環盟公布2021永續施政評比：八成縣市人均用電上升，超過半數同意「非核家園」
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2021年各縣市再生能源皆有所成長，然而在能源轉型及氣候變遷已刻不容緩的如今，各縣市用電量卻不減反增——2021年有高達八成縣市的「年總用電量逐年變化百分率」及「人均用電量逐年變化百分率」都是上升的。
環境資訊中心記者 劉庭莉報導
台灣環境保護聯盟昨（5）日公布2021年度直轄市、縣市政府「永續環境施政表現」，是首次全台所有縣市均有參與的一次，獲得優等的縣市有台南市、桃園市、高雄市及屏東縣。
評比發現，有高達八成縣市的「年總用電量逐年變化百分率」及「人均用電量逐年變化百分率」都是上升的，推測是因經濟復甦及氣候變遷導致夏季延長導致，其中以花蓮最高。環盟呼籲，在淨零轉型的路上，仍需中央及地方政府攜手合作。
首次22個縣市全數參與，結合SDGs與國內環境議題
環盟自2014年縣市選舉起，便開始針對縣市首長候選人提出「20項環保團體共同訴求」；2016年開始針對全國22個縣市進行「永續環境施政表現」評量，衡量縣政的環保政見落實情況，迄今已運行六年；並自2018年起，參考聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs），整合為25項永續環境訴求及72項指標，評量結果分為優、良、普通及待改善。
本年度邀集13位評量委員，成員包括NGO代表、教授及專家，歷經兩個月來多次會議討論及評量，終於在8月中旬完成評比，並於昨（5）日召開記者會公布今年評量結果，進一步說明各主題，以及與歷年成績的比較等。
除了舉行記者會供大眾檢視外，也會將評量結果告知地方政府。環盟創會會長施信民表示，希望評量可以協助地方政府改善相關施政表現，持續將永續環境的核心價值融入施政，並與其他縣市互相觀摩學習，成為彼此的標竿。
本次評比為首次所有縣市全數參與的一次，施信民認為今年是關鍵的一年，表示縣市首長更加重視民眾監督的重要性。因此這次評量委員相對嚴格，若有縣市整體分數退步，不全然代表施政退步，僅代表更能看出程度差異、加大鑑別度。
唯一續留「優」等的非六都縣市，環盟讚揚屏東縣重視永續
這次被評為「優」等的縣市有台南市、桃園市、高雄市及非六都的屏東縣。環盟會長葉國樑表示，屏東縣為2021年唯一續留「優」等的非六都縣市，能在經費有限的情況下有傑出表現，顯示縣府十分重視永續發展，值得讚賞。
而其他在2020年被評比為優等的非六都縣市，其中，嘉義市跟苗栗更被降到「普通」。另外，這次基隆市、南投縣、澎湖縣及連江縣則因未填答指標過多，都被列為「待改善」，但葉國樑也說，澎湖縣願意加入評比，已算是小幅進步。
整體而言，本次最高分的項目為「非核家園」，超過半數縣市同意非核家園，沒有縣市反對，但轄內擁有核廢料的台東縣卻未填答。
葉國樑認為，可能是因去年底核四公投，地方政府根據民意結果改變立場。如去年立場為重視核安、尊重中央政策的新北市，以及表示「不支持非屬再生能源、影響永續發展的發電方式」的台中市，今次都轉為同意非核家園。
人均用電量以花蓮最高，環盟：推測是因觀光客
再生能源發展部分，屏科大永續發展辦公室副執行長簡赫琳提到，2021年各縣市再生能源皆有所成長，尤其是太陽能的裝置容量跟逐年變化皆有成長，高雄市更特別成立跨局處綠電推動專案小組，值得各縣市借鏡。
簡赫琳也說明，地方政府根據自身條件發展再生能源也影響了評比，如宜蘭發展地熱發電、雲林的風電、彰化的太陽能、屏東及苗栗的生質能等，而台北市、新北市這部分則需要再加強。
然而在能源轉型及氣候變遷已刻不容緩的如今，各縣市用電量卻不減反增，環盟表示，2021年有高達八成縣市的「年總用電量逐年變化百分率」及「人均用電量逐年變化百分率」都是上升的。
環盟學術委員、中國文化大學化學工程與材料工程系副教授林仁斌說明，從資料了解，有八個縣市2020～2021年的人均用電量都呈現上升趨勢，可能是受氣候變遷、電價低廉等影響。他呼籲中央及地方協力，推動節能、節電措施，加強降低總用電量及人均用電量。
人均用電量則以花蓮縣每年每人超過7000度最高，葉國樑解釋是根據花蓮縣府提供的資料進行計算，推測是因為觀光客，但原因仍須探究，也會再行文要求花蓮縣府改善。
至於2020～2021年二氧化碳人均排放量增加率，簡赫琳指出，傳統來說中南部的排放量會比較高，但今年高雄市及嘉義縣均呈現下降趨勢，特別是嘉義縣下降非常多，值得鼓勵。較可惜的是，台北市還在統計中，台中市則未有相關數據。
環盟表示，後疫時代追求經濟復甦及各產業加速發展，加上氣候變遷導致夏季變長、高溫難耐等現象，都將使企業及民生用電量加劇，對此，仍需中央及地方政府攜手合作，在淨零轉型的路上達到更好的平衡。
簡赫琳補充，在未來氣候緊急的現象下，環境難民不分區域，更應不分黨派、不分中央地方，共同規劃永續政策，呼籲各縣市政府多多利用環盟的永續指標，加強自我評量，尤其即將面對選舉，候選人更應詳讀此報告。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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