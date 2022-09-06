大同技術學院、高苑科大遭認定為專輔學校，8個月未改善就停招
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教育部指出，經過審議會二分之一以上委員同意，大同技術學院和高苑科技大學財務狀況顯著惡化、且積欠教師薪資，符合《退場條例》第6條第1項第1、5款規定，因此認定為專案輔導學校，改善期間到112年5月31日為止，共有超過8個月的時間。
今（6）日教育部舉行「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」，討論專案輔導學校的認定。審議會指出，由於大同技術學院和高苑科技大學符合財務狀況顯著惡化、積欠教師薪資等條件，因此認定為專案輔導學校，共有超過8個月的時間可以改善。
教育部今日召開「私立高級中等以上學校退場審議會」第2次會議，由召集人、教育部政務次長劉孟奇主持，共有27名委員出席，討論專案輔導學校的審議認定，會中邀請學校相關人員列席報告。
過去大專院校出現經營問題，是循《私立學校法》停招、停辦，但在今（2022）年4月《私立高級中等以上學校退場條例》通過後，教育部依法組成退場審議會，共同審議專案輔導學校的認定、停辦停招等議題。
在《私立高級中等以上學校退場條例》三讀以前，就有學校被依《教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則》列為專輔學校，這些學校是今日審議會的討論重點。《退場條例》明訂已經被列入專輔的學校，改善期間不超過1年，在上週舉行的審議會後，教育部技職司長楊玉惠又進一步表示，會依照學校狀況決定具體期限，甚至只可能給出1到3個月的改善期。
大同、高苑改善其僅有8個月，若未免除將停招
教育部指出，大同技術學院和高苑科技大學在《退場條例》施行以前，就已經列入專案輔導學校，前者更是被勒令停招。經過審議會二分之一以上委員同意，這兩所私校財務狀況顯著惡化、且積欠教師薪資，符合《退場條例》第6條第1項第1、5款規定，因此認定為專案輔導學校，改善期間到2023年5月31日為止，共有超過8個月的時間。
大同技術學院近年受到少子化影響，財務吃緊、校務營運連年虧損，該校太保校區使用台糖土地，又被指控未繳權利金，雖然後續校方如期償還債務，但今年還是維持停招。
高苑科技大學在今年3月就被列入專輔學校，該校近年連續虧損，還被爆出讓菲律賓籍學生從事勞力活的爭議。另外校方、董事會鬧內鬨，董事會指控校長趙必孝揮霍5.4億元校務基金，數個月內幾度承諾教育部捐資又跳票，積欠教師4個月薪資。8月18日捐資期限到期後，教育部以違反新南向專班招生規定等事件為由，在8月「原則同意」董事會解聘前校長趙必孝的決議，並再度要求董事會履行捐資承諾。
若學校未能在期限內經審議會審議免除專輔學校，在下一學年度將停止全部招生，並於停招當學年度結束時停辦。
列專輔將重創高苑，私校工會建議考生避開專輔學校
私校工會理事長尤榮輝指出，對已經被命令停招的大同技術學院而言，這項決議影響不大，但必將再次重創高苑科大招生。若高苑科大內部紛爭無法協調解決、董事會持續不捐資，除了董事會將被聲請法院解除職務外，該校資金若不足以支應學校日常支出，不必等到改善期結束，就可能會提前依《私校法》第55條遭令停招。尤榮輝建議該校勞資雙方放下成見，好好溝通協調才有可能。
尤榮輝表示，私校工會樂見《退場條例》開鍘辦學不佳或無力辦學的私校，此舉有助於改善教育品質，未來將有不少私校陸續被認定並公告為專輔學校，「除非天降奇蹟，否則一旦被宣告為專輔學校，幾乎等同被判死刑，最多二年就會停辦退場」。
教育部指出，會加派學校專任教職員、學生及學者專家至少3人，擔任專輔學校的法人董事；同時加派學者專家1人擔任監察人，以強化專輔學校的治理。
在本次審議會中通過的專案輔導學校，會公告在大專校院校務資訊公開平台專區網頁。私校工會建議考生選校時避開專輔學校，教職員若發現學校有人謀不臧、財務惡化狀況，也應未雨綢繆，早日準備轉換跑道。
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核稿編輯：楊士範
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