降維打擊後的升維思考（二）：轉型正義與和解不只在歷史或政治事件中，它發生在日常每個角落與時刻

文：江珮歆

一張陌生的床，無法回家的生存情狀

根植於歐洲世界觀和文化時間為中心的帝國殖民主義，以及基於發現主義的土地所有權概念，是相信殖民者將文明帶給永遠無法自行開化的當地人的論點（Truth and Reconciliation Commission of Canada 2021），讓他們接受相同的教育、穿上統一的制服、梳理一模一樣旁分的髮型，就大概可以算是碰觸到高尚文明的門把了。

加拿大寄宿學校，是1876年加拿大政府開始實行的原住民同化政策，直至1996年最後一所寄宿學校關閉，歷經一個世紀之長。在標榜幫助原住民新生代融入社會及攝取新知的目標底下，成果建立於消除北美原住民的傳統文化與信仰。

在執行的過程中，殖民的視角排擠了原住民族的文化脈絡與傳承。學童被迫寄宿於學校，切斷與原愛生家庭的連結，失去部落的語言與信仰。有些學童受到迫害而死亡或消失，畢業的學生往往也陷入族裔認同混亂及被排擠的處境，造成巨大的影響及創傷。

在這100多年中，增加資料的數量來避免導致結果分歧，約有15萬名加拿大原住民族兒童被學校從家庭中帶走，離開熟悉的家庭，學習新的語言並禁止任何傳統族語的聲音，改變他們的信仰，這個過程無意識中，不停重複著降維打擊中「變量選擇」及「特徵提取」的篩選及調校，使得異質的樣本數逐漸可以被歸納跟統整，最終消滅了傳統文化的信仰與內涵。

隨著寄宿學校數量的增加，對孩子們教化的方式也同步增強力道，成為文明人似乎是一個尚未抵達便只能不停鞭策衝刺的目的地，在外來者的「信念」底下，對於孩童的身體勞動，或侵犯被認為是拯救靈魂或懲罰的方式，同時似乎沒有額外的心力可以對學校的生活環境、醫療條件、衛生狀態有任何積極的行動。

最終，許多孩子終究沒有抵達「真人性」的文明終點，而被失蹤或消殞，來不及長大。倖存者及其家人所獲得的是無法抹滅的創傷、原生文化及語言的斷裂，造成持久的影響，「在寄宿學校生長過程所經歷及累績的壓力和悲傷，轉化為文化破壞的集體體驗，以及無能為力和失落的集體記憶。（Reimer, Gwen 2010）」

長成的後代多遭受酗酒、吸毒、暴力傾向、精神疾病等影響，也進而影響整個群體。當一個文化被系統性的降維，維度打擊的結果毫無疑問幾乎使得生存是一份最低限度的渴望。

Photo Credit: 加拿大圖書與文獻中心 Shirley Cheechoo，《無麂之徑（Path with No Moccasins）》，1991

Photo Credit: 加拿大 Ahmoo Angeconeb, Anishnawbe Woman, Keeper of the Culture, 2005, 91x132.5 cm.

加拿大克里（Cree）族Shirley Cheechoo的自傳式劇作《無麂之徑（Path with No Moccasins）》在部落特有的敘事與克里詩學鋪敘，描寫以自身經驗講述年幼的寄宿經歷、成長後的創傷，以及後續的紓解與治療（羅宜柔 2018）。

奧吉布瓦族藝術家Ahmoo Angeconeb（1955-2017）的風格受到伍德蘭茲畫派（Woodlands school），此畫派又稱林地畫派，是來自加拿大五大湖地區包括安大略省北部，和馬尼托巴省西南部的原住民，和美洲原住民藝術家的一種繪畫流派的影響，但融合了來自不同文化和藝術傳統的元素。Ahmoo從小就開始繪畫，並在13歲時就賣出第一件作品，他是寄宿學校的倖存者，畢業後他不忘傳統口述的文化與精神，持續創作版畫，他許多作品都是以藍色、白色構成（Anthony A. Davis 2017）。

當許多加拿大原住民孩童踮著腳尖、摸黑爬出沒有家裡味道的床，一次次的嘗試逃離寄宿學校又慘遭強行拉回房間時，1987年的台灣，鄒族青年湯英伸，正躺在一張陌生的床上想著家，為負擔家計的18歲少年來到城市，他讀過書、受過教育，穿起制服，說著被同化的語言，但還是在學校受到不平等的待遇，透過仲介介紹，來到台北找到了一家洗衣店的工作，卻因為仲介費欠債且被雇主扣押身分證而滯留在這張冰冷的床上。

事實上，待在床上的時間並不多，他被強行要求超時工作，並遭受許多不平等的言語、欺侮與壓迫，長期累積成身心的巨大壓力，他也許深夜躺在床上無力再去思考，但他肯定並不疑惑為何這些事情會發生在自己身上，他心中有答案，但他仍想一遍又一遍的向虛無飄渺的世界質問。

於是這名少年與雇主發生衝突，造成了慘案。此事件涉及原住民族在大環境下的生存困境，身為高一生、湯守仁後代的湯英伸，成為台灣史上最年輕的死刑犯，他的部族甚至手足，都不敢再以原住民族的身份進入社會，藏起自己的名字，放棄自己的家園。為何已完成降維打擊的族群，還不能被接受為同一分類的規整，他們與文明的距離又有多近呢？湯英伸為了生存而抵抗，致使自己無法生存（官鴻志 1986：92-113）。

Photo Credit: 蔡明德攝影 湯英伸從土城看守所來到台北地方法院一審，右後方是他父親湯保富先生

在當時，沒有鄒族，台灣的原住民族被粗暴的分類為九族及平埔族，居住範圍被排擠至後山山區或是邊緣地帶，有了生番、熟番的代名詞。為了增加分類的便利性，以及增強統治權責的收束管理，從17世紀開始，台灣南島語系原民維度，多次被不同殖民統治族群進行打擊，搗毀傳統文化、對生命進行攻擊、脫去族服與裝飾物、改變髮型的特徵性、放棄原本的姓氏名字、不再用部族的語言說話。

這些被殖民者認為對統治顯得意義微小的不重要的元素，即文化的多樣性與自然平衡共存的生存系統，這些被當成雜訊處理，進而消除其特徵，初始的用意是為了提升同化及透過融合產生凝聚力，但分類的結果令人失望。