為什麼古早時代颱風的名字不只洋味十足，還清一色都是女性的名字？

文：胡芷嫣（對於世界是如何長成今天的樣子，具有執迷不悟的好奇心；喜歡把事件放到脈絡中看，把人放進時代中看。確信這個世界有一百種可能，我們所知所生活的只是其一，而那些途經的或等待實現的，還藏在皺摺中）

前幾日，超級強颱軒嵐諾從台灣東部海域拂過，除了神奇的Nike勾勾路徑，許多人也在討論「軒嵐諾」這個颱風名字，聽起來「非常好吃」，像某款餅乾牌子。

這個乍聽之下很甜很美味（但其實很可怕）的颱風，實際上是以寮國的軒嵐諾國家保護區（Hin Namno National Park）命名。從千禧年起，香港、日本、泰國……等世界氣象委員會14個西太平洋周邊國家，開始合力製作「颱風名字清單」：每國貢獻10個蘊含本地文化自然風情的名詞，組成一份共有140個名詞的清單，每當西北太平洋與南海有熱帶氣旋成形，日本會負責從清單上依序挑選，幫新颱風命名。

除了寮國提供的「軒嵐諾」，2016年聖誕節在菲律賓造成重災的強颱納坦（Nock-ten），也是由寮國提供，意思是一種翠鳥——附帶一提，納坦颱風因為造成大量損失，已經從颱風名單上除名；而前幾年為台灣帶來八八風災的颱風「莫拉克」，也是因為同樣原因，自颱風名字清單上封印，此生永不錄用（它是泰國提供的名字，寓意為綠寶石）。

善變的颱風，應該是女的？

在更早以前，颱風的命名，可不是像現在這樣民主而多元化。

如果你去問稍微有年紀的長輩兒時印象中的颱風，他們大概會告訴你瑪麗（Mary）、凱蒂（Kate）、艾莉絲（Alice）、葛樂禮（Gloria）……一系列歐美名。這時敏感的你可能會發現，那些古早時代颱風的名字，不只洋味十足而已——它們還清一色，都是女性的名字。

為什麼會有這種事？

原來，二戰之前，世界上的熱帶氣旋普遍還沒有名字，而是使用地理經緯度或數字編號，例如美軍會叫某一顆颱風「28°08’55.7”N 67°56’47.0”W」，日本則使用加進天皇年號的編號系統如「平成15，Typhoon No. 14」。

一串落落長數字唸起來實在麻煩，又超難記，以至於1944年起，美國空軍（USAAF）的氣象觀測員開始私下用他們女朋友和老婆的名字，去稱呼觀察到的熱帶氣旋——一部分可能因為海洋自帶母性／陰性特質，一部分可能因為熱帶氣旋不可捉摸、難以預測的路徑個性，讓他們聯想起自己的另一半（？）。

無論如何，沒多久，大家就發現這招很好用，用簡短好記的人名取代抽象數字編號，不只讓氣象觀測的預警工作更方便，溝通起來也更有效率。隔年，美軍就公開使用一份女性名字清單，來為太平洋海域的熱帶氣旋取名。再沒多久，約莫1953年，美國電視、報紙等大眾媒體也紛紛跟進，使用美軍取的女性名字，來報導熱帶氣旋、發佈陸上海上警報。[註]

據稱普羅大眾對此沒有什麼異議。當颶風海瑟（Hazel）1954年席捲海地、美國、加拿大，奪走上百條人名，造成三億美金的嚴重財產損失，有人寫信抗議說，用名字稱呼颶風是可以，但只用女性的名字去稱呼這樣殺傷力極強的自然現象，是既不紳士又污辱女性的行為。

然而，有關當局堅稱99%的人民支持用女性名字稱呼颶風。所以在往後的十幾年裡，每一個在海上自然生成的熱帶氣旋，都被理所當然地冠上女性的名字。而那些年，全世界的（男性）氣象播報員——包含台灣——也樂於沿用這些名字，以充滿性別偏見的暗示，去描述報導自然現象：他們說這個颱風「善變」，說那個颱風「路徑扭捏」，甚至說這個颱風有「挑逗意味」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

直到1970年代，事情才開始慢慢轉變。美國「全國婦女組織」（NOW）提出抗議，要全國颶風中心（NHC）不要只用女性名字稱呼熱帶氣旋。女性運動者Roxcy Bolton也連續多年請願，要求全國颶風中心停止只用女性名字為颶風命名。眼看許多運動者加入抗議的陣容，眼看社會共識像熱帶海上的颶風一樣越滾越大、越滾越強、越滾越有威脅性。

1978年，美國當局終於讓步，在颱風名字清單上增加男性名字，和女性名字一起輪流交替使用。

當第一位「男性」颶風鮑伯（Bob）在1979年誕生，美國南部第一大報《休士頓紀事報》（Houston Chronicle）的記者哀嘆：

「鮑伯，颶風鮑伯，超級荒謬………。無論誰堅持，部分熱帶風暴現在應該要長起鬍子，一定不是這裡的人。這個決定顯示了對熱帶氣候的無感和不敬。」

他說：「全世界的漁夫和水手都知道，大海是一個『她』。」（The sea is a “she.”）

七年後，對平等變革心懷不滿的人（我想應該是個“he”？），仍公開投書說，我們應該要把熱帶氣旋用女性名字稱呼才對啊，否則，沒有辦法表達這個狀況的「浪漫」或「急迫性」啊。

為什麼女性颱風殺死更多人

日後的研究證明，事實恰恰相反。

普林斯頓大學心理系教授Susan Fiske，2014年分析數十年來的颱風數據，發現歷史上有女性名字的颶風，比男性名字的颶風，顯著地造成更多人死亡。為了理解這個現象的成因，Fiske跑了一系列心理實驗。

她發現，光是熱帶氣旋的名字是男性還是女性，就會影響一般人的災害預估與準備工作。例如，Fiske要男女受試者單從颶風的名字，去評估颶風亞歷山大（Alexander），跟颶風亞麗珊德拉（Alexandra）哪個風暴會比較危險，結果大家認為颶風「亞歷山大」比較危險。