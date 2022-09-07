電子菸商Juul與美國33州以近4.4億美元和解，未來不得廣告行銷35歲以下族群
我們想讓你知道的是
Juul已同意避免採取一系列的行銷策略。包括禁止對35歲以下的族群進行銷售、使用卡通片進行宣傳、與網紅進行合作、限制店內展示、線上銷售與零售，並禁止其在節目上的贊助與冠名行為。
美國當地知名電子菸製造商Juul（Juul Labs Inc.）將向美國33個州和波多黎各，支付近4.4億美元，以了結自2020年以來有關其向青少年與未成年人銷售電子菸的調查。長期以來，Juul便被指責透過新穎的行銷策略吸引青少年，從而讓全國青少年電子菸的使用率激增。
和解金額近4.4億，未來也不得在廣告中描繪35歲以下的族群
昨（6）日，康乃狄克州的檢察總長威廉・湯格（William Tong），便代表了各州與波多黎各宣布了這項協議。
根據和解內容，Juul將支付近4.4億美元並與美國33個州與波多黎各達成和解，和解金需在6到10年的時間內支付，而金額也將隨著Juul支付時間的延長而增加。根據《美聯社》，此一和解總額約佔Juul去（2021）年美國銷售額19億美元的25％。
該協議也將限制Juul的銷售和行銷策略。未來，Juul不得在行銷、影視作品、廣告牌和社群媒體廣告中描繪35歲以下的族群，同時，也不得資助學校的教育項目。
對此，Juul發出聲明，認為公司正試圖「解決過去的問題」。同時，該協議與其自2019年後的業務內容一致，並且公司將著眼於未來，努力完成使成年吸菸者不再吸菸，以及打擊未成年人吸菸問題的使命。
此外，《美聯社》報導也指出，湯格在昨日的新聞發布會上表示：「我不抱任何幻想，也不能說這項協議會阻止年輕人吸電子菸，這仍然是一個巨大的問題。」不過，湯格強調，「但是從本質上來說，當局已經從這家曾經的市場領導者中拿走了一大塊版圖。」
Juul知法犯法，為迎合青少年需求誤導消費者
根據康乃狄克州檢察總長辦公室聲明，在對Juul進行為期2年的調查後發現，該公司透過提供免費樣品、使用社群媒體進行產品宣傳。此外，為了減輕對青少年喉嚨的壓力，還修改了電子菸的化學成分，並開發了符合他們需求與口味的產品。
聲明指出，Juul明知道向青少年銷售電子菸是非法的，但卻仍然故意向其銷售商品。同時，Juul更沒有在銷售產品時充分對年齡進行驗證，也在產品的尼古丁含量和成癮性的說明上誤導消費者。
調查進一步顯示，Juul的原始包裝也具有誤導性，因為它沒有明確披露產品含有尼古丁，並暗示其所含有的尼古丁濃度低於實際濃度。而這樣的行銷手法，將使消費者認為吸食一罐Juul菸彈，便相當於吸食了一包可燃性香菸。
不過，實際上其所吸入的尼古丁含量，卻比傳統香菸高出許多。甚者，該公司還在未經美國食品和藥物管理局（FDA）批准的情況下，謊稱其產品是種戒菸設備。
因此，檢察總長辦公室指出，而Juul精心策劃的廣告活動與行銷手法，不僅讓更多未成年的消費者因此接觸到電子菸，也造就了新一代的尼古丁成癮者。
如今，Juul已向各州達成和解。而作為和解條件的一部分，該公司已同意避免採取一系列的行銷策略。包括禁止對35歲以下的族群進行銷售，也不得使用卡通片進行宣傳，更禁止其在節目上的贊助與冠名行為。
對此，湯格也強調，透過這項協議所獲得的數億美元，將用來幫助減少尼古丁的使用。同時，該協議也迫使Juul接受一系列嚴格的禁令條款，以結束向青少年行銷產品，並打擊其對未成年人兜售的狀況。
Juul訴訟纏身，仍有至少9起類似案件
不過，儘管如此，該協議仍未解決Juul目前的所有法律糾紛。
根據《紐約時報》，Juul目前仍有9起類似案件。同時，由個人、學區和地方政府提起約3600起訴訟，已合併為一項訴訟在加州法院進行審理。
此外，在今（2022）年6月，FDA也曾因為Juul沒有提供足夠的證據，證明其產品有益於公眾健康，並指出該公司提供的資料「不足且相互矛盾」，而提出「行銷否決令」（MDO），對Juul的商業銷售、進口及零售做出管制。
目前，Juul仍在銷售菸草和薄荷味的菸彈和電子菸產品，但其永久銷售申請則正在接受FDA的審查。
近期，Juul便對此發出聲明指出，公司基於科學和證據將向FDA提交行政上訴，以向FDA證明對自身產品的「MDO」在實質上和程序上存在缺陷，應該被撤銷。
Juul表示，「我們相信，一旦FDA按照法律的要求，在沒有政治干預的情況下，對所有提交的科學和證據進行全面審查，我們就應該獲得上市許可。隨著我們通過FDA的行政上訴程序，我們繼續向美國各地的成年吸菸者提供我們的產品。」
新聞來源
- Juul to pay nearly $440M to settle states’ teen vaping probe（AP News）
- STATEMENT BY JUUL LABS REGARDING RECENT FDA DECISION （Juul Labs）
- Attorney General Tong Leads $438.5 Million Multistate Agreement With JUUL Labs（Office Of The Attorney General Connecticut）
- Juul Settles Multistate Youth Vaping Inquiry for $438.5 Million（The New York Times）
延伸閱讀
- 美國全面禁售Juul電子菸，小小一顆菸匣就含有超過20支紙菸的尼古丁量
- 20％美國青少年頻繁抽電子菸，卻沒找到妥善的戒癮療法
- 菸商與反菸團體對《菸害防制法》修正草案的攻防，像極了《魷魚遊戲》
- 電子菸正運用菸草公司的古老防禦策略，來保全龐大利益
關鍵評論網提醒您：吸菸有礙健康
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：羅元祺
Tags：
當消費者已經「優惠疲勞」，你需要的是服務升級
我們想讓你知道的是
疫情與國際情勢緊張造成全球通膨飆升，萬物飛漲的外在環境讓各大通路以無止盡的銷售優惠因應，此舉卻反而加速了消費者的優惠疲勞，讓如今的消費者更加在意品牌的服務有無周全、口碑是否優良。
近年來因為接連疫情反覆及烏俄戰爭的開打，能源、原物料等全球供應鏈受到影響，民生物資通貨膨脹更是各國有感，美國及歐元區上半年消費者物價指數上升超過8％。美國多家零售品牌如Walmart、Best buy都修正下半年度的預期獲利，發布之後，整體零售業，包括Amazon、梅西百貨等知名零售商的股價也跟著下跌。由於通貨膨脹，消費者必須將財務資源分配給民生必需品，使得消費性電子商品、服飾等獲利減少。台灣雖然目前消費者物價指數增加3.1%，也是近年來最大漲幅，面對這樣的情況，品牌該如何應對呢？
過去品牌通常會應用優惠手段吸引消費者維持消費，如去年底有波物價上漲風聲，各大實體賣場紛紛成立民生用品抗漲專區，消除民眾對於民生用品價格上漲的恐慌，全聯除了實體店面提供買一送一等優惠外，也結合金流提供滿額回饋福利點數，聯合抗漲挽救消費者的購物信心。但當每一家品牌都推出最低折扣，長久下來難免造成消費者優惠疲勞，優惠訊息變成噪音，品牌更難行銷。
貼心服務助品牌維持信任度
優惠不再是品牌獲得消費者青睞的唯一管道，長期以來鋪墊的服務和口碑更能在市場遭遇變動時見真章。雖然Amazon在其他品牌發布獲利報告後股票下跌，但其指出，Amazon prime會員制度的推行，包含境內免費快速到貨、免費觀看及收聽串流音樂及影片，及會員專屬折扣等服務，培養出一群黏著度很高的中高層消費者，消費金額並不會因通貨膨脹而減少，因此對預期獲利仍保持樂觀態度。
國內電商也不僅僅以優惠擄獲消費者的心，根據日本觀光局統計，疫情爆發前，每年訪日的台灣旅客逼近500萬，然而現在前往日本的旅客不到往年的1%。PChome旗下比比昂跨境電商看準了台灣人對於日本商品的需求和跨境購物痛點，與日本物流業者合作，祭出台灣代購市場最低運費的服務，今年上半年的整體業績成長60%。此外，了解台灣人熱愛購買日本藥妝商品，也特別開站「比比昂日本藥妝商城」，並提供中文界面與服務，讓消費者免去語言隔閡和匯率換算的困難，在疫情下為渴望出國的消費者提供最即時、最貼心的服務。
此外，近期PChome 24h購物首頁也針對UI／UX進行改版，不只在視覺方面更簡潔明亮，在使用上也更加直覺，針對主題活動和各場館的版面也放大，讓消費者能更快速找到目的地；在個人化體驗上，也有專屬個人欄位，顯示購物車、追蹤清單、P幣餘額、折價券和訂單進度等購物資訊，藉由貼心改版提升消費者的信賴感。
不只貼心，升級服務更是市場變動下的必備關鍵
除了貼心之外，品牌若能走在前端升級服務，先一步提供消費者所需，更能建立口碑，在大環境變動下仍佔有一席之地。要掌握消費者的需求，必須吸引消費者跟品牌互動，如芬蘭社群購物平台Blidz是專門提供折扣商品的App，商品折扣的多寡是由購買人數決定，鼓勵消費者分享平台或找好友一同在平台上購物。此外也融入遊戲化設計，將線上購物與手機遊戲結合在一起，藉由玩遊戲破關，消費者獲得更多商品優惠，也設定每日任務讓消費者固定回站上，遊戲化的行銷方式讓消費者產生成就感，購物過程增添更多趣味性，也讓消費者更願意與品牌互動。
國內電商PChome 24h購物在今年心禮節檔期，跟虛擬社交軟體Gather Town合作，根據心禮節三大節慶，父親節、情人節、中元節三大主題場館設計不同遊戲任務，讓消費者運用虛擬分身，線上闖關贏得P幣，把消費者帶進元宇宙，在疫情當道的現在可以與三五好友相聚並參與心禮節活動，不僅傳遞心禮節的概念，更在消費者心中提高心佔率！透過這樣的社群行銷活動，品牌更能掌握受眾輪廓，在未來選品推薦也能運用這些數據再升級服務品質。
真正以消費者為核心的品牌不是只以優惠搶波段業績，能夠長久以來不斷優化貼心服務，才能在環境遭遇變動時，以消費者的心佔率獲得優勢。
本文章內容由「爆米花數位」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。