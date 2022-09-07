電子菸商Juul與美國33州以近4.4億美元和解，未來不得廣告行銷35歲以下族群

美國當地知名電子 菸 製造商Juul （Juul Labs Inc.） 將向 美國33個州和波多黎各， 支付近4.4億美元，以 了結自2020年以來有關其向青少年與未成年人銷售電子菸的調查。長期以來，Juul便被指責透過新穎的行銷策略吸引青少年，從而讓全國青少年電子菸的使用率激增。

和解金額近4.4億，未來也不得在廣告中描繪35歲以下的族群

昨（6）日，康乃狄克州的檢察總長威廉・湯格（William Tong），便代表了各州與波多黎各宣布了這項協議。

根據和解內容，Juul將支付近4.4億美元並與美國33個州與波多黎各達成和解，和解金 需在6到10年的時間內支付，而金額也將隨著 Juul 支付時間的延長而增加。 根據《美聯社》， 此一和解總額約佔Juul去（2021）年美國銷售額19億美元的25％。

該協議也將限制 Juul 的銷售和行銷策略。未來，Juul不得在行銷、影視作品、廣告牌和社群媒體廣告中描繪35歲以下的族群，同時，也不得資助學校的教育項目。

對此，Juul發出聲明，認為公司 正試圖「解決過去的問題」。同時， 該協議與其自2019年後的業務內容一致，並且公司將著眼於未來，努力完成使成年吸菸者不再吸菸，以及打擊未成年人吸菸問題的使命。

此外， 《美聯社》 報導也指出，湯格在昨日的新聞發布會上表示：「我不抱任何幻想，也不能說這項協議會阻止年輕人吸電子菸，這仍然是一個巨大的問題。」不過，湯格強調，「但是從本質上來說，當局已經從這家曾經的市場領導者中拿走了一大塊版圖。」

Juul知法犯法，為迎合青少年需求誤導消費者

根據康乃狄克州檢察總長辦公室聲明，在對 Juul 進行為期2年的調查後發現，該公司透過提供免費樣品、使用社群媒體進行產品宣傳。此外，為了減輕對青少年喉嚨的壓力，還修改了電子菸的化學成分，並開發了符合他們需求與口味的產品。

聲明指出，Juul明知道向青少年銷售電子菸是非法的，但卻仍然故意向其銷售商品。同時，Juul更沒有在銷售產品時充分對年齡進行驗證，也在產品的尼古丁含量和成癮性的說明上誤導消費者。

調查進一步顯示，Juul的原始包裝也具有誤導性，因為它沒有明確披露產品含有尼古丁，並暗示其所含有的尼古丁濃度低於實際濃度。而這樣的行銷手法，將使消費者認為吸食一罐Juul菸彈，便相當於吸食了一包可燃性香菸。

不過，實際上其所吸入的尼古丁含量，卻比傳統香菸高出許多。甚者，該公司還在未經美國食品和藥物管理局（FDA）批准的情況下，謊稱其產品是種戒菸設備。

因此，檢察總長辦公室指出，而Juul精心策劃的廣告活動與行銷手法，不僅讓更多未成年的消費者因此接觸到電子菸，也造就了新一代的尼古丁成癮者。

如今，Juul已向各州達成和解。而作為和解條件的一部分，該公司已同意避免採取一系列的行銷策略。 包括禁止對35歲以下的族群進行銷售，也不得使用卡通片進行宣傳，更禁止其在節目上的贊助與冠名行為。

對此，湯格也強調，透過這項協議所獲得的數億美元，將用來幫助減少尼古丁的使用。同時，該協議也迫使Juul接受一系列嚴格的禁令條款，以結束向青少年行銷產品，並打擊其對未成年人兜售的狀況。

Through this settlement, we secured hundreds of millions of dollars to help reduce nicotine use and forced JUUL to accept a series of strict injunctive terms to end youth marketing and crack down on underage sales. — AG William Tong (@AGWilliamTong) September 6, 2022

Juul訴訟纏身，仍有至少9起類似案件

不過，儘管如此，該協議仍未解決 Juul目前的所有法律糾紛。

根據《紐約時報》，Juul目前仍有9起類似案件。 同時，由個人、學區和地方政府提起約3600起訴訟，已合併為一項訴訟在加州法院進行審理。

此外，在今（2022）年6月，FDA也曾因為Juul沒有提供足夠的證據，證明其產品有益於公眾健康，並指出該公司提供的資料「不足且相互矛盾」，而提出「行銷否決令」（MDO），對Juul的商業銷售、進口及零售做出管制。

目前，Juul仍在銷售菸草和薄荷味的菸彈和電子菸產品，但其永久銷售申請則正在接受FDA的審查。

近期，Juul便對此發出聲明指出，公司基於科學和證據將向FDA提交行政上訴，以向FDA證明對自身產品的「MDO」在實質上和程序上存在缺陷，應該被撤銷。

Juul表示，「我們相信，一旦FDA按照法律的要求，在沒有政治干預的情況下，對所有提交的科學和證據進行全面審查，我們就應該獲得上市許可。隨著我們通過FDA的行政上訴程序，我們繼續向美國各地的成年吸菸者提供我們的產品。」

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：羅元祺