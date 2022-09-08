《德國之聲》專訪朱立倫：如果我們有一個負責任的政府，就應該保持與中國的對話
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國民黨副主席夏立言在中國軍演期間訪問中國，除了台灣總統蔡英文表達反對和失望，也有國民黨內聲音擔心影響年底地方大選。國民黨主席朱立倫接受德國之聲專訪，他為國民黨辯護，強調和北京溝通能確保政治和經貿利益。
文：Richard Walker、鄒宗翰
- 德國之聲：日前，國民黨副主席夏立言在中國軍演期間訪問中國大陸引起爭議。回想起來，你是否覺得那是一個錯誤，找其他的時間去會更好？
朱立倫：我想每個人都應該知道，如果我們什麼都不做的話，什麼都不會發生，對吧？但作為一個負責任的政黨，尤其我們自1987年以來與中國接觸了30年，結束了與中國的所謂對抗，開始與中國接觸，讓台灣人民訪問中國。
你看，在過去的30多年裡，在中國大陸的台灣人大約有100萬，比如上海、廣州、福建等等。1987年之後，你看到的不僅僅是100萬台灣人生活在中國大陸，台灣與中國的貿易關係也急遽增加。時至今日，台灣貿易進出口中約有42％依賴中國市場，雙方之間的經濟聯繫是如此密切，這是事實。因此，如果敵對情緒繼續下去，不僅是戰爭的風險，經濟關係也可能會給所有台灣人帶來大麻煩。
大約100萬台灣人生活在中國，這些人沒有得到政府的任何關注，所以作為一個負責任的政黨，我們認為這個關鍵時刻，我們知道如果去中國拜訪在上海和廣州的台灣人會給我們自己製造麻煩，但是我們仍然需要關注他們，看看他們是否需要任何形式的幫助。
其次，經濟關係，尤其是台灣的小商人或台灣農民，他們的主要市場是中國。如果雙方之間的緊張局勢仍在加劇，那麼北京可能很快就會關閉台灣對中國市場的出口。
- 德國之聲：那麼你認為台灣和中國之間的緊張關係是政府的錯嗎？
朱立倫：這是政府應該做的工作，但是你可以看到執政黨民進黨，沒有任何管道，也什麼都不做。只是說，好吧，譴責中國，但什麼也不做。那麼我們在大陸的100萬人呢？我們的小商人、農民、漁民呢？
- 德國之聲：按照您的說法，好像是想在政府之外自己決定台灣外交政策？
朱立倫：不，我們在訪問中國之前就已經先向政府報告我們的行程，會見到哪些台灣人、我們會做什麼事。作為反對黨，我們不能做任何政府能做的事情，但至少我們可以向中國人民提出抗議，說他們不應該對台灣進行任何軍事演習，台灣人不喜歡。民調顯示，90％以上的台灣民眾反對對台採取軍事行動。
此外，兩地的經濟聯繫對台商有利，對中國大陸人也有利，所以不要破壞雙方之間的經濟聯繫，特別是我們叫《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）。我不清楚你知道這個協議嗎，這個雙方之間的自由貿易協定是去（2021）年到期，但將繼續延長。
- 德國之聲：但我還是不明白為什麼作為一個台灣的在野黨，你要與中國官員談論這些你無法控制的事情，你能得到什麼成果？
朱立倫：你說的是另一件事，我們的主要目的是傾聽我們在中國大陸100萬人民的心聲，在上海，在……
- 德國之聲: 不好意思，我問的是與中國高級官員的會談，而不是台灣民眾。
朱立倫：我說，我們的主要目的，第一個就是聽聽在大陸的台灣人他們的需求。我們會告訴任何中國官員要處理、幫那裡的台灣人解決問題；第二點，我提到了ECFA，雙方之間的經濟聯繫應該繼續下去。那是我們的小商人和我們的農民他們的需求。
我們作為反對黨是無法決策，但可以代表小商人，表示雙方經濟關係應該繼續下去，這就是我們的目的。在此之前，我們已向政府報告；第三個，在中國官方面前，我們嚴正抗議，傳達台灣人民反對中國對台灣採取軍事行動的聲音。我們一項一項都真正做到了。
- 德國之聲：可是蔡英文總統要求你不要去，政府是反對的。
朱立倫：不是蔡總統，其他政府官員和夏立言談過。他是前陸委會主委，他告訴這些官員，這是一個好時機，去告訴中國你不應該進行軍事演習，這是第一。第二個，目前處於ECFA會不會結束的關鍵，如果就此結束，對台商的傷害將非常大。因此，爭論是——這是不是正確的時機。
讓我告訴你，去年，我們想做點什麼來參加某個會議，與政治無關，但民進黨政府說你不應該這樣做。今年稍早我們想參加一些峰會或一些論壇，但與政府無關，民進黨政府也說不准。所以民進黨政府、我們的執政黨，他們的政策是不接觸、不溝通、不對話，這完全把台灣置於危險境地。
即使是美國、日本、歐洲政府等西方社會都認為，我們有強大的防禦能力之外，仍然應該保持兩岸雙方之間的對話。因此，如果我們的政府是一個負責任的政府，仍然應該保持與中國的對話。這樣我們（國民黨）就什麼都不用做，也會很開心。
對話加防禦，這就是我多次提到的，即使在華盛頓，我也說過，為了地區穩定和安全，我們需要防禦和對話。我們需要加速器，也需要剎車。不要做傷害這個地區或造成任何麻煩的事情，這就是國民黨的政策。
- 德國之聲：那麼您認為是民進黨不尋求對話，將台灣置於危險境地，增加中國入侵的機會？
朱立倫：我是台灣人，我支持我們的政府保衛台灣，但我們強烈鼓勵政府也建立任何對話管道、任何避免擦槍走火或戰爭危機的可能性。我們不想複製以前的任何麻煩或戰爭，就像你在歐洲、在烏克蘭看到的一樣。我們強烈支持烏克蘭人民保衛自己的國家，但我認為台灣可以從烏克蘭戰爭中學到。如果我們能夠保持台灣與中國或北京與華盛頓之間的對話管道，我認為風險可以降低。
- 德國之聲：你真的相信，以烏克蘭相比，更多的對話可以阻止戰爭嗎？在戰爭爆發前的最後一刻，對話一直在進行。我想歐洲很多人會從烏克蘭戰爭中得出結論，當你有一個像普亭或習近平這樣的獨裁者時，只要他們想要，開戰無可避免。
朱立倫：但至少今天雙方任何形式的對話仍然可以減少發生戰爭的可能性或機會。我知道沒有人喜歡專制和獨裁，作為台灣人民和民主政黨，我們完全相信民主是第一位的。但毫無對話難道才是面對那些獨裁者最好的方式？
- 德國之聲：您希望通過與中國的對話達到什麼目的？台海兩岸有兩種截然相反的觀點，是對話解決不了的核心問題。習近平堅持希望與台灣統一，並很清楚地拒絕排除使用武力。而在民主的台灣事實很清楚，根據最新的政大民意調查，只有7％以下的一小部分人想要走向統一。您如何通過對話彌合這一差距？
朱立倫：別忘記台灣人多數是希望維持現狀的。
- 德國之聲：是，但習近平不想要現狀。
朱立倫：國民黨的立場很清楚的是維持現狀，那麼如何維持現狀是我們政府的責任。不幸的是，民進黨政府，我不認為他們堅持維持現狀。國民黨執政的幾十年，無論是蔣經國時代，還是李登輝時代、馬英九時代，你都能看到這個政黨在維持現狀。我們保留了與中國對話的管道，但是我們堅持自衛的能力。我們也密切維持與華盛頓和西方社會的關係，這是我們的政策。
- 德國之聲：但習近平不希望維持現狀，他非常明確地表示想要統一。他說，這是中國人的命運。你怎麼能說服習近平不要實現那個中國夢？
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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