降維打擊後的升維思考（二）：轉型正義與和解不只在歷史或政治事件中，它發生在日常每個角落與時刻
我們想讓你知道的是
根植於歐洲世界觀和文化時間為中心的帝國殖民主義，以及基於發現主義的土地所有權概念，是相信殖民者將文明帶給永遠無法自行開化的當地人的論點（Truth and Reconciliation Commission of Canada 2021），讓他們接受相同的教育、穿上統一的制服、梳理一模一樣旁分的髮型，就大概可以算是碰觸到高尚文明的門把了。
文：江珮歆
一張陌生的床，無法回家的生存情狀
根植於歐洲世界觀和文化時間為中心的帝國殖民主義，以及基於發現主義的土地所有權概念，是相信殖民者將文明帶給永遠無法自行開化的當地人的論點（Truth and Reconciliation Commission of Canada 2021），讓他們接受相同的教育、穿上統一的制服、梳理一模一樣旁分的髮型，就大概可以算是碰觸到高尚文明的門把了。
加拿大寄宿學校，是1876年加拿大政府開始實行的原住民同化政策，直至1996年最後一所寄宿學校關閉，歷經一個世紀之長。在標榜幫助原住民新生代融入社會及攝取新知的目標底下，成果建立於消除北美原住民的傳統文化與信仰。
在執行的過程中，殖民的視角排擠了原住民族的文化脈絡與傳承。學童被迫寄宿於學校，切斷與原愛生家庭的連結，失去部落的語言與信仰。有些學童受到迫害而死亡或消失，畢業的學生往往也陷入族裔認同混亂及被排擠的處境，造成巨大的影響及創傷。
在這100多年中，增加資料的數量來避免導致結果分歧，約有15萬名加拿大原住民族兒童被學校從家庭中帶走，離開熟悉的家庭，學習新的語言並禁止任何傳統族語的聲音，改變他們的信仰，這個過程無意識中，不停重複著降維打擊中「變量選擇」及「特徵提取」的篩選及調校，使得異質的樣本數逐漸可以被歸納跟統整，最終消滅了傳統文化的信仰與內涵。
隨著寄宿學校數量的增加，對孩子們教化的方式也同步增強力道，成為文明人似乎是一個尚未抵達便只能不停鞭策衝刺的目的地，在外來者的「信念」底下，對於孩童的身體勞動，或侵犯被認為是拯救靈魂或懲罰的方式，同時似乎沒有額外的心力可以對學校的生活環境、醫療條件、衛生狀態有任何積極的行動。
最終，許多孩子終究沒有抵達「真人性」的文明終點，而被失蹤或消殞，來不及長大。倖存者及其家人所獲得的是無法抹滅的創傷、原生文化及語言的斷裂，造成持久的影響，「在寄宿學校生長過程所經歷及累績的壓力和悲傷，轉化為文化破壞的集體體驗，以及無能為力和失落的集體記憶。（Reimer, Gwen 2010）」
長成的後代多遭受酗酒、吸毒、暴力傾向、精神疾病等影響，也進而影響整個群體。當一個文化被系統性的降維，維度打擊的結果毫無疑問幾乎使得生存是一份最低限度的渴望。
加拿大克里（Cree）族Shirley Cheechoo的自傳式劇作《無麂之徑（Path with No Moccasins）》在部落特有的敘事與克里詩學鋪敘，描寫以自身經驗講述年幼的寄宿經歷、成長後的創傷，以及後續的紓解與治療（羅宜柔 2018）。
奧吉布瓦族藝術家Ahmoo Angeconeb（1955-2017）的風格受到伍德蘭茲畫派（Woodlands school），此畫派又稱林地畫派，是來自加拿大五大湖地區包括安大略省北部，和馬尼托巴省西南部的原住民，和美洲原住民藝術家的一種繪畫流派的影響，但融合了來自不同文化和藝術傳統的元素。Ahmoo從小就開始繪畫，並在13歲時就賣出第一件作品，他是寄宿學校的倖存者，畢業後他不忘傳統口述的文化與精神，持續創作版畫，他許多作品都是以藍色、白色構成（Anthony A. Davis 2017）。
當許多加拿大原住民孩童踮著腳尖、摸黑爬出沒有家裡味道的床，一次次的嘗試逃離寄宿學校又慘遭強行拉回房間時，1987年的台灣，鄒族青年湯英伸，正躺在一張陌生的床上想著家，為負擔家計的18歲少年來到城市，他讀過書、受過教育，穿起制服，說著被同化的語言，但還是在學校受到不平等的待遇，透過仲介介紹，來到台北找到了一家洗衣店的工作，卻因為仲介費欠債且被雇主扣押身分證而滯留在這張冰冷的床上。
事實上，待在床上的時間並不多，他被強行要求超時工作，並遭受許多不平等的言語、欺侮與壓迫，長期累積成身心的巨大壓力，他也許深夜躺在床上無力再去思考，但他肯定並不疑惑為何這些事情會發生在自己身上，他心中有答案，但他仍想一遍又一遍的向虛無飄渺的世界質問。
於是這名少年與雇主發生衝突，造成了慘案。此事件涉及原住民族在大環境下的生存困境，身為高一生、湯守仁後代的湯英伸，成為台灣史上最年輕的死刑犯，他的部族甚至手足，都不敢再以原住民族的身份進入社會，藏起自己的名字，放棄自己的家園。為何已完成降維打擊的族群，還不能被接受為同一分類的規整，他們與文明的距離又有多近呢？湯英伸為了生存而抵抗，致使自己無法生存（官鴻志 1986：92-113）。
在當時，沒有鄒族，台灣的原住民族被粗暴的分類為九族及平埔族，居住範圍被排擠至後山山區或是邊緣地帶，有了生番、熟番的代名詞。為了增加分類的便利性，以及增強統治權責的收束管理，從17世紀開始，台灣南島語系原民維度，多次被不同殖民統治族群進行打擊，搗毀傳統文化、對生命進行攻擊、脫去族服與裝飾物、改變髮型的特徵性、放棄原本的姓氏名字、不再用部族的語言說話。
這些被殖民者認為對統治顯得意義微小的不重要的元素，即文化的多樣性與自然平衡共存的生存系統，這些被當成雜訊處理，進而消除其特徵，初始的用意是為了提升同化及透過融合產生凝聚力，但分類的結果令人失望。
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。