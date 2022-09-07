菲國女子在印尼被拘禁12年，移工組織不滿小馬可仕未公開要求佐科威赦免死刑

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）9月5日至6日出訪印尼進行國是訪問，菲律賓外交部（DFA）6日發表聲明指出，已要求雅加達當局應對涉嫌販毒而在印尼被判處死刑的菲律賓籍女子瑪麗．簡．維羅索（Mary Jane Veloso）給予行政赦免。

《太陽星報》報導，菲律賓新聞辦公室在6日發表的聲明中指出，菲國外交部長馬納羅（Enrique Manalo）4日在雅加達會見印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）時，請求印尼應對維羅索案件從寬處理。當時，正值小馬可仕將前往印尼進行國事訪問。

馬納羅指出，勒特諾向他表示，她會就此事諮詢印尼司法部。菲國外交部也說，自維羅索在2010年於印尼被捕以來，外交部一直為她提供領事協助，菲律賓駐雅加達大使館也根據印尼法律和規定，聘請一家印尼的律師事務所擔任維羅索的法律顧問。

菲國外交部指出，維羅索目前拘留在印尼日惹的沃諾薩里女子監獄，而根據菲律賓大使館官員與維羅索進行的最後一次聯繫，她的身體狀況相對健康。

The Philippines' top diplomat has requested executive clemency for detained OFW Mary Jane Veloso, Press Secretary Trixie Cruz-Angeles confirmed on Tuesday. pic.twitter.com/5ngXt088Wo — ONE News PH (@onenewsph) September 6, 2022

《菲律賓星報》則指出，維羅索的父母先前曾透過菲國的移工部門，致信給總統小馬可仕，要求他向印尼總統佐科威（Joko Widodo）呼籲，應對被拘留的菲律賓海外勞工（OFW）給予行政赦免。維羅索的父母在信中寫道：「我們的女兒瑪麗．簡被迫出國謀生，夢想著能夠擺脫貧窮，讓她的孩子有好的生活和和接受好的教育。」

不過，《Rappler》報導，菲律賓移工組織「移工國際」（Migrante International）6 日晚間對菲國外交部發布的聲明表示「失望」。移工國際指出，小馬可仕本人應向印尼總統呼籲對維羅索案件從寬處理，並將其列為優先事項之一，才能產生更大的影響。但相反地，這起案件是交由外交部解決，因此小馬可仕讓問題的層級降低，使其被排除在外。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）5日刊登的評論提及，此次訪問是新上任的小馬可仕就維羅索一案遊說佐科威的機會。兩位總統皆未公開提及此案。

綜合媒體報導，維羅索在2010年抵達印尼時，被發現其行李藏有2.6公斤的海洛因，遭印尼當局判處死刑。維羅索堅持自己是無辜的，並指稱她是遭到聘僱人員欺騙。2015年，在菲律賓辯稱維羅索可以作證指控當初招募她的聘顧人員後，維羅索被以人道主義為由暫緩死刑處決。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒