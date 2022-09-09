柯市府禁止台北三大湖泊划船／划立槳的四個理由，沒有一項經得起基本邏輯與法律人權檢視
我們想讓你知道的是
開放所有民眾在大湖、碧湖等台北市內湖泊划船或划立槳的活動，除了增加民眾身心健康及幸福感，到底妨礙了誰的自由？可避免什麼緊急危難？會破壞何種社會秩序與公共利益？如果回答不出來，市府為什麼又想要嚴禁呢？
文：高志文（台北醫學大學公共衛生學院副教授）
划船，一項奧運正式比賽項目，也是任何年齡，人生任何階段都可參與享受的一項美好休閒運動。最重要的是，划船及近來在台灣相當流行的立槳，都屬「船過水無痕、鳥飛不留影」，靜悄悄的活動，甚至比晨步、媽媽跳韻律晨舞、台灣公園經常舉辦的園遊會（以吃食為主，製造大量垃圾）及高分貝的音樂會更和諧無擾，對在地社區毫無衝擊。相反的，人船劃過湖面絕對是一幅賞心悅目，人與自然和諧共生的絕美的城市意象。
匪夷所思的，這在全球都會公園湖泊常見的輕舟慢行城市美象，在保守的柯府官員眼中竟成了：
- 可能傷害湖泊生態
- 溺水出事危險（誰負責？）
- 在地里民反對的嫌惡活動
- 發生意外動員警消或醫護資源進行救援，對公益造成影響？
市府以上述理由百般阻擾推動台灣成為名符其實的「海洋國家」，扭轉當前實為一個掠奪性「海鮮國家」（近海遠洋過度漁撈，竭澤而漁全球知名）謙卑合理的訴求：「廢除城市湖泊禁划船令，開放百益無一害的健康活動」的台灣開放水域聯盟公民團體。
這樣的結果，就是由於侵犯人民水域活動基本權利的過時規定，讓民眾無法在可近性高，更安全的都會湖泊從事划船／立槳運動，柯市府在聯盟多次溝通請願後，依然堅拒見賢思齊，回應效仿高雄蓮花潭與桃園龍潭大湖、新竹青草湖與最近逐步開放的宜蘭冬山河的訴求，讓民眾掃QR Code簽署自責聲明（政府免責）後，開放民眾穿救生衣自由下湖划船。
湖泊開放划船，有第三者權益或公共利益受損嗎？
這些多年推動台灣水域戒嚴，如聯盟李元治召集人（2011年的海上的24天獨木舟環島壯舉）與Nana老師等開水域聯盟成員，在市府眼中，竟成了違法刁蠻之徒，不僅多次動用數十名警力，甚至使用暴力拉扯和平表達主張的水域解嚴運動者，強奪成員立槳等私人財產，這種保守昏庸，倒行逆施作為竟還發生在2022年的台北，令人難以想像。
市府提出這些似是而非的禁划令理由，沒有一項經得起基本邏輯與法律人權檢視。
首先，台灣政府任意公告，禁制人民從事水域活動權，違反憲政民主理念。瑞典憲法中有一進步知名的人權保護概念：自然親近權「Allemansrätten」，意思是人民對國土自然環境擁有不可侵犯的「親近與使用權」。在此憲法明文的保護下，所有瑞典人都可享受瑞典境內所有自然環境，可在任何森林、海邊、湖泊、溪流從事登山健行、游泳、划船、露營等各種戶外活動。
這個概念極簡單，人民才是自然山林、水域的主人，政府管家沒有權力與能力，去告訴民眾如何與是否可進行相關自然活動。
法國大革命的綱領文件《人權宣言》的人權自由定義——「自由即有權做一切無害於他人的任何事情」。我們就要問了，廢除侵害人民自由的湖泊划船禁令，到底傷害了誰？會造成何種公共利益損失？
答案相當明顯，開放划船絕沒有無辜第三者的權益受損，也沒有公共利益損失。相反的，公僕無權力禁止國民主人，行使無害且風行全球的健康正面水上活動的公權力。事實上，中華民國憲法第22條也明示「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障」。憲法對人民自由權利的限制條件必須是妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序或增進公共利益所必要者。
請問柯市府，首都台北三大湖泊開放所有民眾划船／划立槳活動，除了增加民眾身心健康及幸福感，到底妨礙了誰的自由？可避免什麼緊急危難？會破壞何種社會秩序與公共利益？
市府反對湖泊開放划船的四個理由
市府反對理由一：城市公園湖泊開放划船，傷害生態環境？
北市府公園處毫無根據的說，開放大湖及碧湖划船可能傷害湖泊生態例如鳥類（大湖盛產白鷺鷥）。
首先，大湖本身環湖步道每日人車聲鼎沸，更具生態衝擊性的釣魚活動也早已開放，全世界自然公園都允許綠色休閒戶外活動；珍貴的澳洲大堡礁有動力船隻進出，墾丁國家公園還允許燃油水上摩托車四處咆嘯；台灣東海岸盛行出海賞鯨賞豚？
說無動力划船與立獎運動會傷害一個城市的人工湖泊生態，會吵到一些自己主動到城市與人們闢鄰而居的城市動物如白鷺鷥，不僅毫無根據，只凸顯北市府莫名其妙，維護其既定保守、落伍政策及毫無國際觀的怠惰態度。
市府反對理由二：尊重民意？里民反對開放划船？
台灣推動水域開放的基本主張是「水域解嚴、民眾簽署風險自負聲明」。北市府卻曲解地方自治精神，選擇性收集民意，動員聯署100%的反對意見。
但要選擇性製造民意也要懂點基本技術，說六到七成多數反對至少還有點可信性。附近居民了解划船不會降低生活品質，前來支持與連署開放水域的民眾更多，只凸顯市府先入為主，不願改革陋習舊規的昏庸。
最重要的是，市府製造出這種選擇性民意，我們就要問了，請問台北市大湖與碧湖所在里何時正式宣布成為一個獨立國家了？請問該里反對里民會不會去別的里逛逛走走？請問反對里民是錯把大湖、碧湖當自家後花園的私人水池嗎？請問根據哪條法律，大湖與碧湖（或台北任何一個里）的里民，可排他性決定如何使用屬於全體市民/國民的公園湖泊公共財？請問台北市456個里，有哪個里可以說「公園周邊無相關配套可供停車，無法容納大量遊客，反對別里居民來從事特定活動」？
請問住信義區的居民可反對人來爬象山？台灣任何里的里民，可反對非該里居民來附近公園跳晨舞健康操，溜滑板嗎？
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
我們想讓你知道的是
受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。