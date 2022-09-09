柯市府禁止台北三大湖泊划船／划立槳的四個理由，沒有一項經得起基本邏輯與法律人權檢視

文：高志文（台北醫學大學公共衛生學院副教授）

划船，一項奧運正式比賽項目，也是任何年齡，人生任何階段都可參與享受的一項美好休閒運動。最重要的是，划船及近來在台灣相當流行的立槳，都屬「船過水無痕、鳥飛不留影」，靜悄悄的活動，甚至比晨步、媽媽跳韻律晨舞、台灣公園經常舉辦的園遊會（以吃食為主，製造大量垃圾）及高分貝的音樂會更和諧無擾，對在地社區毫無衝擊。相反的，人船劃過湖面絕對是一幅賞心悅目，人與自然和諧共生的絕美的城市意象。

匪夷所思的，這在全球都會公園湖泊常見的輕舟慢行城市美象，在保守的柯府官員眼中竟成了：

可能傷害湖泊生態 溺水出事危險（誰負責？） 在地里民反對的嫌惡活動 發生意外動員警消或醫護資源進行救援，對公益造成影響？

市府以上述理由百般阻擾推動台灣成為名符其實的「海洋國家」，扭轉當前實為一個掠奪性「海鮮國家」（近海遠洋過度漁撈，竭澤而漁全球知名）謙卑合理的訴求：「廢除城市湖泊禁划船令，開放百益無一害的健康活動」的台灣開放水域聯盟公民團體。

這樣的結果，就是由於侵犯人民水域活動基本權利的過時規定，讓民眾無法在可近性高，更安全的都會湖泊從事划船／立槳運動，柯市府在聯盟多次溝通請願後，依然堅拒見賢思齊，回應效仿高雄蓮花潭與桃園龍潭大湖、新竹青草湖與最近逐步開放的宜蘭冬山河的訴求，讓民眾掃QR Code簽署自責聲明（政府免責）後，開放民眾穿救生衣自由下湖划船。

湖泊開放划船，有第三者權益或公共利益受損嗎？

這些多年推動台灣水域戒嚴，如聯盟李元治召集人（2011年的海上的24天獨木舟環島壯舉）與Nana老師等開水域聯盟成員，在市府眼中，竟成了違法刁蠻之徒，不僅多次動用數十名警力，甚至使用暴力拉扯和平表達主張的水域解嚴運動者，強奪成員立槳等私人財產，這種保守昏庸，倒行逆施作為竟還發生在2022年的台北，令人難以想像。

作者提供 台北市府動員超過40名警力，強奪抗議禁划令民眾的私人財物。

市府提出這些似是而非的禁划令理由，沒有一項經得起基本邏輯與法律人權檢視。

首先，台灣政府任意公告，禁制人民從事水域活動權，違反憲政民主理念。瑞典憲法中有一進步知名的人權保護概念：自然親近權「Allemansrätten」，意思是人民對國土自然環境擁有不可侵犯的「親近與使用權」。在此憲法明文的保護下，所有瑞典人都可享受瑞典境內所有自然環境，可在任何森林、海邊、湖泊、溪流從事登山健行、游泳、划船、露營等各種戶外活動。

這個概念極簡單，人民才是自然山林、水域的主人，政府管家沒有權力與能力，去告訴民眾如何與是否可進行相關自然活動。

法國大革命的綱領文件《人權宣言》的人權自由定義——「自由即有權做一切無害於他人的任何事情」。我們就要問了，廢除侵害人民自由的湖泊划船禁令，到底傷害了誰？會造成何種公共利益損失？

答案相當明顯，開放划船絕沒有無辜第三者的權益受損，也沒有公共利益損失。相反的，公僕無權力禁止國民主人，行使無害且風行全球的健康正面水上活動的公權力。事實上，中華民國憲法第22條也明示「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障」。憲法對人民自由權利的限制條件必須是妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序或增進公共利益所必要者。

請問柯市府，首都台北三大湖泊開放所有民眾划船／划立槳活動，除了增加民眾身心健康及幸福感，到底妨礙了誰的自由？可避免什麼緊急危難？會破壞何種社會秩序與公共利益？

作者提供 立槳水友面對市府荒謬，無奈中的水上行動藝術抗議。

市府反對湖泊開放划船的四個理由

市府反對理由一：城市公園湖泊開放划船，傷害生態環境？

北市府公園處毫無根據的說，開放大湖及碧湖划船可能傷害湖泊生態例如鳥類（大湖盛產白鷺鷥）。

首先，大湖本身環湖步道每日人車聲鼎沸，更具生態衝擊性的釣魚活動也早已開放，全世界自然公園都允許綠色休閒戶外活動；珍貴的澳洲大堡礁有動力船隻進出，墾丁國家公園還允許燃油水上摩托車四處咆嘯；台灣東海岸盛行出海賞鯨賞豚？

說無動力划船與立獎運動會傷害一個城市的人工湖泊生態，會吵到一些自己主動到城市與人們闢鄰而居的城市動物如白鷺鷥，不僅毫無根據，只凸顯北市府莫名其妙，維護其既定保守、落伍政策及毫無國際觀的怠惰態度。

市府反對理由二：尊重民意？里民反對開放划船？

台灣推動水域開放的基本主張是「水域解嚴、民眾簽署風險自負聲明」。北市府卻曲解地方自治精神，選擇性收集民意，動員聯署100%的反對意見。

但要選擇性製造民意也要懂點基本技術，說六到七成多數反對至少還有點可信性。附近居民了解划船不會降低生活品質，前來支持與連署開放水域的民眾更多，只凸顯市府先入為主，不願改革陋習舊規的昏庸。

最重要的是，市府製造出這種選擇性民意，我們就要問了，請問台北市大湖與碧湖所在里何時正式宣布成為一個獨立國家了？請問該里反對里民會不會去別的里逛逛走走？請問反對里民是錯把大湖、碧湖當自家後花園的私人水池嗎？請問根據哪條法律，大湖與碧湖（或台北任何一個里）的里民，可排他性決定如何使用屬於全體市民/國民的公園湖泊公共財？請問台北市456個里，有哪個里可以說「公園周邊無相關配套可供停車，無法容納大量遊客，反對別里居民來從事特定活動」？

請問住信義區的居民可反對人來爬象山？台灣任何里的里民，可反對非該里居民來附近公園跳晨舞健康操，溜滑板嗎？