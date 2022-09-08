馮傑《故鄉搨》：你家月餅加密碼了嗎？——論述節日的形式和包裝
我們想讓你知道的是
月餅的包裝像這個年代的人類，都在裝。文章在裝，句子在裝，表情在裝。得食者別以為是吃了精裝，賺到了便宜，狗毛出在狗身上，狗尾上，商家早把精裝成本相加到月餅裡，月餅餡都糊到外面，若韓國面膜，若北中原鄉村蓋房外面的貼瓷磚。
文：馮傑
你家月餅加密碼了嗎？——論述節日的形式和包裝
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八月十五，我跟隨姥姥在北中原鄉村開始走親戚，親情輻射圈方圓可達十里。同時涉及草木、碎語、風物、人事。文學是後來之事。
提到月餅除了私家的蒸製麵月餅外，還有官方統一月餅，分大小兩種：大月餅兩個一斤，小月餅五個一斤。外面一方黃草紙包裝，上面貼一紅箋，木版墨印圖案，表明是道口鎮某某老店精心製造，貨真價實，童叟無欺。紙繩打兩個十字，往上挽個小結，方便掛在車把上，配合一路垂落散亂的鈴聲。
內容，包裝，簡潔得像蒲松齡一個句子。
2
現在月餅豐富排場：廣式、蘇式、京式、滇式、潮式、臺式、港式、徽式……等等十八般餅式。月餅穿的衣服就是外面月餅盒子隨著也相應絢麗奢侈。像這個時代經營的各種產品包裝，像這個時代出版的注水書籍。象徵這個時代的面相和影子。
月餅盒子逐漸精裝豪華，塑料的、布面的、彩色的、鐵製品、紅木黃花梨木收藏版、帶鏈子的、有拉鍊的、帶盤子的、有提手的，裡面有加雕花、有加平絨、有加綢緞子。月餅幾乎要龍袍加身。你有多麼華麗俗氣的想像，月餅盒子就滿足或超出你多麼的想像。
我眉批一句——中國要立《月餅法》嗎？
去年中秋節後，胡同口收廢品的吳明堂大爺如對錦山，對我言：看這收來的一大堆月餅盒子，好看得我都不捨得拆，在腳下跺都覺得可惜。
假若我姥姥在世，也會捨不得拆。假若我姥爺在世，也會捨不得跺。
今年我收到一個綠皮箱子，青綠色，上面釘一暗扣，食指一點，啪的一聲立馬張開，皮箱外裝飾一對褐色流蘇。掀開皮箱，我摸索到是上下兩層，一層兩個，共裝四個月餅。我有點失望，因為謎語未解前我想得浪漫，以為是一淑女從威尼斯水城寄來義大利坤包。
童年月餅路上，有風來了，那一線懸掛的紙繩，在話語裡顫動，像童年的髮梢。
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月餅的包裝像這個年代的人類，都在裝。文章在裝，句子在裝，表情在裝。
得食者別以為是吃了精裝，賺到了便宜，狗毛出在狗身上，狗尾上，商家早把精裝成本相加到月餅裡，月餅餡都糊到外面，若韓國面膜，若北中原鄉村蓋房外面的貼瓷磚。
中國無聊人都有一共通性，我也喜歡鬨事，小事化大。開始號召中秋節男不親嫦娥，女不近吳剛，吃了月餅後，同去抵制月餅的精裝。有學問可以不要文憑。金夜壺再好，你得把著尿出來，月餅盒子再精裝，不如把月餅做好，餡做好吃。抵制精裝月餅盒子，遠遠比抵制釣魚島國有化原子彈滅了日本比抵制肯德基美國貨更容易管控。花好月圓，東海的比目魚從來不吃月餅。
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我跟著姥姥做手工麵月餅。自家有月餅木模子、陶模子兩種，我拓印舊事和北中原的細霜，清晰可辨。
我姥姥吃月餅，喜歡吃青紅絲的月餅。等一家人來齊，明月上來，樹影婆娑，一塊月餅切成數塊，圍著大盤子，一人一小塊。
蘇東坡在宋朝吃月餅，他說：「小餅如嚼月，中有酥與飴。」我推測月餅餡是軟的，加有棗泥。一個宋朝放在嘴裡從不硌牙。
我愛遺事，說齊白石家有一盤子月餅，是永恆硌牙的月餅。黃苗子先生寫文章回憶，說當年去拜訪齊白石，客人坐妥，老人家方端出來月餅，李可染提前有交代，這月餅只是主人一種禮節謙讓，來客斷不可真吃。就像教做人見面打招呼，還是吃過飯來了？那一天齊白石上來月餅，還是四分之一的月餅，想是被上一批客人裡一位不懂事者下過嘴，月餅有一橫斷面，裡面隱隱有細小動物在開展運動。
這裡有一絕妙之境：天下能吃過齊白石的月餅者，回去都可大言不慚稱齊門弟子。不像現在，有的人沒吃過齊白石的月餅都敢號稱弟子，我見過幾位僅僅聽過齊白石講課，以後都稱了正宗傳人。好在是齊大爺死了多年，死無對證。鬧得齊派弟子越來越多，鼻涕越來越長，月餅越來越少，內在質量下降，攀附炫耀，引起現在外面月餅盒子越來越華麗。
5
但願人長久，千里共月餅。
這是今年我寫最好的一句暖心詩。改寫得比蘇東坡原版都好。
我只是擔心，有一天自己把密碼忘記了，打不開加密的月餅盒子，裡面有一方月餅昏睡，暗無天日，回憶愛情，一一生綠毛，一一長綠醭。近似新時代的一種無名銅器。盒子外面，永遠無人敲門。
書籍介紹
本文摘錄自《故鄉搨》，聯合文學出版
作者：馮傑
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神創造了鄉村，我們在鄉村裡創造了什麼？
世界消失，首先也是城市先消失，
鄉村在遠處看著，在蒔花剎那裡，這才轉身。
在都市化，田野消散的年代，鄉村結構正在無情改變，馮傑保存時光裡的北中原，以一筆一畫鋪就返鄉之路。
馮傑的《故鄉搨》，著重動物、草木、飲食、器具等，鄉間萬物再不起眼，都似有靈性和溫度，「人」也融入其間，平起平坐。他筆下的角色平凡，時而荒唐，卻不乏生活智慧。他描繪的農村生活、風土人情，有野史傳說的趣味性，溫暖中又帶點黑色幽默。
與其說是用文字在壘就鄉村的一磚一瓦，不如說是把自己歷程裡的哈欠，鼻涕，笑聲，眼淚和嚎啕大哭一一折疊而已。胎記和籍貫都要消失，權作了半部鄉村別傳。——馮傑
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
我們想讓你知道的是
受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。