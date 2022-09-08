從田中高鐵特區談彰化縣政：從托嬰中心到第二預備金，出了哪些問題？
我們想讓你知道的是
當王惠美縣長的「積極規劃」最後都出現設計中、規劃中等延宕許多建設的角度來看，所謂托嬰中心的「積極規劃」是否可信？又是否會成為下次「允宜檢討改進」的項目之一？此外，歲入歲出短絀的數據，也顯示出財政紀律管理上開源節流之問題。
文：Normal T（來自南彰化的草根作家，對家鄉與文化抱有熱愛）
根據媒體報導，彰化縣長王惠美表示「為了建構更好育兒環境，預計今年有三間0至2歲托嬰中心落成，未來將規畫15間托嬰中心也將陸續完成。其中，彰化高鐵特定區將投入6000萬元設立托嬰中心、親子館及活動中心，強化生活機能。」
在工商社會下，這儼然是重要的措施，不管誰執政都是必須做、也一定會做的事情。但從都市計畫角度、財政、交通來看。要做，但要怎麼做？
托嬰中心的「積極規劃」，有什麼問題？
上圖為彰化縣田中高鐵特區的計畫圖，可以看見都是「住一」規劃。
住一為第一種住宅區建蔽率30%，容積率60%。可以望見這裡未來人口也非高度稠密地區加上產業區域的規劃佔許多部份，固定人口不多。甚至可以推測可能未來這裡為經濟較為富裕的區域以透天、豪宅作為住宅主要形式，人口稠密區仍為田中車站周遭目前田中市區為主。
在這裡蓋起托嬰中心，南彰化大部分工作人口都往北走至員林、彰化甚至台中。地理位置選擇高鐵特區無異就是逆向後又要北上，設置托嬰中心主要就是為了讓年輕父母可以安心出門拚經濟。現在托嬰中心卻設置在此又離目前人口稠密地區有些距離。
彰化縣政府表示土地脫標率四成雖為事實，但高鐵特區聚落尚未形成，三民社區為現成既有之居落，托嬰中心在高鐵沿線是否得當問題之外，在疏忽父母也疏忽孩童方面，因此這項政策雖立意良善，卻衍伸更多問題：高鐵開發區尚未開發完整、捨棄現有的田中市區就是本末倒置等等。
換句話說，只講脫標四成不提聚落形成與開發進度根本就是謬論，也是縣府為進度緩慢的開發施行轉移焦點的藉口。
而在《彰化縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告》乙－39頁中提到：「為維護兒童遊戲場設施安全，辦理遊戲場更新修繕計畫，惟部分學校執行進度落後，或未定期檢驗遊戲場設施，允宜檢討改進。」裡面提到，有五成學校之設施未定時檢查，亦有檢驗廠商不足導致無法驗收的情形發生。
兩相比照，當王惠美縣長的「積極規劃」最後都出現設計中、規劃中等延宕許多建設的角度來看，所謂托嬰中心的「積極規劃」是否可信？又是否會成為下次「允宜檢討改進」的項目之一？王縣長口中「在距離田中鎮三民社區不遠的兒童遊樂場用地，計畫投入6000萬元，打造公共托嬰中心、親子館和活動中心等共融的3樓多功能建築，目前在準備包發基礎設計階段」的說法真值得信任，民眾又真能親眼見到？更重要的是，6000萬元的金額，也該檢視如何執行。
當「救命錢」的第二預備金，有花在刀口上嗎？
而財務上歲入快比不上歲出又財政風險控制有問題的縣府，在去年歲入預算總額497億5691萬餘元，歲出預算總額534億9763萬餘元，歲入歲出短絀37億4072萬餘元，執行結果，歲入決算審定數501億3213萬餘元，歲出決算審定數500億5789萬餘元，歲入歲出相抵賸餘7423萬餘元，歲入歲出相抵賸餘7423萬餘元。
在歲入歲出短絀的數據，也顯示出財政紀律管理上開源節流之問題。而根據《彰化縣總決算 暨附屬單位決算及綜計表審核報告》乙－89，「第二預備金預算數1億元，計有縣政府等五個主管機關，依預算法第70條規定申請動支第 二預備金，經彰化縣政府核准動支9992萬餘元（99.93％），未動支數7萬餘元（0.07％）」。
也就是說，原本視為救命錢第二預備金這般使用（如下附表），總總跡象顯示出縣政府花錢不在刀口上，開源節流方向錯誤是非常嚴重的財政紀律問題。在自籌財源不足、濫用第二預備金的狀況財政風險控管亦是問題百出。
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序號
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機關名稱
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動支事由
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核准動支金額
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合 計
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77,171,000
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1
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彰化縣政府
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設置青年職涯發展中心場地設施及空間配置
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1,943,000
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2
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彰化縣消防局
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採購 50 公尺以上雲梯消防車
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35,000,000
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3
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彰化縣政府
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辦理永靖鄉五福村低窪地區排水改善工程及永興排水應急工程
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3,400,000
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4
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彰化縣文化局
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配合文化部辦理彰化中興莊眷村文化保存計畫緊急搶修工程
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14,000,000
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5
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彰化縣文化局
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辦理縣定古蹟北斗遠東戲院修復及再利用計畫
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2,000,000
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6
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彰化縣警察局
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價購員林拖吊車輛保管場預定用地臨路民地
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3,804,000
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7
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彰化縣文化局
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補助辦理彰化藝術館及八卦山紅毛井設施修繕工程
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680,000
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8
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彰化縣文化局
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辦理南管及北管戲曲扎根計畫所需樂器
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90,000
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9
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彰化縣文化局
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購置建立鹿港金銀廳格扇典藏庫房
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604,000
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10
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彰化縣文化局
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充實圖書館館藏
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3,000,000
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11
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彰化縣警察局
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辦理 110e 化勤務指管系統軟（硬）體設備汰換升級
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3,500,000
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12
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彰化縣政府
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辦理溪湖鎮銀錠排水改善工程
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4,250,000
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13
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彰化縣政府
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辦理員林區及田中區地方小型工程
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4,900,000
110年度彰化縣政府動支第二預備金全數辦理保留明細（單位：新臺幣元，資料來源：整理自彰化縣政府提供資料）
不良的規劃比貪汙恐怖，在財政紀律與風險規劃彰化縣政府必須開闢財源來解決歲入日益減少的問題，節流在喊出省錢可以改善「花大錢，省小錢」並做好風險管理，例如更審慎運用預算與第二預備金，更不至於被質疑亦能使政府財務永續發展。
而田中高鐵特區的部分，縣府是否能參考嘉義高鐵周遭的利用方式，找出更好的土地規劃方式或是誘因，也能帶領員林市透過都市更新正發展。此外，彰化縣府對於產業、居住的規劃應再修正研擬，像是伸港淪為抽獎的青年住宅是否在田中起造，都是縣府執政與彰化南北平衡與留下人口及財政收入支出的考量點。
俗話說苛政猛於虎，任何決定與政策都值得三思與謹慎規劃，方能造福鄉親百姓。
註解
- 彰化縣政府預計於2022至2023年完成設置4家公設民營托嬰中心；私立托嬰中心係截至2021年底資料。
延伸閱讀
- 彰化縣長選情分析：2018年的餘波盪漾尚未結束，「關鍵十萬票」成為地方大選的章魚哥
- 檢視彰化縣「青年住宅」政策（上）：選址伸港，真能吸引離鄉青年回流安居嗎？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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