻轉大環境固有的信念與輿論，流行一時的趨勢降維後便不再是主流。原民維度多次被不同殖民統治族群進行打擊，包含自然、土地、語言、口述歷史等，這就像科學上的降維過程，傳統珍貴知識與技術組成的必要條件不再復現，致使文化遭受降維打擊，難以延續。只留下遺跡、風聲跟嘆息。
分別在大平洋北岸及南島的加拿大與台灣的原住民族，有著類似的歷史經驗及文化認同情結，現在所面臨的生存議題與和解的轉型正義其途徑或許曲折，但目標一致。雙方的文化皆遭受到降維打擊且瀕臨文化或語言的消亡，加拿大的傷痛來自於寄宿學校系統（Canadian Indian residential school system），而台灣則是在鄒族少年湯英伸被槍決後，群眾意識到同化與族群融合只是童話，必須有所改變。
兩個事件對於各自原住民族群體皆有在歷史及政治政策上的重大涵義，點亮了原住民族的生存困境、族群融合過程、激發族群意識，影響原住民族權益爭取運動。
本文分成八篇，將比較與對照兩地區的真實事件，從雙方國家的傷口出發舉例藝術作品談起，這個傷口不是一開始外來族群侵略的傷口，而是在族群融合及外族統治之下的社會地位、環境政策影響「教化」而產生的，這個教化不只是對原住民族本身，也塑形了其他族群對原住民的既定觀點。
被安靜切割的傷口，隱藏在真實底下，這些事件，掀開了在歷史情結之下的壓抑，使原住民族的權益被正視，後續的和解以及原住民族在回返自身文化、傳統的認同上，包含：生存環境、身份認同、女性文化、祖靈精神等（江珮歆 2021）。
當代的原住民族開始向「升維」思考及邁進，升維不只是還原過去或把殘缺的片段縫補填滿，更需要突破現狀追求更好的進化，許多文化尋根、傳統復甦等，不同面向的議題交織成相互影響的維度，正向及反向作用力連橫錯縱，重新建構密不可分的網狀文化觀。
這正是當代原住民族及相關人士正在進行的努力。抵抗是為了文化維度的生存，爭取的是打破既有層級、時間、邊界、位置、結構，藉由躍升、更新、拓展、重建的方法來提供解決問題的可能性（江珮歆 2021）。
傷口下的真實所為即降維
加拿大將原住民日訂為每年的6月21日、台灣則為8月1日，在這炎熱的夏天曾發生過很多事，2021年在加拿大卑詩省（British Columbia）和薩克其萬省（Saskatchewan）被發現的無名墳墓與遺骸不斷增加，累計已經超過5000個了，沉痛與悲傷的熱漩氣流，已經成為具體的行為，當年7月1日加拿大國慶日這天，兩位女王的雕像被推倒並破壞掉其中一位的頭部。
距今30多年的1988年底，在台灣嘉義車站前的吳鳳銅像被破壞，這場活動不只是原住民族的努力，還有各族群漢人的青年們，他們鋸斷銅馬的腳，借用貨車的拉力將銅像扳倒。
如同加拿大是為了抗議不公的政策，台灣的民族拆除的是銅像背後的象徵意義：統治者長期以來的史觀霸權（台灣回憶探險團 1988）。對原住民族有錯誤負面刻板印象的吳鳳英雄式、甚至神格化故事傳說，對原住民的歧視與污名正式被從課本裡刪去，歸還歷史真相，地區的所屬部族正名為鄒族，土地的命名與相關沿用也隨之更正。
連同好幾個原住民族一起開啟了重建其傳統與家園的無盡道路。催生這起運動的環境除了解嚴後原住民族的正名，還有1987年被判死刑的鄒族青年湯英伸事件。湯英伸即為受到「教育體制」下的犧牲品。
對原住民族的刻板印象，是對不同族群維度的打壓。這些歧視包含外來者的高級與原住民族的低下（台灣回憶探險團 1988），夷將．拔路兒（Icyang Parod）在回憶起吳鳳銅像事件說道：「我們被教導，原住民是非常野蠻的民族，竟然殺死這麼偉大的吳鳳。甚至到了就讀中學時，都想盡辦法不要讓人知道自己是原住民。雖然近視才100度，還刻意戴上厚重眼鏡，遮掩臉龐深邃的輪廓。（陳逸凡 2019）」
Tags：
【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
「數位發展部數位產業署 廣告」