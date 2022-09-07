台灣名導楊德昌《獨立時代》修復版於威尼斯首映，遺孀彭鎧立：「導演想表達的，是比台北更深的含義」

2022年第79屆威尼斯影展，在8月底9月初正如火如荼地展開，除了競賽片放映之外，也有許多觀摩片的特別放映正在水都接受喝采，而由國家電影及視聽文化中心自主修復，已逝台灣導演楊德昌執導的作品《獨立時代》，入選了本屆威尼斯影展官方單元「威尼斯經典」（Venice Classics），也在昨（6）日下午首映，並受到觀眾熱烈掌聲。

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 《獨立時代》海報

在國家影視聽中心與楊德昌遺孀彭鎧立女士的聯手推動下，《獨立時代》由台灣本土自主修復，這也是繼2016年胡金銓導演《山中傳奇》修復版入選威尼斯影展後，再次有台灣修復作品入選歐洲三大影展。

今年也適逢楊德昌導演逝世15週年，《獨立時代》4K修復版在威尼斯影展首映自然別具意義，本片也與小津安二郎《風中的母雞》、彼得格林納威（Peter Greenaway）《繪圖師的合約》、帕索里尼（Pasolini）《定理》等大師名作，共同角逐此觀摩單元頒給最佳修復影片的「威尼斯經典獎」（Venice Classics Award）。

而《獨立時代》此次的首映地點，位於威尼斯利多島上的Sala Corinto影廳舉行，影展代表Elena Pollacchi開場介紹楊德昌導演以及他對台灣電影的貢獻，其後由楊德昌導演遺孀彭鎧立女士及國家影視聽中心代表李智仁執行長開場致詞。

根據國家影視聽中心指出，彭鎧立女士在首映會表示：「楊德昌導演在台北長大，對於這個城市擁有很深的情感，也因此會看到他的作品以台北城市作為他所有都市故事的舞台。但導演想表達的，是比台北更深的含義，是對於人類社會的進步、都市化甚至是所有資本主義及全球化所帶來的種種現象的反思。」對於逝世的楊導演，彭女士也在現場表達思念之情，期待未來楊德昌導演的作品能全數修復完成，持續在世界各地巡演。

國家影視聽中心代表團李智仁執行長則表示：「影片修復並不是一件容易的工程，但國家影視聽中心秉持守護昨天、展望明天的精神，為保存影視聽文化資產而努力不懈。我們也深知，記憶能使生命更加完整，文化亦然，因此我們會持續努力將台灣的傑出作品讓世界看見。」

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 《獨立時代》威尼斯首映會李智仁執行長開場致詞

而《獨立時代》在自主修復的過程，雖整體保存狀況良好，但許多細節及元素仍然存有許多挑戰，影像修復靠著精密的功夫一格一格清理並去除霉點、髒污等瑕疵。為追求將電影重現當年的視覺風貌，該片攝影師張展也參與調光過程，試圖還原影片最初的模樣。

此外，全片在聲音修復也關卡重重，最終在台灣資深影人杜篤之的協助之後，將聲音重新混成杜比5.1聲道讓聲音修復順利完成，讓觀眾能清晰感受《獨立時代》豐富且獨特的人物對白，並接觸核心精神。

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 《獨立時代》數位修復前後對照，左方為修復後正片，右方為原底片

其實，除了威尼斯影展之外，楊德昌生涯回顧展預計將於明（2023）年7月中旬，於國家影視聽中心及台北市立美術館雙場館同步展映，這是台灣首次於美術館舉辦重要電影導演展覽。

此展由王俊傑館長與電影學者孫松榮教授共同策劃，將於北美館舉行回顧展與國際論壇，而重要的是，在近幾年中，楊德昌過往執導的作品，如《海灘的一天》、《青梅竹馬》、《恐怖份子》、《牯嶺街少年殺人事件》、《一一》等片皆進行修復上映，唯缺《獨立時代》與《麻將》，這兩部片子將在數位修復後於明年問世（《獨立時代》已完成），屆時國家影視聽中心預計完整放映楊德昌生涯的全數作品。

根據北美館與國家影視聽中心共同指出，本次合作契機始於2019年，彭鎧立女士與當時國家電影中心（現國家影視聽中心）洽談楊德昌文物寄存事宜，並將楊德昌「新台北三部曲」之二《獨立時代》、《麻將》進行數位修復。

此外，彭鎧立女士同時寄存一批兩千多件從未公開的楊德昌相關電影文物，完整保留從中央電影公司時期，到楊德昌自立門戶之電影公司時期的電影筆記、作品企劃書、劇本、書信、製作文件及眾多影音資料。

而國家影視聽中心歷經近三年相關文物的造冊、整飭、數位化，及判讀研究後，與北美館攜手合作，擬將楊德昌電影文物藉由展覽型態推出電影大展，這會是台灣首次以大型展覽形式舉行重要電影導演回顧。

換句話說，明年的「楊德昌回顧展」（名稱暫定），不僅能正式窺見楊德昌的所有影視作品，也將首次曝光楊德昌的重要創作文件檔案。

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 《獨立時代》戴墨鏡者為導演楊德昌，旁邊白色上衣為副導演陳以文，右前方為攝影師張展

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核稿編輯：羅元祺